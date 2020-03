Inti crée un PDG pour trois matchs inopinés

Il semble que quelques nouveaux titres d’Inti Creates pourraient bientôt se diriger vers nous, avec un tweet du PDG de l’entreprise taquinant les annonces à venir.

Takuya Aizu, chef d’Inti Creates, a partagé le message suivant sur Twitter aujourd’hui, notant que la société a trois titres en cours de développement et que les annulations dues à l’épidémie de coronavirus ont eu un impact sur les plans d’annonce (merci, Nintendo japonais). Il mentionne la possibilité de les révéler “directement” sur YouTube, ce qui suggère qu’une présentation en direct pourrait être une méthode d’annonce envisagée.

創設 記念 日 (5 月 8 日) の 翌日 だ っ た Bitsummit 含 め 、 国内外 の 色 々 な シ ョ ウ の 中止 ou 延期 は 、 現状 を 鑑 み る と 妥当 な 判断 だ と 思 っ て い ま す

中 も 、 い ま 開 発 中 の こ の 3 タ イ ト ル を ど う や っ て 発 表 し よ う か 、 毎 晩 朝 ま で 考 え て ま す。

Youtube で 「直接」 お 届 け す る し か な い の か?! – Takuya Aizu (@t_aizu) 23 mars 2020

Inti Creates a déjà publié de nombreux titres sur Switch, nous espérons donc que ces nouveaux jeux sont également prévus pour le système. Les jeux précédents incluent les goûts de Taché de sang: Rituel de la nuit, Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX, Blaster Master Zero, Blaster Master Zero 2, Dragon: marqué pour la mort et plus.

Qu’aimeriez-vous jouer ensuite avec Inti Creates? Faites-nous savoir ce que vous espérez voir de ces nouveaux titres avec un commentaire ci-dessous.

