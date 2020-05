Internet reconnaît qu’Elon Musk est le méchant trillionnaire de Deus Ex, pas JC Denton

J’ai vu cette comparaison sur Twitter, mais maintenant je ne trouve pas qui a fait la blague en premier. Si c’est vous ou vous savez, contactez-nous!

Aujourd’hui, un fumeur embarrassant, un mauvais conducteur et un pire tweeter, qui est aussi en quelque sorte un milliardaire, Elon Musk, ont décidé qu’il était JC Denton, le héros de la simulation immersive cyberpunk de 2000, Deus Ex. Personne n’est d’accord avec lui.

Musk a passé les deux derniers jours à crier à ses 33,4 millions d’abonnés sur Twitter sur la façon dont il est temps de “LIBÉRER L’AMÉRIQUE MAINTENANT” au lieu de continuer à imposer des ordres d’abri sur place qui ralentissent la propagation de covid-19. Pour faire valoir son point de vue sur le fait que le fascisme moderne recommande de prendre des distances sociales basées sur des modèles suivis par d’autres pays qui ont fait un bien meilleur travail pour contenir le virus que nous, Musk a changé son avatar Twitter pour une photo de JC Denton de Deus Ex.

Il a également soutenu les opinions de millionnaires et de voyous qui n’ont aucun intérêt personnel à sacrifier des milliers de vies sur l’autel sanglant de l’industrie. De toute évidence, il ne le fait pas non plus. Je suis sûr qu’il avait d’autres raisons lorsqu’il a tenté en vain de forcer ses employés à venir travailler en violation directe des ordonnances de placement sur place. De toute évidence, Musk est une source fiable sur covid-19, étant donné qu’en mars, il avait notoirement pronostiqué qu’il y aurait «probablement près de zéro nouveau cas» aux États-Unis d’ici «fin avril». C’est fin avril. Selon notre site sœur Gizmodo, il y a encore près de dizaines de milliers de nouveaux cas signalés quotidiennement à travers le pays et environ 2 000 nouveaux décès par jour. Le nombre de morts aux États-Unis est actuellement supérieur à 61000, dépassant celui de la guerre du Vietnam.

La photo de profil de JC Denton pourrait être une référence à un mème sans rapport qui est apparu sur YouTube l’année dernière, ou Musk pourrait tenter de faire une comparaison entre notre situation actuelle et l’intrigue de Deus Ex, dans laquelle une pandémie connue sous le nom de «The Grey» La mort »sévit à travers le monde. Denton lui-même est un agent qui découvre que la coalition anti-terroriste dont il fait partie essaie en fait d’empêcher un vaccin d’atteindre quiconque autre que des élites riches et puissantes; il fait défaut, risquant sa propre vie dans le processus. En fin de compte, il découvre qu’un homme d’affaires milliardaire nommé Bob Page est derrière tout, utilisant à la fois le virus et la mainmise de son entreprise sur le vaccin comme moyen d’exercer un contrôle sur la société. Page utilise sa richesse et son influence pour envelopper tout cela dans un écran de fumée de désinformation.

Sur Twitter, les gens ont commencé à souligner l’évidence: Musk n’est pas JC Denton, le gars opposé au connard méga-riche et fou de pouvoir qui utilise la désinformation pour obtenir son chemin. Il est Bob Page, le connard méga-riche fou de pouvoir susmentionné qui utilise la désinformation pour arriver à ses fins.

Si vous vous tenez au courant de ce que les milliardaires font de nos jours (et qui ne le fait pas, étant donné que notre destin est suspendu à des cordes horribles qu’ils tiennent entre leurs mains engorgées), vous pourriez reconnaître certains des plus grands succès de Page. Notamment, à un moment donné, il donne un maigre 10 millions de crédits pour aider ceux qui ont attrapé la mort grise et raconte à quel point tout cela le rend triste tout en ne donnant pas vraiment la merde et en bénéficiant directement de la propagation du virus. Le don ne parvient jamais aux cliniques non plus, ce qui me donne du déjà vu fou pour une raison quelconque, mais je ne peux pas dire pourquoi.

Le but ultime de Page, quant à lui, est de fusionner avec une IA méga-propulsée et de devenir un dieu, restructurant la société à son image. Heureusement, Musk n’a pas de telles prétentions envers l’immortalité égoïste, contrairement à ses compatriotes hyper-riches (bien qu’il possède une entreprise qui, selon lui, travaille sur une interface cerveau-ordinateur de type Deus Ex). Il veut juste être en charge de déplacer la société vers Mars. La restructurer à son image, sans doute, ne serait qu’un sous-produit heureux né de la nécessité et certainement pas un ego de la taille de la planète elle-même. De plus, beaucoup de gens mourraient probablement dans le processus, mais ce n’est ni ici ni là-bas.

Tout cela m’amène à me demander: Est-ce que Musk, un joueur autoproclamé, a même joué à Deus Ex? Mais je ne pense pas que ce soit vraiment important. Il est incroyablement riche dans un pays qui se plie en quatre pour répondre aux caprices des sociopathes riches. Au cours des quatre dernières semaines – avec la pandémie à son apogée – la classe des milliardaires américains a ajouté 308 milliards de dollars à sa richesse, en partie grâce aux subventions gouvernementales qui ont favorisé de manière disproportionnée les riches. Cela inclut Musk qui, selon The Guardian, a vu sa valeur nette augmenter de plus d’un milliard de dollars.

Musk peut dire ce qu’il veut, faire ce qu’il veut et jouer ce qu’il veut sans crainte de conséquences. Comme pour tout ce qu’il a fait, il utilise sa plate-forme gargantuesque pour nous faire oublier, car il veut encore plus d’attention et d’argent. Il continuera de recevoir ces choses dans une abondance incalculable jusqu’à ce que la mort le réduise heureusement à la nourriture de ver de luxe. Et s’il parvient à esquiver cela en façonnant un cyber-corps low-poly à l’apparence JC-Denton pour correspondre à son cyber-camion PS1-ass, alors Dieu nous aide tous.

