Inside Track: Pourquoi Medal, une société de vidéos sous forme abrégée, entre dans les données g

La plate-forme vidéo courte Medal a annoncé hier sa nouvelle plate-forme Medal Trends. Nous avons rattrapé le PDG Pim De Witte pour discuter de la plate-forme de données en temps réel. Witte nous a également expliqué ce qui a fait le succès de l’entreprise au cours de la dernière année.

Parlez-nous de votre société.

Medal est une plate-forme vidéo courte pour les jeux. Nous croyons que la vidéo courte, lorsqu’elle est bien faite, peut changer la façon dont nous découvrons les jeux, nous divertissons et partageons des moments avec des amis. Medal enregistre vos sessions de jeu et vous permet de tirer facilement de courts clips de vos meilleurs mouvements, tue et met en évidence. Ensuite, ce court clip peut être partagé via un large éventail de plateformes sociales, de Twitter et Facebook aux SMS et WhatsApp, ou diffusé sur Instagram, TikTok, etc.

Nous venons également de publier une nouvelle plate-forme d’analyse, Medal Trends, qui permet aux professionnels de l’industrie, aux journalistes et aux créateurs de contenu d’identifier plus facilement les jeux populaires et viraux. Cela leur permet de prendre de meilleures décisions plus éclairées sur les jeux dans lesquels investir, s’associer, diffuser ou couvrir.

Comment s’est passée la dernière année pour toi?

L’année dernière a été bonne. Démarrer une nouvelle entreprise est difficile, mais je suis reconnaissant de travailler avec une équipe aussi formidable. Nous avons franchi quelques étapes au cours des 12 derniers mois. Nous avons élargi notre communauté, qui compte maintenant des millions de joueurs, aidé les créateurs à capturer et à partager des centaines de milliers de vidéos par jour et à maintenir la communauté très engagée tout en lançant des mises à jour importantes et en expédiant de nouveaux produits.

Cela s’ajoute à la levée de 9 millions de dollars dans un cycle de financement de série A, dirigé par Horizons Ventures. Depuis la série A, nous avons multiplié par 15 le nombre de clips capturés et partagés, et 10 fois en termes d’utilisateurs actifs quotidiens.Nous avons élargi notre équipe à près de 30 personnes, en partenariat avec TikTok et Tumblr, offrant à nos utilisateurs de nouvelles plateformes à partager. leurs clips sur et acquis Megacool.co, apportant leur écrêtage mobile et leur partage de SDK dans Medal et nous aidant à nous développer davantage sur le marché mobile.

Cela fait 12 mois et je suis fier de tout le monde ici.

À quels défis votre secteur est-il confronté sur le marché?

Le plus grand défi est de loin la fragmentation et la marchandisation. Fragmentation, car les joueurs sont sur de nombreux appareils, et chaque fabricant d’appareils, distributeur de systèmes d’exploitation et développeur de jeux a des intérêts commerciaux différents.

Cela conduit à beaucoup d’incertitude quant à la possibilité de fournir le même niveau de service partout et de la manière attendue par les utilisateurs. De plus, parce que les joueurs sont tellement techniques, les attentes en matière de produits pour un service comme le nôtre sont très élevées et la concurrence est de haut calibre. C’est formidable pour les consommateurs, mais cela peut être difficile pour les entreprises qui tentent de percer.

Discord a fait un excellent travail en montrant à l’industrie comment créer un produit non fragmenté pouvant évoluer sur plusieurs appareils en se concentrant beaucoup sur une excellente expérience mobile et en l’utilisant pour établir des liens sociaux sur de nombreuses plates-formes différentes. Je pense que nous en verrons plus.

Selon vous, quelles sont les tendances les plus excitantes en ce moment?

Nous voyons beaucoup de financement dans l’espace, ce qui est passionnant car cela crée l’opportunité d’émerger de nouveaux services sur lesquels d’autres entreprises peuvent s’appuyer. Discord est un excellent exemple de plate-forme qui a récemment fait son apparition et a permis à de nouveaux types d’expériences d’exister et de le faire à grande échelle, mais je soupçonne que nous verrons bientôt plus de ces services et entreprises. Nous espérons en faire partie.

Cela aidera également les streamers et les créateurs de contenu à se découvrir davantage, car il y aura plus de plateformes pour créer du bon contenu.

Deuxièmement, et peut-être un peu plus controversé, je suis très enthousiasmé par la perspective du jeu mobile hardcore. Le mobile est un espace tellement excitant en ce moment, car nous commençons à voir l’émergence de réseaux sociaux multiplateformes (Fortnite, Roblox, etc.), qui va permettre des types d’interactions sociales complètement nouveaux et différents entre les joueurs.

Nous pensons que les titres mobiles actuels ne font qu’effleurer la surface de ce qui est possible lorsque vous rassemblez les gens autour d’expériences incroyables à grande échelle. Le récent gain de popularité de titres mobiles hardcore tels que Call of Duty, Arena of Valor et Garena Free Fire ne fera que générer plus d’investissements pour les développeurs, et nous ne pourrions pas être plus excités de faire partie du mouvement.

