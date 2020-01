io9 Choix du personnel dans les films de genre, les émissions de télévision et les bandes dessinées

Dans le sens horaire à partir de la gauche: Star Trek: Picard, Wonder Woman 1984, The Haunting of Hill House, The Adventure Zone: Petals to the Metal, Saw et The New Mutants.Photo: CBS All Access, Netflix, Image: Warner Bros., First Deuxièmement, Twisted Pictures, 20th Century Fox

La saga Skywalker et la dernière phase de l’univers cinématographique Marvel sont peut-être terminées, mais si nos listes de bandes dessinées, de films et d’émissions de télévision à venir sont une indication, c’est que 2020 promet d’être une autre année énorme pour le divertissement de genre.

Consultez la liste des principaux éléments de io9 que nous attendons avec impatience cette année, ainsi que des recommandations supplémentaires pour d’autres livres, émissions et films, peut-être moins connus, que vous voudrez garder sur votre radar. Assurez-vous de nous indiquer dans les commentaires les versions à venir que vous attendez personnellement en 2020.

Jill Pantozzi

Wonder Woman entre en mode bataille Image: Warner Bros.Wonder Woman 1984 (4 juin)

Il est absolument fou que nous ayons dû attendre aussi longtemps le suivi du film smash de Patty Jenkins 2017, mais nous sommes sûrs que Wonder Woman 1984 atterrira tout aussi triomphalement. Surtout maintenant que Diana a cette armure ailée incroyablement badass.

Gal Gadot et Chris Pine (en quelque sorte) sont de retour pour s’attaquer à un nouveau mal qui a décidé de blesser les habitants de la Terre. Cette fois, c’est sous la forme de Maxwell Lord de DC Comics, joué par le toujours fantastique Pedro Pascal (The Mandalorian). Kristen Wiig joue également le rôle de Barbara Minerva cette fois-ci, mais il reste à voir si elle plongera pleinement dans ses comics alter ego Cheetah dans ce film. De plus, à partir de la première bande-annonce, nous savons également que nous allons faire revenir Connie Nielsen et Robin Wright pour une nouvelle action d’Amazon sur Themyscira. Quoi d’autre pourrions nous demander? Ah oui. Il se déroule dans les années 80, nous avons donc hâte de découvrir des morceaux de musique totalement radicaux. Bien que Diana ait échappé à la malédiction Aqua Net reste à voir …

Les frères et sœurs Locke entrent dans un nouveau mystère.Photo: Christos Kalohoridis (Netflix) Locke & Key (7 février)

J’étais un fan de la bande dessinée IDW de Joe Hill et Gabriel Rodríguez depuis le tout début et connaissais le potentiel de l’histoire imaginative pour une adaptation. Après un si long, long, long chemin pour arriver ici, Netflix donne enfin à l’histoire son dû. La première bande-annonce a révélé des visuels extrêmement cool qui pourraient être un départ de la bande dessinée, mais conserver tout de même son esprit. Avec des clés mystérieuses et magiques surgissant partout dans la maison ancestrale de la famille Locke et une force maléfique pour les prendre, les enfants de Locke – Tyler, Kinsey et Bode – auront du mal à s’installer dans une nouvelle école où tout le monde sait déjà que son père a été brutalement assassiné quelques mois plus tôt. Je suis partisan de l’histoire parce que je suis en fait un collectionneur de clés squelettes, mais je pense que les téléspectateurs nouveaux dans l’histoire et le concept l’apprécieront vraiment. Avec ses enfants et ses frayeurs, Netflix espère probablement un autre succès au niveau de Stranger Things. Ils pourraient l’avoir.

