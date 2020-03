Investissez dans le pouvoir des filles avec la vente Humble Female Protagonist

Par Elizabeth Henges,

Vendredi 13 mars 2020 22:43 GMT

Vous recherchez une certaine diversité dans votre jeu? La vente Humble Female Protagonist offre de bonnes affaires sur certains jeux vidéo mettant en vedette des femmes.

Parfois, vous voulez simplement vous mettre à la place de quelqu’un de différent. La vente de protagonistes féminines de Humble est réservée aux femmes et vous pouvez économiser jusqu’à 85% sur certains de ces titres. Un timing parfait avec la fermeture des écoles, non?

La sélection comprend des jeux AAA, comme Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition pour 19,79 $, ainsi que des titres indépendants comme Degrees of Separation pour 2,99 $. Il existe un large éventail de jeux à apprécier ici, et il sera difficile de trouver quelque chose que vous n’aimez pas sur cette liste.

Voici quelques-uns des autres titres en vente:

Il y a aussi beaucoup d’autres titres pour piquer votre intérêt, alors assurez-vous de vérifier toute la liste!

Vous cherchez de beaux jeux dirigés par des femmes sur consoles? Rise of the Tomb Raider pour la Xbox One coûte 18,56 $, ou le combo Bayonetta 1 et 2 pour Switch pour 49,94 $. Mais si votre ordinateur est capable de gérer certains jeux, pourquoi ne pas profiter de certains jeux Steam à bas prix sur Humble?

