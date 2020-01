[Interview] Engine Software parle de ports, de collaboration avec Switch, de défis, etc.

Au fil des ans, Switch a hébergé une grande variété de ports. Engine Software est une entreprise impliquée dans la gestion de tels projets, une équipe existe depuis plus de deux décennies. C’est grâce à Engine Software que nous avons vu des titres remarquables tels que Ni no Kuni et Into the Breach. Les efforts du développeur nous apporteront également The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III ce printemps.

Récemment, Nintendo Everything s’est entretenu avec Ruud van de Moosdijk, vice-président du développement de Engine Software, pour en savoir plus sur le processus de portage. Il a également été question de travailler avec Switch, des défis impliqués, etc.

Notre discussion complète se trouve ci-dessous.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les origines du logiciel Engine? Comment est née l’entreprise au départ?

Eh bien, avant Engine Software, les fondateurs originaux, y compris moi-même, étaient actifs dans la scène amateur / démo pour l’ordinateur personnel MSX2. Pendant ce temps (nous parlons de la fin des années 80 / début des années 90), nous voulions nous essayer au développement de jeux, donc sous le surnom de MSX-Engine, nous avons développé trois jeux indépendants pour le MSX2: Dizzy, DIX et DASS. Les gens disent souvent qu’ils pensent que le nom de notre entreprise est étrange, car cela implique que nous écrivons des moteurs de jeu, mais vous devez comprendre qu’à l’époque il n’existait pas de «moteurs de jeu»… le nom a été choisi pour refléter le «cœur de l’ordinateur» .

Après DASS, nous sommes tous allés chacun de notre côté, certains sont allés à l’université, d’autres ont trouvé un emploi et c’était apparemment la fin. Jusqu’à quelques années plus tard, nous avons commencé à parler de faire des jeux professionnels, ce qui en résumé se résumait à ceci: “Hé, je pense à abandonner l’école … devrions-nous démarrer un studio et créer des jeux professionnellement?” – “Ooh ouais, ça sonne comme une idée géniale! »… et maintenant, 24 ans plus tard, nous sommes toujours là.

Engine Software a commencé à se faire un nom ces dernières années pour le portage de jeux sur Switch. Comment se fait-il que le studio ait commencé à entreprendre des projets de transfert de titres sur la console de Nintendo?

Le moteur a traversé plusieurs phases de sa carrière. Au début, nous avons commencé à développer entièrement le jeu original, mais depuis que notre accord de publication a échoué lorsque nous étions à environ 70% du développement de notre premier jeu commercial (Corn Buster pour SNES), nous avions besoin d’argent. Grâce à quelques réunions à l’E3, nous avons eu l’opportunité de travailler en tant que co-développeur sur plusieurs jeux pour Gameboy Color (avec Vicarious Visions). Ces collaborations ont apporté des projets intéressants et ont été financièrement solides, nous nous sommes donc spécialisés dans cela, en continuant à travailler avec Vicarious Visions et plusieurs autres développeurs.

Avec toute l’expérience que nous avons acquise grâce à cela, nous avons rebaptisé Engine en tant que développeur spécialiste de poche, culminant en un énorme 52 (!) Titres développés pour Nintendo DS. Malheureusement, avec les changements du marché et de l’industrie au moment où la Nintendo 3DS est apparue, presque tous nos clients disparaissaient, achetaient ou ne faisaient plus de projets de travail à la location. Donc, encore une fois, nous avons dû nous rebaptiser et nous avons choisi d’aller multi-plateforme complète et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à faire des ports. Cela a certainement aidé que notre premier projet se soit avéré être un succès retentissant en apportant l’un des meilleurs jeux indépendants de tous les temps sur PS3, Xbox 360 et Vita: Terraria (nous avons également fait les ports PS4, Xbox One et Wii U plus tard). Nous nous sommes rapidement fait un nom et au moment où le Switch est apparu, notre relation à vie avec Nintendo a énormément aidé à faire connaître notre nom en tant qu’experts des ports Switch.

Qui tend généralement la main à qui dans ces situations? Nous sommes curieux de savoir comment Engine Software s’est impliqué dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, par exemple.

Il y a plusieurs façons de procéder; c’est un processus très organique. Nous travaillons avec une grande agence (DDM) qui relie souvent les demandes de leurs clients avec lesquels ils considèrent le meilleur développeur pour le travail. Certains projets – y compris Trails of Cold Steel III – sont le résultat d’une collaboration préalable avec un client, par exemple, nous avons travaillé avec NIS America auparavant sur Killer7 et Caligula Effect: Overdose, et nous avons travaillé directement avec Cornfox & Bros sur Oceanhorn 2 après avoir fait tout les ports pour le premier match. Dans d’autres cas, nous nous tendons la main parce que nous avons vu quelque chose en développement sur lequel nous aimerions travailler. Into the Breach en est un bon exemple… Je suis un grand fan de FTL: Faster than Light et après avoir rencontré Matt et Justin chez GDC, nous avons commencé à travailler sur la version Switch de leur nouveau jeu. Nous aimerions continuer à embrasser la scène indé et nous recherchons activement à GDC par exemple pour des jeux intéressants. Vous devez également comprendre que nous parlons de beaucoup plus de projets que nous n’en finissons. Certains ne fonctionnent pas, certains auxquels nous disons non, parfois les gens nous disent non, ou le timing pourrait juste être décalé.

Pouvez-vous nous expliquer à quoi ressemble le processus de portage?

Tout commence par une évaluation technique du matériel source: quel âge a-t-il? C’est complet? Avons-nous les outils originaux? Utilise-t-il un moteur encore utilisé? Fonctionne-t-il? Après avoir établi que nous faisons une deuxième évaluation qui est plus orientée vers la conception… quels changements devons-nous apporter pour mettre ce jeu sur cette plate-forme? Répond-il aux normes UI / UX modernes? Que changerions-nous ou ajouterions-nous si l’occasion se présentait? Comment les contrôles seraient-ils transférés du système A au système B? Quels sont les risques lors de la réalisation du port?

Le reste du processus découle vraiment des réponses à toutes les questions lors de l’évaluation – et bien sûr les souhaits des clients. Au-delà, c’est vraiment différent d’un projet à l’autre. Certains sont des jeux qui fonctionnent dans Unreal et nous n’avons qu’à le faire fonctionner sur une nouvelle version d’Unreal. Certains sont des jeux plus anciens qui ont été rendus en 4: 3 que nous devons travailler sur 16: 9 sans déformer les visuels (comme Killer7). Un jeu a déjà été fait pour une console, donc à part les affectations de boutons, nous n’avons pas à nous soucier des contrôles, le prochain jeu est un RTS conçu pour les raccourcis clavier et la souris et nous passons des mois à peaufiner un schéma de contrôleur qui fonctionne parfaitement (8 bits Armées).