James Whitbrook

Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) est de retour.Image: CBS All AccessStar Trek: Picard (23 janvier)

Je ne suis pas un inconditionnel de la prochaine génération. Ce n’est pas le Star Trek avec lequel j’ai grandi – c’était Voyager, puis le spectacle original, puis Deep Space Nine. J’ai repoussé TNG pendant des années, intimidé par son héritage comme le summum de la franchise pour tant de gens. J’ai finalement regardé et je suis tombée amoureuse, et pourtant ça n’allait jamais être aussi spécial pour moi que tant d’autres. Et pourtant, l’annonce surprise que Patrick Stewart reviendrait jouer le capitaine Picard une fois de plus m’a secoué, tout comme l’intrigue de la décision de la série de revenir à lui, non pas en tant qu’amiral loué de Starfleet, mais en tant que retraité traumatisé, désillusionné et consterné. par ce qu’il était advenu de l’organisation à laquelle il avait consacré tant de sa vie, ramené à l’action.

Les bandes-annonces ont laissé tomber toutes sortes d’indices fascinants sur la nouvelle mission de Jean-Luc, ses liens avec les Romuliens et les Borgs. Cela nous a donné le retour de visages familiers, non seulement de TNG mais aussi de mon bien-aimé Voyager. Il a un chien très mignon! En tant que personne qui aspire depuis si longtemps à voir Star Trek avancer, à voir à quoi ressemblait sa chronologie dans un monde post-Voyager, post-Deep Space Nine et à voir ce qu’un spectacle moderne pourrait avoir à dire sur ce monde, Picard représente une opportunité fascinante avec laquelle j’ai hâte de m’engager.

Voyant quelques légères améliorations par rapport à la version initiale.Image: Square EnixRemake de Final Fantasy VII (10 avril)

Oui, je suis ce mec, comme des légions d’autres: Final Fantasy VII sur la Playstation originale a été une expérience transformatrice pour moi. Je n’avais jamais vu ni joué quelque chose comme ça en 1997, sa saga radicale d’écoterroristes, de gars aux cheveux longs et aux épées assorties, et oui, le cœur brisé par la mort d’Aeris (ne vous en souciez pas, jamais Aerith). Final Fantasy VII m’a présenté l’une de mes séries de jeux préférées de tous les temps, cimentant un amour des JRPG que je garde encore profondément dans ma poitrine à ce jour. Cela m’a appris, comme tant d’autres, que le simple pouvoir des jeux de contes pouvait commander au-delà de la joie dans la victoire et de la frustration dans la défaite.

Donc, après avoir passé ce qui ressemblait à la moitié de ma vie à attendre que Square-Enix refasse la putain de chose depuis cette première démo technologique PS3 il y a des éons, et à attendre depuis qu’il a été confirmé qu’ils le faisaient enfin pour mettre la main dessus, comment Je ne dis pas que c’est la chose qui me passionne le plus en 2020? Bon sang, ils ont juste dit qu’ils le retardaient d’un mois supplémentaire et je ne peux toujours pas être fou. J’ai juste … hâte d’être dans ce monde, d’interagir avec ces personnages, de recommencer cette aventure de cette nouvelle façon brillante, vivante et magnifique. Je vais faire des squats et sauver la planète, et ça va être fantastique.

Beth Elderkin

Une scène de Dune de David Lynch.Image: Universal StudiosDune (18 décembre)

Dune fait partie de ces séries de science-fiction qui m’ont toujours fasciné, mais j’ai toujours été trop nerveux pour y entrer. Le film à venir était le coup de pied dont j’avais besoin. J’ai trouvé les pages de Frank Herbert incroyablement denses et compliquées, avec des images magnifiques et des personnages complexes et fascinants. Lady Jessica est une de mes préférées. Bien sûr, il joue dans certaines des pratiques traditionnelles de la science-fiction, comme le récit Chosen One ™, mais il les subvertit en même temps.

