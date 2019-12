Insight: Que se passe-t-il avec Google Stadia?

Dire que l'entrée de Google sur le marché des jeux était décevante, c'est probablement le sous-estimer.

La plate-forme de streaming Stadia du géant de la recherche est apparue comme un effort à moitié interrompu, ce qui est indéniablement décevant compte tenu de la promesse.

Par tous les comptes, la technologie est solide, ce qui ne devrait pas surprendre une entreprise qui a passé toute son existence à essayer de façonner l'apparence d'Internet. Mais c'est l'aspect jeux de l'entreprise qui semble faire défaut.

Les signes avant-coureurs étaient là dès le début lorsque Phil Harrison and co est monté sur scène au GDC de cette année. On nous avait promis l'avenir des jeux vidéo, avec de nombreuses affirmations vagues sur la façon dont l'entreprise allait révolutionner la façon dont les gens achètent et jouent à des jeux, ainsi qu'interagir avec ces expériences et créateurs de contenu sur sa plateforme YouTube.

Mais finalement, une grande partie de cela a été laissée à la une des journaux. En mars, Google nous a plus ou moins dit qu'ils avaient des centres de données et pouvaient donc transmettre du contenu à votre domicile à un rythme rapide et à une résolution très élevée. C'était plus ou moins ça.

La sagesse conventionnelle pour lancer une plate-forme est que vous devez faire quelques tâches essentielles. Vous devez montrer ce que votre technologie peut faire, à quel point c'est plus sophistiqué que vos offres précédentes ou d'autres plates-formes sur le marché et vous devez montrer des choses qui ne peuvent être faites qu'avec votre solution. Bien que les exclusivités propriétaires importent peu autant qu'elles ne l'étaient, disons, à l'ère PlayStation 2, Xbox et GameCube, vous devez être en mesure de montrer les capacités de votre technologie et d'avoir des développeurs qui peuvent tirer le meilleur parti de comme quelque chose d'une démonstration de force est important.

Chez GDC cette année, Google a déclaré que le centre de données de l'entreprise offrait une puissance de calcul supérieure à celle des consoles classiques.

Google a essayé de démontrer les deux premiers points – cela nous a montré à quel point sa technologie était impressionnante et elle nous a montré à quel point elle était meilleure que les autres solutions sur le marché. Il semble avoir réussi dans une certaine mesure, ce qui en soi est assez impressionnant si l'on considère le nombre d'entreprises qui ont essayé et échoué à faire du streaming de jeux.

Mais c'est le côté contenu des choses qui a vraiment laissé tomber le Big G. Le chef de la division Stadia Home and Entertainment de Google – ses studios propriétaires – Jade Raymond a fait une apparition à l'événement de révélation GDC Stadia, mais elle n'a rejoint officiellement la société et ne peut officieusement être chez Google que quelques mois.

Ce n'est qu'en octobre, des semaines avant le lancement de Stadia, que Google et Raymond ont annoncé leur premier studio, qui serait situé à Montréal au Canada. Lorsque nous avons cherché à savoir qui travaillait sur Stadia plus tôt cette année, il s'est avéré que son personnel de production et de développement était tous des ajouts assez récents, ce qui signifie qu'il faudra probablement des années avant de voir du contenu de première partie provenant de Stadia Games and Entertainment – quelque chose que Raymond est sorti et a dit en octobre.

Donc, lorsque la plate-forme a été lancée le 19 novembre, un seul des 12 titres de lancement était une exclusivité – Gylt de Rime a fait Tequila Works. Eh bien, désolé, l'un des 22 titres de lancement après que Google ait ajouté dix autres jeux à la dernière minute. Je ne vais pas frapper Tequila Works car rien de tout cela n'est la faute du studio, mais Gylt n'est pas exactement le genre de jeu qui va faire en sorte que les gens cessent de jouer en masse sur PC et console pour essayer Stadia.

Alors que Google a construit le côté technologique qui a formé l'entreprise de Stadia depuis des années, mais c'est le côté contenu qui laisse le côté vers le bas

Et bien que nous soyons sur le sujet de la liste de lancement de Stadia, le fait que Google ait rapidement ajouté dix jeux à la ligne quelques jours avant le déploiement de la plate-forme n'est pas exactement une indication d'une entreprise qui a un plan vraiment solide, mais peut-être Ce n'est que moi.

