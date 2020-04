Indivisible est désormais disponible sur Nintendo Switch

Par Sebastian Quiroz

28/04/2020 14h00

Près de six mois se sont écoulés depuis Indivisible Il est venu sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et pendant longtemps, les utilisateurs de Nintendo Switch ont été empêchés de profiter de ce RPG indépendant, mais c’est une chose du passé. Aujourd’hui, 28 avril 2020, Indivisible est enfin disponible dans le Nintendo Switch eShop.

Les rumeurs de ce lancement ont commencé hier, lorsque l’eShop en Europe et en Australie a annoncé qu’Indivisible arriverait sur Nintendo Switch aujourd’hui, et maintenant c’est une réalité. Le jeu est au prix de 581,81 $ pesos, bien qu’il ait actuellement une remise de 20%, ce qui le situe à 465,25 $ pesoset a un poids de 3,6 Go.

Indivisible a été libéré en octobre 2019 et a reçu un accueil modéré. Nous vous rappelons qu’une mise à jour est maintenant disponible qui ajoute New Game +, une plus grande difficulté et une coopération en fauteuil. Vous pouvez consulter notre revue de jeu ici.

Via: Nintendo eShop

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.