Je suis ravi de voir ce que le réalisateur Denis Villeneuve (Arrivée) fait avec le matériel – et avec des stars comme Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac et Stellen Skarsgård à la barre, il est sur le point d’être l’une des plus célèbres … films cloutés de l’année. Avoir un casting aussi dynamique pour une épopée de science-fiction qui n’est pas Star Wars est, pour résumer, une sorte de miracle de nos jours. Pour répondre à votre question: non, je n’ai pas encore regardé le film de David Lynch … Alors que je tape ceci, je suis en train de terminer le premier livre et je suis déterminé à parcourir le plus de séries possible avant décembre. Si quelqu’un veut me rejoindre dans un petit club de lecture numérique, faites le moi savoir dans les commentaires!

De gauche à droite: Merle, Taako et Magnus se préparent pour une course.Image: First SecondThe Adventure Zone: Petals to the Metal (14 juillet)

Je suis un auditeur passionné du podcast The Adventure Zone, quelque chose qui m’a même inspiré à démarrer mon propre jeu Dungeons & Dragons récemment. Alors, quand les McElroy ont commencé à sortir des romans graphiques basés sur l’arc Balance, j’étais naturellement ravi. Ce sera la troisième bande dessinée de la série, centrée autour de la quête «Pétales pour le métal» dans l’arc. C’est une quête amusante sur la récupération d’une relique perdue qui s’est inspirée de la série Fast and Furious (wagons de combat fantastiques!), Cela dit, je suis curieux de voir comment cette histoire est adaptée, car la série originale a été critiquée pour avoir joué dans le trope Bury Your Gays (le problème a ensuite été abordé dans les derniers épisodes de l’arc Balance).

The Adventure Zone, une série de romans graphiques amusants de la famille McElroy et de l’écrivain / artiste Carey Pietsch, présentée de manière ironique qui mélange les acteurs réels du podcast avec les personnages de Magnus, Taako et Merle dans l’univers. De plus, après les dernières nouvelles selon lesquelles l’arc Balance sera adapté en un spectacle animé pour Peacock, c’est un bon moyen de vous rafraîchir si vous hésitiez à écouter des heures d’audio. Encore.

Je ne pense pas que les ombres fonctionnent de cette façon. Mais, vous savez, la magie.Image: FreeformMotherland: Fort Salem (Spring, Freeform)

Oh allez, j’ai le droit d’avoir une chose stupide qui m’excite un peu. Motherland: Fort Salem est une série dystopique de YA qui s’inspire, de toutes choses, de L’Homme au Haut Château et du Conte de la servante. c’est une saga bizarre de l’histoire alternative où les sorcières de Salem ont conclu un accord avec le gouvernement américain (inexistant) pour servir d’armée en échange, vous savez, de ne pas être brûlé sur le bûcher. Cela signifie que les États-Unis sont devenus un matriarcat glorifié supervisé par des sorcières – avec des pentagrammes au lieu d’étoiles sur le drapeau américain – et toutes les adolescentes sont obligées de s’enrôler dans cette armée magique lorsqu’elles atteignent un certain âge. Comprend-il des sorcières maléfiques qui pourraient également être des démons et / ou des extraterrestres? Maaaaaaybe. Tout ce que je sais, c’est que les chats ne sont plus dans les théâtres et j’ai envie de quelque chose de si mauvais, c’est du génie pour combler le vide.

Germain Lussier

McKenna Grace joue le rôle du plus récent Ghostbuster Image: Sony Pictures Ghostbusters: Afterlife (10 juillet)

Nous recevons un film Ghostbusters qui nous dit ce qui est arrivé aux Ghostbusters originaux. Cela seul est un fait stupéfiant. C’est quelque chose que les fans voulaient, et les acteurs ont promis, depuis des décennies. Et même si le film de 2016 était incroyablement drôle et cool, ce n’était pas ces personnages. Venkman. Stantz. Spengler. Zeddemore. Sur cette seule base, nous sommes ravis de Ghostbusters: Afterlife.

