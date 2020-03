Insurgency dev New World nomme un nouveau PDG

Le développeur d’Insurgency: Sandstorm New World Interactive a nommé Keith Warner (photo) comme nouveau PDG.

Warner était auparavant le président du studio et remplace le PDG et fondateur Jeremy Blum, qui est devenu conseiller stratégique et créatif.

«Jeremy a fondé New World Interactive en 2010 et a été le moteur du développement de nos trois premiers titres à succès. défendre des expériences créatives et de jeu extraordinaires appréciées par plus de dix millions de joueurs dans le monde “, a déclaré Warner.

Blum a ajouté: «Être PDG et directeur de jeu de New World au cours de la dernière décennie a été le plus grand honneur de ma vie. Je suis très fier d’avoir conduit New World où il est aujourd’hui, en surmontant les défis de démarrage auxquels nous avons été confrontés en tant que petite équipe indépendante essayant de faire notre marque dans une industrie impitoyable. Ce sont les gens avec qui j’ai travaillé et les expériences que nous avons créées ensemble qui resteront les plus proches de mon cœur. Alors que je passe au chapitre suivant de ma vie personnelle et professionnelle, je suis convaincu que Keith est mon successeur naturel en tant que PDG. Nous sommes partenaires depuis près de dix ans et je ne fais plus confiance à personne pour assumer le travail qui nous attend. »

Warner est président et directeur financier de New World depuis 2011, rejoignant un an après la création de l’entreprise par Blum.

En février 2019, la société a ouvert un nouveau studio à Calgary, au Canada, appelé New World North, faisant venir le vétérinaire BioWare Michael Grills à la nouvelle tenue en tant que directeur artistique. Depuis, Derek Czerkaski a été embauché à la tête de la production avec un CV qui comprend des postes chez Tencent, Sony et Epic. Enfin, Ubisoft et EA alun Christophe Martin ont été nommés chef de produit.

À ce jour, les jeux du Nouveau Monde se sont vendus à 7,5 millions d’exemplaires et auraient plus de 10 millions de joueurs.