Insurgency: Sandstorm arrive sur PlayStation 4 et Xbox One

Insurgency: Sandstorm a enfin une date de sortie sur console, plus d’un an après la sortie initiale du PC, assez boguée. Le jeu, qui se concentre sur le réalisme et le travail d’équipe, dépouillant l’interface utilisateur de l’essentiel, sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 25 août 2020.

Vous pouvez voir la bande-annonce de la date de sortie de la console ci-dessous, qui montre le combat acharné. C’est un jeu principalement compétitif, comprenant plusieurs modes en ligne où vous vous battez contre d’autres joueurs. Il existe également un mode coopératif, Checkpoint, où les joueurs s’associent pour combattre l’IA et atteindre des objectifs.

Le jeu a été salué pour sa conception audio, qui vise un réalisme accru et des bruits de bataille plus intenses.

Le jeu est jouable au PAX East le week-end du 28 février au 2 mars, si vous êtes à Boston. C’est une bonne nouvelle, car la dernière démo de The Last of Us Part II ne sera pas là et des entreprises comme CD Projekt Red et PUBG Corporation se sont également retirées des craintes suscitées par le coronavirus.

Si vous recherchez un autre jeu de tir pour tuer le temps jusqu’à la sortie d’Insurgency: Sandstorm sur consoles, voici notre liste des meilleurs tireurs de 2019.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Insurgency: Sandstorm – Bande-annonce de la date de sortie de la console

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.