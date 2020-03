Intense Doom Eternal’s First Boss Fight: Doom Hunter

Doom Eternal montre très clairement qu’il met les joueurs au défi comme Doom 2016 ne l’a pas fait. Il vous demande de jongler avec plusieurs armes et de nouvelles mécaniques qui sont essentielles pour la survie tout en offrant ce rythme serré et effréné au combat. Mais ce n’est pas seulement une suite supplémentaire de capacités, des arènes de combat plus larges et des démons agressifs qui vous poursuivent qui poussent Doom Eternal à être plus que son prédécesseur – vous aurez également des combats de boss aux multiples facettes à affronter.

Lors d’un récent événement de prévisualisation Doom Eternal au studio id Software de Dallas, au Texas, j’ai joué le quatrième niveau de la campagne solo, dans un laboratoire sinistre niché dans un sommet de montagne enneigé. Ce niveau avait sa part de scénarios de combat intenses et de séquences de plates-formes, mais le combat de boss qui a clôturé la mission est ce à quoi je pense toujours. Vous pouvez voir exactement de quoi je parle dans le clip de gameplay ci-dessous.

Doom Hunter, classé comme un démon super lourd, est très mobile et tire des roquettes puissantes, et combattre un implique plusieurs étapes. Premièrement, les Doom Hunters sont très mobiles et tirent des roquettes puissantes. Ils sont protégés par un bouclier d’énergie qui doit être détruit, vous voudrez donc utiliser le fusil à plasma car il est adapté pour briser les boucliers. Une fois que vous avez détruit la barrière, vous disposez d’un court laps de temps pour frapper Doom Hunter avec une puissance de feu élevée pour infliger des dégâts réels avant que leurs boucliers ne remontent. Vous devez répéter cela jusqu’à ce que leur barre de santé soit épuisée, après quoi la deuxième phase entre en jeu.

Doom Hunter devient encore plus agile et agressif dans cette phase, ce qui signifie que le combat rapproché peut signifier un danger. Cependant, ils ne sont pas protégés par des boucliers, et j’ai trouvé que garder la distance et utiliser l’attache de verrouillage pour le lance-roquettes était la méthode la plus efficace. Au dernier éclat de santé, vous voudrez vous précipiter directement vers le Doom Hunter pour un gloire.

Doom Hunter plane et zippe à travers l’arène de combat et inflige une tonne de dégâts. Et vous combattrez deux simultanément.

Cela semble assez simple jusqu’à ce que vous deviez combattre deux autres chasseurs de malheur simultanément dans l’arène de combat suivante. Les deux se comportent de la même façon, mais en avoir deux vous pourchassant en même temps, il est difficile de garder un œil sur leur sort. Il est également judicieux de se concentrer sur l’élimination de l’un avant de toucher l’autre, mais comme ils sont identiques, il peut être difficile de garder une trace de votre cible principale.

Pendant tout ce temps, d’autres démons comme les lutins, les zombies, les gargouilles, les rôdeurs et autres apparaissent régulièrement pour vous traquer. Mais la façon dont Doom Eternal fonctionne, ces petits démons ne sont pas seulement des nuisances pour rendre les choses plus difficiles; ils sont également votre pool de ressources. Étant donné que des armes spécifiques fonctionnent bien sur Doom Hunters et que les munitions s’épuisent rapidement, les démons constituent un bon fourrage pour scie à chaîne pour garder les munitions au maximum. Il en va de même pour obtenir de la santé et de l’armure en un clin d’œil en utilisant respectivement les éliminations de gloire et le rot de flamme.

Les fusées à verrouillage à distance sont votre meilleur pari contre la deuxième phase du Doom Hunter.

Les arènes de combat sont assez spacieuses et vous permettent de rester mobile avec des tapis de saut, des plates-formes hautes et des barres de singe dispersées. C’est une stratégie standard pour Doom Eternal en général, mais elle s’applique particulièrement ici avec des démons super lourds sur le cul et des ressources en nombre insuffisant.

Le combat contre le boss de Doom Hunter est un excellent exemple de l’ID “d’échecs de combat” que le logiciel essaie de créer dans Doom Eternal. C’est une élévation du chaos contrôlé que nous avons vu dans le jeu Doom précédent, tout en mettant en évidence le nouvel accent mis sur la gestion des ressources et la mobilité accrue. Ce que j’ai joué était environ quatre heures après le début de la campagne, et avec une durée confirmée d’environ 20 heures ou plus, ce combat de boss n’est que le début de ce que le jeu a en réserve.