Ce n'est pas seulement du côté du contenu des jeux que Stadia a été quelque peu terne non plus. Avant sa sortie, le directeur de produit Andrey Doronichev et le chef de produit Beri Lee se sont rendus au subreddit Stadia pour organiser un événement AMA avec des questions de la communauté dans lequel il a révélé que … une grande partie des fonctionnalités qui avaient été annoncées avant le lancement ne seraient pas disponibles . Nous savions déjà que le contrôleur Stadia ne pouvait pas être utilisé sans fil avec des téléphones et des ordinateurs, ce qui est en soi bizarre. Parmi les autres fonctionnalités manquantes, citons Stream Connect, State Share et Crowd Play. Le partage familial et les passes d'amis n'étaient pas disponibles. Oh, et les réalisations allaient être enregistrées, mais les utilisateurs n'en seraient pas informés avant le déploiement de la fonctionnalité à un moment donné après le lancement.

Comme si cela ne suffisait pas, le matériel Chromecast Ultra qui était déjà à l'état sauvage ne fonctionnerait pas avec Stadia avant le déploiement d'une mise à jour; seuls les Ultras expédiés avec les précommandes Stadia fonctionneraient. Ce n'est que maintenant – un mois après le lancement de la plateforme – que Stadia est utilisable sur les Chromecast Ultras ordinaires.

En parlant de cela, les précommandes de Stadia étaient également un gâchis absolu, les utilisateurs qui avaient versé leur argent d'avance ont dit qu'ils ne recevraient les marchandises qu'ils avaient payées qu'après le lancement. Oh, et certains des Chromecast Ultras qui avaient été expédiés étaient en surchauffe et en train de s'éteindre, ce à quoi Google a répondu en disant que … la surchauffe était normale mais qu'elle n'avait rencontré aucun appareil s'éteignant lors de ses tests.

Additionnez tout ce qui précède et il est difficile de ne pas voir le lancement de Stadia comme extrêmement précipité. Il est probable que Google essayait de sortir sa plate-forme à temps pour Noël et il aura certainement voulu expédier avant que le nouveau matériel Xbox et PlayStation soit correctement annoncé et lancé l'année prochaine.

La société sait que la conversation sur les jeux en 2020 va être absolument dominée par la PlayStation 5 et la nouvelle Xbox de Microsoft, il serait donc difficile de se muscler suffisamment pour faire passer son message au public des jeux. Le lancement avant les autres plates-formes en soi est assez intelligent, mais l'exécution laisse beaucoup à désirer. Comme le montre la Wii U de Nintendo, le déploiement avant vos rivaux ne fonctionne vraiment que lorsque vous avez quelque chose que le public veut et est une véritable étape vers la prochaine génération.

Les rumeurs selon lesquelles Google pénétrerait dans l'espace des jeux avec sa propre plate-forme tourbillonnent depuis des années maintenant et le personnel s'occupant de la technologie et de l'infrastructure du géant de la recherche y travaille depuis longtemps; il semble que Google n'ait pas tenu compte du fait que le contenu était tout aussi important.

Et il ne voulait pas non plus que quoi que ce soit ruine son battage médiatique; Le géant de la recherche a fait peu de couverture auprès de la presse et des influenceurs, choisissant plutôt de faire périodiquement des présentations de style Nintendo Direct pour annoncer de nouveaux jeux et, bien, nous dire comment Stadia fonctionnait.

Google a déclaré que sa plate-forme Stadia était évolutive, le géant de la recherche parlant de la prise en charge de la résolution 8K pour les jeux à l'avenir

La chose à retenir avec Stadia est que ce n'est pas vraiment pour le joueur typique. Ce n'est pas pour les gens qui possèdent déjà une console ou un PC; le streaming est censé être la chose qui élargit le public pour le divertissement interactif au-delà des gens désireux de dépenser au moins 400 $ sur un peu de matériel pour le faire.

De la même manière que l'audience des jeux vidéo s'est considérablement développée avec la prolifération des téléphones mobiles, la possibilité de diffuser des jeux sur n'importe quel appareil, en théorie, rendra ce contenu accessible à un public plus large que jamais.

Avec un faible coût mensuel, les publics qui n'ont pas pu accéder aux jeux sur console et PC en raison du coût d'entrée élevé pourront leur donner un coup de pouce, en particulier ceux avec un niveau élevé d'infiltration de téléphones mobiles. Les marchés émergents comme l'Inde ont une classe moyenne en croissance avec un revenu disponible et une infrastructure Internet en fibre optique de premier plan. À l'heure actuelle, il existe des plafonds de données dans le pays, mais dans quelques années, il est tout à fait possible que nous ayons un marché massif avec de l'argent à dépenser, criant pour le contenu des jeux.

Reste à savoir si Google va s'en tenir à son pari sur les jeux vidéo. Le géant de la recherche est tristement célèbre pour le lancement et la clôture de projets, avec des produits ayant une durée de vie moyenne de seulement quatre ans. Si Stadia Games and Entertainment n'a que récemment installé son premier studio, alors avec le temps qu'il faut pour créer un jeu dans le paysage actuel, il est tout à fait possible qu'un projet développé par lui-même ne le fasse jamais sortir de chez lui.