info et remorques. Nouveau dans l’étude de Samuel Manual

Aïe! Les limites d’avoir toutes les extrémités près du corps … Pouvez-vous imaginer pouvoir lancer votre bras pour vous rapprocher de ce que vous avez si loin de votre chaise confortable? Eh bien, il vaut mieux ne pas être si paresseux … mais si vous voulez expérimenter une expérience similaire, quand elle arrivera Helheim Hassle à Nintendo Switch On pourrait presque dire que vous saurez à quoi cela ressemble et ses possibilités.

Développée par Perfectly Paranormal, et se déroulant dans l’univers de Manual Samuel, son précédent jeu vidéo (ils disent que l’histoire se déroule “le même mardi”), cette aventure narrative originale nous propose de jouer Bjørn, un pacifiste viking qui a peur de mourir pour commencer le voyage à Valhalla, mais cela se termine inévitablement dans cette situation. Heureusement pour notre protagoniste, il trouve un moyen de reprendre vie … mais les choses ne se passent pas comme prévu, car à partir de là il pourra divisez vos parties du corps, voire combinez-les de différentes manières, afin de résoudre la multitude d’énigmes qui nous attendent dans Helheim Hassle. Ses créateurs nous promettent une histoire amusante pleine de dieux nordiques, de Vikings, de gobelins et de situations délicates Vous devrez faire l’expérience du Bjørn dans votre recherche d’un objet magique que vous pourrez échanger contre une résidence permanente à Helheim.

Selon le fichier Steam, où il n’a pas encore été publié et ne contient pas de date indicative, Helheim Hassle aura 14 niveaux, plus de 90 puzzles, 80 personnages interactifs et 3 700 lignes de dialogue doublées en anglais par 24 acteurs professionnels. Apparemment, et comme indiqué dans cette feuille, il sera en plusieurs langues (cinq spécifiquement: anglais, allemand, norvégien, russe et chinois), évitant incompréhensiblement l’espagnol, bien qu’il ne soit pas surprenant que cela change à l’avenir, étant donné que Samuel Manual précisément Vous avez cette traduction.

Nous vous laissons avec quelques bandes-annonces de Helheim Hassle, la seconde d’entre elles accompagnée des commentaires du développeur, sortie aujourd’hui.

