Indigo Prophecy aura un lancement physique sur PS4

Indigo Prophecy, ou Fahrenheit Comme il était connu en dehors de l’Amérique du Nord, il est venu Playstation 4 en 2016 comme un lancement entièrement numérique. Maintenant, quatre ans plus tard, une version physique frappera également le PS4. Jeux à tirage limité s’occupera de ce nouveau lancement, et vous pouvez pré-commander via son site internet.

Jeux à tirage limité a partagé les nouvelles dans son compte Twitter Officiel, bien que les détails sur le prix restent un mystère, ainsi que le contenu du forfait. Par exemple, certains fans s’attendent à une couverture réversible, de sorte que les deux Indigo Prophecy comme Fahrenheit peut apparaître dans cette édition physique.

Nous nous associons à @Quantic_Dream pour une version physique PS4 d’Indigo Prophecy (connu sous le nom de Fahrenheit pour les fans en dehors de l’Amérique du Nord).

Cette édition limitée s’ouvre pour une précommande de quatre semaines à 10 h HE le vendredi 3 avril, uniquement sur https://t.co/5Lksol4sqo! pic.twitter.com/9pRtTtf5lt

– Limited Run Games (@LimitedRunGames) 21 mars 2020

“Nous allons nous associer à Quantic Dreams pour une sortie physique d’Indigo Prophecy sur PS4 (connue sous le nom de Fahrenheit pour les fans en dehors de l’Amérique du Nord).

Les préventes de cette édition limitée ouvriront le vendredi 3 avril à 10 h HE. »

