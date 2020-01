[Interview] Sports Story dev sur les améliorations de Golf Story, la pêche, de nouvelles activités, etc.

L’une des grandes annonces de la dernière Indie World Showcase a été Sports Story. S’appuyant sur la très réussie Golf Story, le prochain projet de Sidebar Games proposera encore plus de sports et d’activités comme l’exploration de donjons et la pêche.

Nous avons récemment rencontré le développeur Andrew Newey pour en savoir plus sur ce à quoi s’attendre de Sports Story. Nous avons des informations sur les améliorations qui ont été apportées à la suite des commentaires de Golf Story, comment la pêche se déroulera et des friandises sur les «infiltrations furtives». Newey a également taquiné quelque chose comme GALF pour le nouveau jeu, le support multijoueur, une version physique possible, et plus encore.

Qu’est-ce qui a motivé la décision de faire un suivi direct de Golf Story? Était-ce simplement une question de succès du premier match?

Nous avions d’autres projets en cours mais l’idée d’un RPG sportif avec plus d’un sport se prêtait à de nombreuses idées qui le rendaient trop tentant de passer.

Depuis combien de temps Sports Story est-il en développement?

Cela fait environ 1 an maintenant que nous avons commencé la production.

Golf Story a été créé par une assez petite équipe. L’équipe a-t-elle augmenté de taille pour la suite?

Nous avons pu embaucher plus d’artistes et vraiment élargir nos options de contenu. Les animations sportives sont infinies et les environnements contiennent de nombreux autres objets uniques.

Y a-t-il eu des leçons particulières apprises ou des commentaires reçus de Golf Story que l’équipe a pris en compte lors de la rédaction de Sports Story?

Nous avons reçu beaucoup de commentaires sur les choses que les gens faisaient et n’aimaient pas à propos du jeu. Les gens ont dit qu’ils aimeraient une mini-carte dans le golf, donc nous essayons de l’intégrer. Le golf sur disque était un sujet de discorde, donc nous ne le referons probablement pas. Nous avons pris beaucoup de choses en considération lors du travail sur ce jeu.

L’une des nouvelles fonctionnalités que nous avons vues dans la bande-annonce sont les donjons. Que peuvent en attendre les fans et comment fonctionneront-ils?

Diverses capacités sportives sont utilisées pour progresser dans le donjon. Nous voulions créer différents scénarios pour intégrer le sport et c’est l’une des façons dont cela s’est manifesté.

La pêche est un autre aspect du gameplay de Sports Story. Que peuvent en attendre les joueurs?

Il s’agit de la pêche basée sur l’exploration où vous savez comment capturer différentes espèces de poissons. Ils apparaissent dans des circonstances différentes, et il faudra un pêcheur passionné pour tous les attraper. L’équipement, la météo, les articles et les circonstances jouent tous un rôle.

Nous sommes également curieux de ces «infiltrations furtives». Pouvez-vous partager quelque chose sur cet élément de Sports Story?

Il s’agit de l’une des nombreuses situations dans lesquelles se trouve le joueur. Elles impliquent également des sports, comme la plupart des choses dans le jeu. Nous voulions plus de façons de présenter le côté histoire de Sports Story.

Le multijoueur sera-t-il de retour dans Sports Story? Si c’est le cas, sera-t-il essentiellement comme le premier jeu ou a-t-il augmenté / changé de portée?

Nous avons quelques idées pour le multijoueur mais nous ne voulons pas les présenter trop tôt, donc d’autres seront révélés plus tard.

Est-il prévu d’inclure quelque chose comme le GALF de Golf Story dans Sports Story?

Oui, mais ce n’est pas ce que vous pensez et personne ne le verra venir.

Grâce à un partenariat avec Limited Run Games, Golf Story a pu recevoir une version physique. Espérez-vous également offrir une copie en boîte pour Sports Story?

Nous serions ravis de le faire. Je suis moi-même un collectionneur de nos jeux, donc j’aimerais l’avoir dans la collection.

De nombreux jeux ont tendance à se multiplier, mais Golf Story et Sports Story sont des exclusivités Switch. Pourquoi Sidebar a finalement décidé de s’en tenir à un seul système?

Comme nous ne sommes sortis que sur le Switch, tous les fans de Golf Story sont propriétaires de Switch, donc cela semblait un bon choix pour s’en tenir à cela. Et nous pensons que ce type de jeu est bien adapté à Switch.

Comment était-ce de travailler avec Nintendo sur l’annonce de Sports Story et de l’avoir présenté dans l’Indie World Showcase?

Nous essayons d’être professionnels dans nos relations avec Nintendo, ce qui est difficile parce que nous ne le sommes pas. Jusqu’à présent, nous semblons nous en sortir. Nous voulions révéler le jeu dans une présentation officielle de Nintendo, alors nous étions heureux quand nous en avons eu l’occasion.

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire à propos de Sports Story aux fans qui attendent le jeu?

Veuillez attendre plus d’informations et de révélations. Nous espérons vous surprendre avec tout ce que nous avons investi dans ce jeu.