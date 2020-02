Innocence, Cities Skylines, plus ajoutés au Project xCloud

Par Stephany Nunneley,

Samedi 22 février 2020 15:07 GMT

Cinq nouveaux jeux ont été ajoutés à la bibliothèque d’aperçu de Project xCloud.

Les participants à Microsoft Projet xCloud Preview peut jouer aux cinq jeux supplémentaires à partir d’aujourd’hui, dont l’un est l’excellent A Plague Tale: Innocence.

Les autres titres sont Cities Skylines, Journey to the Savage Planet, Age of Wonders: Planetfall et Mudrunner.

Nous avons également ajouté Age of Wonders: Planetfall et Mudrunner. Entrez, jouez aux nouveaux jeux et enregistrez vos commentaires! (2/2) pic.twitter.com/Z5j2n0644q

– Larry Hryb (@majornelson) 21 février 2020

Le streaming sur console Xbox permet aux utilisateurs d’essayer à distance les titres Xbox One détenus et installés sur un appareil Android à partir de la console Xbox One. Il existe plusieurs jeux disponibles en avant-première, qui englobe également les titres Xbox Game Pass. L’aperçu a récemment été mis en ligne sur iOS, mais le seul jeu jouable pour le moment est Halo: The Master Chief Collection.

Pour la liste complète des 50+ titres disponibles via Aperçu, cliquez sur le lien.

