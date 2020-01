Indie Darling To The Moon obtient une nouvelle bande-annonce de commutateur avant le lancement de la semaine prochaine

To The Moon, acclamé par la critique et très adoré, n’est qu’à une semaine du lancement sur Nintendo Switch, et nous venons de découvrir une nouvelle bande-annonce pour célébrer.

Si vous ne le savez pas, To the Moon est un jeu d’aventure qui a été développé à l’origine sur RPG Maker. Grâce en partie à sa narration émotionnelle et à sa bande-son, le jeu a connu un certain succès, et il se dirige maintenant vers Switch sous une forme entièrement remasterisée. Vous voyez, X.D. Network a travaillé avec Unity pour recréer le jeu original avec une nouvelle couche de peinture tout en espérant garder son charme rétro.

Voici le texte de présentation officiel:

Le Dr Rosalene et le Dr Watts ont des emplois particuliers: ils donnent aux gens une autre chance de vivre, depuis le tout début … mais seulement dans la tête de leurs patients. En raison de la gravité de l’opération, la nouvelle vie devient la dernière chose dont les patients se souviennent avant de reprendre leur dernier souffle. Ainsi, l’opération n’est faite qu’aux personnes sur leurs lits de mort, pour accomplir ce qu’elles souhaitent avoir fait de leur vie, mais ce n’est pas le cas.

Cette histoire particulière suit leur tentative de réaliser le rêve d’un vieil homme, Johnny. À chaque pas en arrière dans le temps, un nouveau fragment du passé de Johnny est révélé. Alors que les deux médecins rassemblent les événements perplexes qui ont duré toute une vie, ils cherchent à savoir pourquoi le frêle vieil homme a choisi son souhait mourant pour être ce qu’il est. Et le dernier souhait de Johnny est, bien sûr … d’aller sur la lune.

Il sera lancé sur Switch le 16 janvier pour 11,99 $ / 11,99 € / 10,79 £, bien qu’une vente de 20% de réduction sur deux semaines aura lieu au lancement pour célébrer l’arrivée du jeu sur une nouvelle plate-forme. Nous avons hâte de voir celui-ci sur la machine de Nintendo – à tel point que nous l’avons inclus dans la vidéo ci-dessous.

Allez-vous vérifier celui-ci la semaine prochaine? Dites-nous ci-dessous.

