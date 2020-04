Indivisible recevra une mise à jour gratuite demain

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRES

4/1/2020 3:13 pm

Si vous faites partie de ceux qui ont apprécié Indivisible, alors nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Demain, 2 avril, Une mise à jour gratuite du jeu arrive, ce qui ajoutera une plus grande difficulté, New Game + et un mode coopératif.

Comme toujours, Le nouveau jeu + offrira aux joueurs la possibilité de revivre leur aventure avec leurs compétences et leurs niveaux intacts.. Pour accompagner votre deuxième round d’Indivisible, une nouvelle difficulté vous permettra d’affronter des ennemis plus puissants et vous offrira généralement un plus grand défi.

Il y a aussi un nouveau mode Couch Co-Op, qui permettra à quatre joueurs de jouer le rôle d’un membre du parti et de rejoindre l’action de plateforme et combattez avec le jeu “sautez / sautez”.

Nous vous rappelons qu’Indivisible est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et ici vous pouvez consulter notre avis.

Via: Gematsu

Tags: mise à jour, coopérative, gratuit, gratuit, indivisible, NOUVEAU JEU !!, PC, Playstation 4, ps4, Xbox, Xbox One











Trails of Cold Steel IV arrive sur PS4 cette année dans l’Ouest



PUBG revient au moyen-âge avec l’événement Fools d’avril

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.













.