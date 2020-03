Interruption des réparations de Nintendo Switch en Amérique du Nord en raison d’un coronavirus

Si vous aimez Animal Crossing: New Horizons ou chérissez votre Nintendo Switch comme nous, nous vous suggérons d’être très prudent avec votre système à l’avenir. Nintendo a reporté les réparations du système ainsi que de ses anciennes consoles en Amérique du Nord en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Nintendo a fermé ses centres de réparation conformément aux directives locales et fédérales, et il n’a pas de date estimée pour la reprise des réparations. Pendant cette période, ceux qui envoient leurs consoles peuvent les faire retourner. Tous les systèmes déjà présents dans les centres de réparation y resteront jusqu’à la reprise des travaux.

“Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et apprécions votre compréhension”, a déclaré Nintendo sur sa page d’assistance. “Une fois les réparations terminées, nous travaillerons le plus rapidement possible pour vous faire recommencer à jouer.”

Tout ordre de réparation existant restera valable pendant 180 jours. Si la garantie de votre système a expiré pendant la période de fermeture des centres de réparation, Nintendo l’honorera toujours.

Les réparations sont actuellement retardées pour les systèmes Nintendo Switch, DS, 3DS, 2DS, Wii, Wii U, SNES Classic et NES Classic, ainsi que pour toutes les versions ultérieures comme le 2DS ou le Nintendo Switch Lite.

Si votre console Nintendo Switch fonctionne toujours correctement, vous pouvez trouver des figurines Amiibo pour Animal Crossing: New Horizons dans les magasins. Ceux-ci ajoutent du contenu supplémentaire au jeu et servent également d’adorables personnages pour vos étagères. Cependant, nous ne savons pas vraiment pourquoi vous voudriez que Tom Nook vous rappelle constamment votre hypothèque, mais ne pas avoir à payer d’intérêts est inconnu dans le monde réel.

