Into the Breach est désormais gratuit sur Epic Games Store

Par James Pickard,

Jeudi 19 décembre 2019 16:38 GMT

Into the Breach est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur Epic Games Store.

Le joyau de la stratégie vient du même esprit derrière le brillant FTL: Faster Than Light, donc si vous êtes un fan de ce dernier, vous voudrez certainement le saisir alors qu'il ne fera pas une brèche dans votre portefeuille.

Si vous avez tout raté sur Into the Breach, c'est un jeu de stratégie au tour par tour qui vous met aux commandes de puissants mechs alors que vous visez à repousser une invasion extraterrestre. Parce que tout le monde aime un bon mot à la mode, les niveaux dans Into the Breach sont générés de manière procédurale, donc chaque partie offrira quelque chose de différent.

Ce n'est pas tout, cependant, car Epic Games Store se plonge pleinement dans l'esprit de Noël en proposant plus de jeux gratuits pendant la période des fêtes. En commençant par Into the Breach, vous pouvez vous connecter au cours des 12 prochains jours pour réclamer un nouveau jeu. Les cadeaux gratuits à venir sont un mystère, pour le moment, alors assurez-vous de vous enregistrer à 16 heures demain pour voir la suite.

Pendant ce temps, Epic Games Store organise également sa vente des fêtes. Vous y trouverez une large sélection de jeux jusqu'à 75% de réduction. De plus, vous recevrez également un coupon de 10 $ avec certains achats éligibles de 14,99 $ ou plus dans la boutique. Cela s'applique non seulement une fois, mais à tout moment vous remplissez les conditions!

La vente des fêtes Epic Games Store se déroule désormais jusqu'au 1er janvier.

