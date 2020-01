Inti crée la vente du Nouvel An 2020 sur les boutiques en ligne Switch / 3DS

Inti Creates a réduit sa gamme complète de jeux dans le cadre d’une vente du Nouvel An 2020 sur les boutiques en ligne Switch et 3DS. Bloodstained: Curse of the Moon, Azure Striker Gunvolt, et plus sont en vente.

La gamme complète de titres avec leurs prix est la suivante:

Commutateur

Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Blaster Master Zero – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Blaster Master Zero 2 – 7,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Taché de sang: Malédiction de la Lune – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Dragon Marked for Death: Advanced Attackers – 10,39 $ (au lieu de 14,99 $)

Dragon Marked for Death: Frontline Fighters – 10,39 $ (au lieu de 14,99 $)

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – 13,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Mighty Gunvolt Burst – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

3DS

Azure Striker Gunvolt – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Azure Striker Gunvolt 2 – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Azure Striker Gunvolt: The Anime – 1,49 $ (au lieu de 2,99 $)

Blaster Master Zero – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Taché de sang: Malédiction de la Lune – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Mighty Gunvolt – 1,99 $ (au lieu de 3,99 $)

Mighty Gunvolt Burst – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Vous pouvez économiser sur les jeux ci-dessus jusqu’au 16 janvier à 23 h 59 PT / 17 janvier à 2 h 59 HE.

Source: Switch / 3DS eShops