Quels sont vos objectifs pour l’année à venir?

Eh bien, nous sommes encore une jeune entreprise qui essaie d’évoluer avec la croissance de notre service, mais si tout va bien, nous devrions commencer à augmenter notre prochain cycle bientôt, voir notre plate-forme continuer à se développer au même rythme, sinon plus vite, et étendre la équipe à environ 50 personnes pour soutenir cela. Je voudrais aussi vraiment me concentrer sur l’atteinte du même niveau de succès sur mobile que sur PC.

Comment avez-vous trouvé le nom de votre entreprise?

À l’adolescence, nous avons géré des serveurs communautaires RuneScape et la couleur de notre logo était dorée. Le logo de la médaille est une continuation silencieuse de cette communauté et un dévouement envers eux parce que nous étions tristes de devoir le fermer. Personne n’a fait de logos dorés comme nous l’avons fait, et nous voulions garder la couleur, mais il y avait très peu de noms qui avaient du sens et qui correspondaient à la couleur. Finalement, nous avons atterri sur Medal, après avoir mis au rebut «Clipz», ce qui, rétrospectivement, aurait été terrible.

Quel a été le processus de réflexion derrière la nouvelle plateforme Medal Trends?

Notre pensée initiale derrière Trends n’était pas de créer une entreprise d’analyse – c’était d’aider les créateurs de contenu à faire de meilleurs investissements dans les jeux dans lesquels ils investissaient leur temps. Nous voulions pouvoir dire aux créateurs: «Hé – je recommanderais de construire un suivant dans ce jeu, car il est susceptible de rester un certain temps.

Cela nous a dérangé de voir des jeux qui ne fonctionnaient pas bien sur notre plate-forme être excités sur d’autres plates-formes avec des dollars de marketing, seulement pour faire en sorte que les créateurs entrent dans un état de peur de manquer et de prendre des risques inutiles avec leur public. Nous avons vu cela se produire sur Medal, et nous l’avons vu se produire sur d’autres plates-formes, et c’est pourquoi nous créons initialement des tendances – pour aider les créateurs à prendre des risques plus informés.

Ensuite, nous avons commencé à réaliser tout le potentiel du produit et à le développer en un produit analytique pour l’industrie. Nous utilisons ces mêmes tendances en interne pour prendre des décisions commerciales et pensons que d’autres peuvent également en bénéficier.

En quoi Médaille Tendances diffère-t-elle de ses concurrents?

D’abord et avant tout, c’est gratuit. Ces services ont toujours été inaccessibles au public et coûteux. Nous pensons que la diffusion gratuite de Medal Trends est la bonne chose à faire, mais en tant qu’entreprise, nous sommes incités à aider les créateurs de contenu qui utilisent Medal à accroître plus efficacement leur audience. Les tendances ne visent pas non plus à vous convertir en utilisateur payant le plus rapidement possible – elles visent à vous familiariser et vous permettent de faire ce que vous devez faire plus rapidement.

Medal Trends est également unique en ce sens que nous ne donnons pas de chiffres absolus. Cela change notre façon de penser les analyses et les tendances, et je crois fermement que cela se fera de manière significative, car les chiffres relatifs à l’industrie tiennent automatiquement compte des jours fériés et des périodes d’activité des joueurs augmentée et diminuée. Cela aidera également les équipes à se rendre compte qu’elles se portent bien au fil du temps, au lieu de se soucier de la diminution temporaire du nombre de joueurs et de s’inquiéter que c’est juste elles.

Il n’y a tout simplement pas beaucoup de services qui rendent ces choses accessibles dans notre façon de faire, donc nous ne sommes pas nécessairement inquiets de la concurrence. Si Medal Trends se révèle être une excellente plate-forme pour que nos créateurs soient meilleurs, c’est génial. S’il se révèle être un leader du secteur en matière d’analyse de jeu respectueuse de la vie privée, c’est également formidable. Nous sommes heureux d’être avec la communauté dans l’un ou l’autre scénario et sommes simplement heureux que cela existe enfin.

À votre avis, qui bénéficiera le plus de la plate-forme de données en temps réel?

Créateurs de contenu, spécialistes du marketing et journalistes au départ. Un créateur peut demander «Où dois-je investir mon temps ou développer mon public» et cela les aidera à trouver la bonne personne. Un journaliste peut vouloir sauvegarder rapidement une histoire avec des données ou identifier un jeu qui gagne en popularité à couvrir.

Un investisseur peut chercher à voir ce qui croît le plus rapidement, ou un agent de commercialisation peut rechercher un titre stable à long terme pour s’associer ou soutenir. Medal Trends est là pour tous. À long terme, nous pensons même que les joueurs prendront des décisions sur ce qu’ils vont jouer en fonction de la tendance d’une communauté – car, en tant que joueur qui a joué à des jeux toute sa vie, rien n’est plus frustrant que d’investir des centaines d’heures dans un jeu qui finit par mourir vers le bas.