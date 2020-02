INEGI veut savoir combien de consoles de jeux vidéo vous avez chez vous

Les jeux vidéo sont un passe-temps assez cher, en particulier pour les utilisateurs qui souhaitent se tenir au courant de toutes les nouvelles de l’industrie, à la fois matérielles et logicielles. À l’heure actuelle, comme pour le cinéma et la télévision, il y a un sexe pour chaque personne, quel que soit son âge. En tant que tel, il s’agit d’un marché qui englobe de nombreux secteurs de la population et, Institut national de statistique et de géographie (INEGI), encore une chose qui peut être mesurée pour le recensement de cette année.

Pour la première fois dans l’histoire de notre pays, le INEGI inclura des consoles de jeux vidéo comme un autre indicateur de utilisation des technologies de l’information et de la communication (Tics). Mais ce n’est pas tout, car en plus de vouloir savoir combien de ces appareils se trouvent dans votre maison, le INEGI Il veut également connaître l’utilisation que vous leur donnez. Aujourd’hui, les consoles de jeux vidéo modernes servent bien plus que la reproduction de ces expériences numériques interactives, car l’utilisation d’applications telles que Netflix, Spotify, YouTube ou Twitch, ont donné d’autres fonctionnalités. En plus de clarifier, en tant que joueurs de Blu-Ray / DVD

Selon le INEGI, ces informations seront utilisées en complément pour connaître plus précisément la pénétration des Tics dans les foyers mexicains. Ruth Balderas, collaborateur de cette institution, a confirmé que le recensement à réaliser 2 au 27 mars 2020 Il aura une section dédiée aux consoles de jeux vidéo où ce sujet sera traité plus en détail.

Via: L’universel

.