Interview des actrices de Justin et Feena

En août 2019, les joueurs de Nintendo Commutateur ils ont pu obtenir une copie numérique de Collection Grandia HD, ce qui leur a fait se souvenir des deux premières aventures de cette saga qui, bien qu’elle ne soit pas l’une des plus connues dans le monde du JRPG, a gagné une légion enviable de followers. Ainsi, dans GunHo, ils continuent à travailler pour améliorer cette version de compilation, mais ils continuent également à travailler pour la promouvoir, alors maintenant nous avons pu voir le Actrices de voix japonaises de Justin et Feena (deux des protagonistes du premier match) dans une nouvelle vidéo.

Les actrices de Justin et Feena parlent de certains aspects de Grandia, inclus dans Grandia HD Collection

Fijiko Takimoto (voix de Justin dans la version japonaise) et Noriko Hidaka (voix de Feena dans la version japonaise) sont les vedettes de la dernière vidéo, d’un peu plus de 11 minutes, diffusée sur la chaîne YouTube de GunHo, avec lesquels ils font la promotion de la collection Grandia HD, disponible sur la console hybride du Great N. Ainsi, tout au long de cette nouvelle vidéo, les deux actrices réfléchissent à la façon dont leur expérience a enregistré les lignes de dialogue du jeu, mais aussi sur ce que ce jeu a signifié, et ils révèlent même exclusivement quelques lignes qui finalement n’ont pas été incluses dans la version finale. Bien sûr, pour comprendre ces actrices, la vidéo est sous-titrée en anglais, ce qui la rend plus accessible à l’international. Ne manquez pas une seconde de cette interview pour en savoir plus sur le premier versement inclus dans la collection Grandia HD!

