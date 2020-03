Inspiration derrière le polygonal chacun du Dr Kawashima

Cela fait plus d’une décennie depuis le premier Entraînement cérébral Il est arrivé sur Nintendo DS, et l’année dernière 2019, nous avons reçu le dernier opus, cette fois sur la console hybride du Great N.Ainsi, à partir de ce premier moment, le Dr. Kawashima Il nous a guidés avec différents exercices grâce auxquels nous avons pu garder notre cerveau actif, et dans chacun de ces jeux, d’une manière ou d’une autre, nous avons pu voir son visage polygonale. Maintenant, une récente interview a révélé la raison de ce visage spécial. Restez à l’écoute des lignes suivantes pour connaître chaque détail de cette inspiration!

Le Dr Kawashima s’inspire de son visage d’entraînement cérébral dans la saga Star Fox

Dans une interview donnée par Kouichi Kwamoto et le Dr Kawashima, responsable de l’entraînement cérébral, la raison du visage polygonal que le Dr a dans cette saga de jeux qui visent à nous garder actifs est révélée:

Kawamoto: Au début, nous avions prévu d’utiliser le vrai visage du Dr Kawashima, mais c’était très étrange que son vrai visage apparaisse dans un jeu DS. Donc, après, nous avons eu l’idée que le Dr Kawashima était éclairé et qu’il portait un bonnet de graduation, mais notre chef de département d’alors, Takahashi, l’a vu et a dit “Nan, ça n’a pas l’air bien”. Il nous a donné quelques suggestions et à partir de là, nous envisageons le boss final de Star Fox, et c’est ainsi que nous avons décidé de créer ce look polygonal.

Intervieweur: Voilà donc l’inspiration? Vraiment? [Risas].

Kawamoto: Oui, mais bien sûr, nous avons dû faire quelques changements pour le rendre plus sympathique. Takahashi et le designer en chef y ont mis beaucoup d’amour, mais je me demandais toujours si le Dr Kawashima nous donnerait son approbation pour la conception. Beaucoup de professeurs d’université sont assez sérieux, non? Je me souviens être allé à l’université pour lui parler, pensant que j’allais le détester.

Kawashima: Mais j’aime ce genre de choses amusantes, alors je leur ai dit de continuer. Je veux dire, je ne pensais pas que ça allait devenir si familier.

Intervieweur: Et maintenant, vous êtes enfin un personnage de la série Super Smash Bros.