Au-delà de cela, entrer de nouveau dans ce monde à travers ce qui semble être la famille élargie d’Egon, à une époque moderne qui a oublié ces hantises de New York des années 1980, se sent nostalgique et juste. Le réalisateur Jason Reitman n’est pas seulement un ancien locataire. Il est un cinéaste avec un palmarès stellaire qui met tout en jeu pour reprendre là où son père, Ivan, s’est arrêté. Ajoutez à cela un casting qui comprend Carrie Coon et Paul Rudd et nous espérons vraiment que tout se réunira pour capturer le sentiment drôle et aventureux de Ghostbusters de l’original.

Oui, c’est Jigsaw.Image: Twisted PicturesSaw 9 (15 mai)

Si le neuvième film de Saw, encore sans titre, n’était que «Saw 9», il ne serait certainement pas sur cette liste. Mais le fait que le film a été conçu par le célèbre comédien légendaire Chris Rock et le met en vedette nous a positivement et délicieusement déconcertés. Chris Rock? Dans un film Saw? À quoi cela va-t-il ressembler? Et il emmène Samuel L. Jackson et Darren Lynn Bousman, qui a réalisé trois des films Saw qui ont donné le ton à toute la franchise? Allons. Tout cela semble génial. Le rock est une personne qui n’a pas à faire quelque chose comme ça à moins qu’il ne se sent vraiment passionné par ça. Donc, pour les fans qui se sentent également passionnés par le monde sinueux créé par le tueur en série Jigsaw, nous sommes au bord de notre siège avec impatience.

Charles Pulliam-Moore

Anya Taylor-Joy incarne Magik, un mutant puissant et dangereux.Image: 20th Century FoxThe New Mutants (3 avril)

Même si l’ère des X-Men de Fox touche à sa fin, Dark Phoenix ne sera pas vraiment le film qui termine la franchise. Comme Logan et Deadpool avant lui, The New Mutants de Josh Boone devrait être un autre exemple de Fox misant son argent sur l’idée que le public est prêt pour des films de super-héros qui adhèrent aux thèmes d’autres genres non capes comme l’horreur. Nous avons passé des années à voir de jeunes mutants développer des pouvoirs fantastiques et devenir des super-héros sur grand écran de manière à éliminer cette démangeaison. Mais The New Mutants est prêt à creuser dans les aspects les plus troublants et terrifiants de l’entrée dans son gène X – quelque chose qui a toujours été présent dans les bandes dessinées de Marvel.

Désireux d’en savoir plus sur cette émission.Image: Disney + WandaVision (courant 2020, Disney +)

À partir du moment où Wanda Maximoff est apparue dans l’univers cinématographique de Marvel, vous avez eu le sentiment que ce ne serait qu’une question de temps jusqu’à ce que les choses commencent à devenir correctement chaotiques autour d’elle, dans un sens métaphysique. On pourrait penser qu’après avoir perdu son pays, sa famille et le synthezoïde qu’elle aimait, Wanda pourrait être prête à craquer et à s’en prendre au monde qui l’entoure comme son auto de bande dessinée a l’habitude de le faire, mais d’après ce que nous avons vu de WandaVision, elle pourrait finir par se tourner davantage vers l’intérieur dans cette histoire. Aussi puissante que soit Wanda, on ne lui a jamais donné autant de choses à faire dans les films et encore moins d’espace pour explorer vraiment ses émotions, mais à première vue, ces problèmes sont exactement ce à quoi WandaVision va remédier lorsque la série Disney + tombera.

L’un des premiers regards sur Lovecraft Country, qui n’a toujours pas de bande-annonce complète ni de date de sortie.Image: HBOLovecraft Country (dans le courant de 2020, HBO)

La culture du racisme anti-noir est le genre de monstre insidieux que les gens qui ne l’ont jamais réellement vécu de première main peuvent à peine croire. Le roman de Matt Ruff, Lovecraft Country, a pris cette réalité et l’a combinée avec l’horreur fantastique de Lovecraftian pour raconter une histoire sur les nombreuses formes que peut prendre le racisme institutionnel et les longueurs auxquelles les Noirs ont toujours dû se battre pour y faire face. En tant que série HBO en direct, on espère que le facteur de peur du roman va être un peu amplifié pour vraiment transmettre la terreur dans laquelle les héros vont constamment être. Mais compte tenu de l’équipe derrière la série, il semble sûr de supposer que nous voulons quelque chose de bien.

