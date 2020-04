Indivisible arrivera sur Nintendo Switch en juillet. Au moins sur les terres japonaises

Ce n’est pas la première fois, ni la dernière, que nous parlons de Indivisible. Début août, Lab Zero, responsable de Skullgirls, a confirmé sa date de sortie exacte (8 octobre) pour différentes plateformes. Malheureusement, le portage de Nintendo Switch a été retardé indéfiniment. Depuis, nous n’en savions pas plus sur leur arrivée à l’hybride de ceux de Kyoto. Du moins … jusqu’à ce moment même!

Et c’est que Spike Chunsoft, développeur et localisateur basé dans le pays du soleil levant, a confirmé, comme on peut le voir dans la vidéo de présentation publiée, qu’Indivisible atteindra Nintendo Switch le prochain 16 juillet 2020 (au moins sur le territoire japonais). Pour aggraver les choses, le titre a déjà été qualifié en Japon (ZERO «B» – à partir de 12 ans), quelque chose qui rend un éventuel retard encore plus difficile. Nous fermons avec remorque qui a publié sa date de sortie exacte:

Que pensez-vous de la nouvelle, pensez-vous qu’elle atteindra simultanément l’Occident? Ce qui est clair, c’est qu’il en faut moins pour profiter de ce titre dont les piliers ne sont autres que des doses, à parts égales, de rôle, de plateformes et une section artistique plus que soignée.

