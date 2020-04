Indie chéri Rogue Legacy obtient une suite

Par Stephany Nunneley,

Samedi 4 avril 2020 19:37 GMT

Rogue Legacy 2 est en préparation, comme annoncé via un tweet du développeur Cellar Door Games.

Cellar Door Games a commencé à taquiner Rogue Legacy 2 le jour du poisson d’avril, amenant beaucoup à se demander si c’était une blague.

Mais ce n’est pas le cas, selon le tweet d’annonce et la page Steam Store.

Votre héritage continue # RogueLegacy2 pic.twitter.com/uUGeLE9TPm

– CellarDoorGames (@CellarDoorGames) 2 avril 2020

Comme son prédécesseur, Rogue Legacy 2 est un voyou avec des courses aléatoires, des personnages changeants, et plus encore. La description indique que la mouture dans le jeu est facultative, et si vous jouez bien, vous pouvez «plonger plus profondément dans les profondeurs du monde en constante évolution».

Voici une liste des fonctionnalités extraites de la page Steam:

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Une aventure générée de manière procédurale. Le royaume entier change à chaque vie, donc il n’y a pas deux courses identiques.

Rogue-lite. Construisez votre manoir, améliorez votre héritage et rendez chaque enfant plus fort que le précédent. Le jeu peut être battu au niveau 1, mais cela ne signifie pas qu’il doit l’être.

Soin de santé universel. Chaque enfant est unique. Certains pourraient avoir la Synéthèse, d’autres pourraient être pacifistes, et certains pourraient être un peu potelés. Grâce aux pouvoirs du socialisme, les traits qui ont des effets plus débilitants sur le gameplay donnent désormais des bonus en or.

Permanence du château. C’est un voyou où les patrons restent morts.

Chaque classe (et il y en a beaucoup!) A désormais son propre ensemble d’armements. Éliminez vos ennemis de loin avec votre arc en tant que Ranger agile, ou levez-vous et fermez-vous avec le massif Battleaxe en tant que Barbare.

Stack Runes. Les runes peuvent désormais s’empiler à l’infini. Cela prendra un certain temps, mais si vous voulez que le penta saute, le vol de vie et l’hyperspeed, vous le pouvez.

Et il y en a beaucoup plus.

Une sortie est prévue cet été.

Le jeu de plateforme original de type voyou 2D est sorti sur PC en 2013 avant d’être porté sur PlayStation 3, PS4 et Vita l’année suivante. Il est sorti sur Xbox One en 2015.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}