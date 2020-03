Intouchable! Ce joueur a dépassé Pokémon Platinum sans subir de dégâts

Surmonter un jeu Pokémon peut être une tâche compliquée pour certains joueurs au début, mais la vérité est que le défi est généralement moindre à mesure que l’aventure progresse et si le système de forces et de faiblesses est connu. C’est pourquoi il y en a d’autres qui préfèrent imposer des défis et rendre les choses beaucoup plus difficiles. C’est le cas de l’utilisateur Smallant1, qui a réussi à passer Pokémon Platinum sans recevoir un seul coup.

Si vous pensez que c’est un jeu d’enfant grâce à la fonction d’enregistrement et de redémarrage, nous vous disons que l’utilisateur n’a pas utilisé ce support. En fait, il ne pouvait sauver la partie qu’après avoir battu un leader du gymnase, donc s’il recevait des dégâts après plusieurs heures de broyage et peu de temps avant de battre le leader, il devrait revenir en arrière et refaire le broyage.

Comme vous pouvez l’imaginer, le défi a commencé très tôt dans le jeu, car juste après avoir reçu le premier Pokémon, l’adversaire demande à se battre, ce qui représente un grand risque, compte tenu du fait que plusieurs attaques sont nécessaires pour le vaincre et il ne reste pas immobile en les recevant, il attaque aussi et il n’y a aucun moyen de les éviter. Pour cela, Smallant1 a dû être très chanceux et que les attaques de Chimchar n’ont pas pris contact avec son Turtwig ou, à défaut, ont échoué.

Après plusieurs redémarrages, la chaîne d’attaques échouées est devenue réalité et Turtwig a pu vaincre Chimchar sans perdre un seul point de vie. Cependant, ce serait le début d’une grande aventure de broyage, car l’idéal était d’avoir des Pokémon puissants pour vaincre n’importe quel adversaire au premier mouvement. De cette façon, il a augmenté son niveau de Turtwig jusqu’à ce qu’il puisse battre le premier entraîneur à l’état sauvage, après 9 heures.

Mais le défi augmentait, et l’une des principales était la double bataille (dans laquelle il est difficile de tuer les deux Pokémon en même temps) et l’augmentation naturelle du niveau des rivaux. Pour que ce ne soit pas un problème, l’utilisateur a poursuivi sa formation et a vaincu plusieurs Pokémon sauvages; précisément l’un d’eux était un Buizel brillant (variocolor), qu’il a dû vaincre. Le plus drôle, c’est que plus tard dans le jeu, il a capturé un Buizel.

Plusieurs heures plus tard, un soulagement est arrivé, la pépinière Pokémon, car il était possible d’élever les créatures au niveau 100, ce qui équivalait à marcher dans le jeu environ 30 heures. Il est important de dire que ce temps était moins, compte tenu du fait que l’utilisateur a accéléré le temps; Au total, après 8 heures, ses Staravia et Torterra étaient déjà au niveau 100.

Cependant, cela ne garantissait pas qu’il ne recevrait jamais de dommages, car il devait toujours connaître ses adversaires et leurs faiblesses. Ainsi, Smallant1 a dû aborder chaque combat de manière stratégique jusqu’à ce qu’il atteigne l’Elite 4 (Haut Commandement) qu’il a vaincu avec l’aide de Bibarel, Floatzel, Staraptor, Glaceon, Torterra et Giratina, après un match de 138 heures avec 37 minutes, sans compter le temps perdu dans les 70 redémarrages.

Maintenant, il ne fait aucun doute qu’il est possible de vaincre Pokémon Platinum sans recevoir un seul coup, bien que la tâche soit extrêmement compliquée même avec des créatures au niveau maximum. Nous vous laissons ci-dessous la vidéo de l’exploit de Smallant1.