Cheryl Eddy

Mike Meyers a parcouru un long chemin, bébé.Image: Compass International PicturesHalloween Kills (16 octobre)

En 2018, j’attendais avec impatience le retour d’Halloween. Je suis un grand fan de la série, même les petites suites (même celle avec Paul Rudd). J’étais donc très excité pour Jamie Lee Curtis de reprendre le rôle qui a fait d’elle une icône de l’horreur, avec la bénédiction du créateur de franchise John Carpenter, et la intrigante équipe du réalisateur David Gordon Green et du co-scénariste Danny “Kenny Powers” McBride . De plus, tout ce qui concerne Judy Greer est un must automatique. Mais même avec toute cette magie derrière, Halloween n’a pas vraiment eu l’impact que je voulais. Je ne pensais pas que c’était nul, mais je ne pensais pas que c’était effrayant, ce qui aurait été une faille fatale s’il n’était pas aussi évident que les cinéastes voulaient vraiment, vraiment faire du bien par le film original, et peut-être passé un peu trop de temps sur le service des fans plutôt que de prendre soin de tous ces trous de l’intrigue ou oser faire quelque chose d’imprévisible.

C’est l’ère de films comme Nous et Héréditaire, l’horreur qui ne vous fait pas seulement haleter dans le moment, mais revient à vous refroidir les os lorsque vous essayez de vous endormir dans les heures sombres après. J’espère donc que Halloween Kills sera le film qui ressemble vraiment à une véritable renaissance de la série. Cela va toujours honorer l’esprit de ce qui a précédé (nous savons déjà que certains des personnages originaux qui n’étaient pas dans le film de 2018 reviendront), mais une partie de cette pression sera coupée car ce n’est pas le premier film du redémarrer la trilogie. Peut-être, espérons-le, que cette fois-ci, cela comprendra également une narration choquante. Après tout, quoi de plus fidèle au film original que de délivrer des frayeurs indulgentes?

Une scène de The Haunting of Hill House, le premier épisode de cette nouvelle anthologie d’horreur.Photo: Steve Dietl (Netflix) The Haunting of Bly Manor (courant 2020, Netflix)

La saga fantasmagorique de Mike Flanagan, The Haunting of Hill House, était un mélange presque parfait d’horreur, de traumatisme, de chagrin, de bizarrerie, de mélodrame, d’angoisse, de rivalité fraternelle, de parentalité instable, de conception de production étrange et de moments de «gotcha! ‘ai pas la Bent-Neck Lady ou cette sournoise Red Room révéler de mon esprit, un an et demi plus tard. Hill House s’est également senti particulièrement bien adapté au format Netflix, avec 10 épisodes, la durée idéale pour explorer la partie de l’histoire de chaque personnage, tout en étant parfait pour regarder un week-end (ou une journée, selon la profondeur de son crochets en vous).

La seule mauvaise chose à propos de Hill House était qu’il s’agissait en fait d’un récit unique; il n’y aurait aucune raison de revoir les enfants de Crain après tout ce qu’ils ont traversé au cours de cette même saison. Mais Netflix savait mieux que d’abandonner une bonne chose, c’est pourquoi il ramène le Flanagan occupé pour une deuxième saison de style anthologie avec The Haunting of Bly Manor, un conte frais (rempli de visages familiers) et une nouvelle inspiration littéraire (Henry James cette fois, plutôt que Shirley Jackson). Il n’y a même pas encore eu de teaser, ni de date de sortie ferme d’ailleurs, mais je suis TELLEMENT PRÊT À BINGE SUR CES FANTÔMES!

