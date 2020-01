Internet réagit au feu de Byleth de l’emblème dans Super Smash Bros.Ultimate

Il y a beaucoup à aimer chez le professeur Byleth, le protagoniste de Fire Emblem: Three Houses. Compte tenu du succès du jeu, il est parfaitement logique que Byleth soit un combattant dans Super Smash Brothers: Ultimate. Après toute la préparation de l’annonce du dernier combattant dans le pack de DLC du jeu, cependant, il semblait anti-climatique d’avoir encore un autre personnage de Fire Emblem dans Smash.

L’annonce d’aujourd’hui de Smash a même fait abstraction du fait que, comme tant d’autres combattants Smash déjà sur la liste, Byleth brandit également une épée. Dans la révélation cinématographique, le personnage de Three Houses Sothis a plaisanté: «Trop d’épéistes, y a-t-il? Et vous, vous portez également l’épée? »En réponse à cet argument, la cinématique a ensuite pivoté pour montrer Byleth utilisant d’autres armes surpuissantes de Three Houses, telles qu’une lance et un arc. Tous les mouvements de Byleth avec ces différentes armes étaient vraiment cool. Même si c’est encore un autre personnage de Fire Emblem.

Le personnel de Kotaku aime Fire Emblem, mais nous ne sommes pas au-dessus de plaisanter à propos de celui-ci.

De nombreux autres fans de Smash avaient leur propre point de vue sur la révélation, plusieurs notant qu’ils s’attendaient à voir Dante de Devil May Cry dans le mix plutôt que Byleth.

Bien sûr, il y a des joueurs Smash qui aiment Fire Emblem et sont enthousiasmés par la révélation, même si les autres fans de Smash ne le sont pas. Tout cela a également conduit à des blagues très amusantes avec Three Houses-meets-Smash.

Heureusement, le personnage le plus important des Trois Maisons a également été ajouté. Dieu merci pour cela.

