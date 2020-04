Indivisible est maintenant disponible sur Nintendo Switch, mais le développeur n’est pas content

Rappelles toi Indivisible? Initialement présentée comme une sortie potentielle de Wii U, cette aventure RPG des créateurs de Skullgirls a levé plus de 2 millions de dollars dans sa campagne Indiegogo en 2015 et devrait finalement être lancé sur PS4, Xbox One et PC en 2019.

Les propriétaires de Switch ont dû subir une attente encore plus longue, mais la bonne nouvelle est que, à l’improviste, le jeu est désormais disponible sur le Switch eShop.

Les mauvaises nouvelles? Mike Zaimont, l’un des développeurs d’origine, n’est pas trop content de la version qui est arrivée sur l’eShop, et il n’a pas été informé qu’elle serait lancée cette semaine.

Hé, cette chose que tout le monde voulait? @IndivisibleRPG est maintenant disponible numérique pour Switch en Amérique du Nord! Vous avez l’impression d’avoir raté l’annonce? Vous n’êtes pas seul, notre équipe l’a découvert parce que les gens sur Twitter nous ont envoyé des félicitations! Je n’en avais aucune idée! Mais ça y est! : ^ P

1 / pic.twitter.com/bByIeD0rhj – Mike Zaimont (@MikeZSez) 28 avril 2020

Pas d’annonce de date de sortie, pas de PR du tout. 🦗

Il manque des fonctionnalités actuelles comme la coopération.

L’art eShop n’est pas la bonne image. Ce lancement ne représente pas les normes de qualité de Lab Zero. Ce n’est tout simplement pas le cas. Je suis désolé. Ce n’était pas nous. Mais bon, c’est 20% de rabais! : ^) pic.twitter.com/pFr0k6hSMT – Mike Zaimont (@MikeZSez) 28 avril 2020

Zaimont explique que le port Switch n’a pas été géré en interne, mais il n’a que des éloges pour lui en termes de performances, déclarant que:

La version Switch d’Indivisible elle-même est excellente, le groupe de portage a fait un excellent travail! Fonctionne à un débit d’images stable, même portable.

Son problème est que le port est basé sur l’ancienne version du jeu qui manque de coopération, de NG + ou de “toute autre chose récente”. Nous allons revoir Indivisible tel qu’il est en ce moment et nous demanderons quand les joueurs de Nintendo peuvent s’attendre à la version la plus récente, mais pour le moment, gardez à l’esprit que ce n’est pas le jeu que Lab Zero veut offrir aux propriétaires de Switch.

Dans leur critique PS4 indivisible, nos amis de Push Square ont déclaré:

Bien qu’il rencontre un trop grand nombre de pics de difficulté, Indivisible mélange avec succès les genres RPG et Metroidvania en une expérience étonnante. Son intrigue peut être simple et certains personnages gênants, mais la plate-forme 2D qui comble l’écart entre ces battements narratifs est un rêve. Indivisible est un peu trop oubliable sous deux aspects, mais cela compense cela lorsque les durs se mettent en route.

