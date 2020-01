io9’s Guide to 2020’s Sci-Fi, Fantasy, and Superhero TV Shows

Dans le sens horaire à partir de la gauche: Avenue 5, Chilling Adventures of Sabrina, Star Wars: The Clone Wars et WandaVision.Photo: HBO, Netflix, Image: Disney Channel, Disney +

Il s’avère qu’il y a trop de bonne télévision parce que cette liste d’aperçu est tout simplement trop. À la suite de notre méga-liste des films de 2020, voici notre compilation écrasante de science-fiction, de fantasy, d’horreur et de super-héros montre que vous allez vouloir garder votre radar cette année.

Gardez à l’esprit que toutes les dates de diffusion sont susceptibles de changer car la vie est drôle comme ça.

Actuellement Diffusée:

Doctor Who (saison 12): BBC America

La deuxième saison de Doctor Who de Jodie Whittaker fait face à la dernière incarnation du Maître, maintenant jouée par Sacha Dhawan. Attendez-vous à davantage d’aventures temporelles dans le TARDIS, ainsi qu’à un nouveau mystère impliquant la re-destruction de Gallifrey et de «l’enfant intemporel».

Le juge poursuit sa recherche de la télécommande pour anéantir l’humanité.Photo: Colleen Hayes (NBC) The Good Place (season four): NBC

The Good Place tire à sa fin après quatre saisons, avec Eleanor (Kristen Bell), Michael (Ted Danson) et leurs amis essayant de trouver un moyen de sauver l’humanité et de créer une meilleure vie après la mort. Est-ce que Team Cockroach gagnera enfin sa place au Bon endroit après des siècles à essayer de devenir de meilleures personnes? S’ils le font, espérons simplement que cela implique un peu moins de yaourt glacé … et pas de fontaines à chaudrée.

Evil (saison un): CBS

Le drame surnaturel déjà renouvelé – mettant en vedette Mike Colter et Katja Herbers en tant que prêtre en formation et psychologue sceptique, respectivement – a livré des histoires de monstres de la semaine véritablement effrayantes tout en construisant une mythologie plus large autour de son examen de la façon dont d’anciennes forces malveillantes exercent un pouvoir sur la vie et la culture du 21e siècle. Recherchez Evil pour continuer à explorer ses grands thèmes au fil de la saison.

The Outsider (mini-série): HBO

HBO adapte le best-seller de Stephen King – à propos d’une enquête sur un meurtre troublé par des complications frustrantes et surnaturelles – dans une mini-série en 10 parties, avec un casting de premier ordre qui comprend Jason Bateman (qui dirige également plusieurs épisodes), Ben Mendelsohn et Cynthia Erivo.

Vous pouvez voler, vous pouvez voler, vous pouvez voler.Image: Disney Channel (YouTube) The Owl House (saison un): Disney Channel

L’animatrice de Gravity Falls Dana Terrace est de retour avec sa propre série, The Owl House, sur une jeune fanatique de fantaisie nommée Luz (Sarah-Nicole Robles) qui tombe sur un monde magique et devient l’apprentie d’une sorcière puissante. La conception artistique est fortement inspirée de l’iconographie religieuse des périodes médiévales et de la Renaissance, donnant à toute la série une sensation d’un autre monde. Il présente également le créateur de Gravity Falls, Alex Hirsch, comme voix de King, et certains fans remarquent déjà Easter Eggs reliant les deux spectacles.

Raconte-moi une histoire (saison deux): CBS All Access

La série déroutante «Contes de fées, mais pour adultes» de Paul Wesley et Kevin Williamson (Vampire Diaries) est de retour pour des aventures plus minables et graveleuses. Cette saison, les histoires imbriquées sont inspirées de Cendrillon, Sleeping Beauty et Beauty and the Beast.

Prochainement, par ordre chronologique:

Les Parangons se préparent à faire face à leur plus grande menace. Photo: Dean Buscher (The CW) Arrow (deuxième moitié de la saison huit): retourne le 14 janvier, le CW

Oliver Queen revient pour la dernière fois dans la huitième et dernière saison d’Arrow. Il commence techniquement le 14 janvier avec le troisième épisode de crossover de Crisis on Infinite Earths, mais ne démarre officiellement que le 21 janvier avec seulement deux épisodes supplémentaires. C’est logique étant donné la façon dont Oliver Queen est mort, vous savez. L’un des épisodes restants sert de pilote de porte dérobée pour une éventuelle dérivation de Green Arrow et des Canaries, tandis que la finale de la série du 28 janvier, “Fadeout”, ferme définitivement le livre.

DC Legends of Tomorrow (saison cinq): revient le 14 janvier, la CW

Toute gloire à Beebo, vous ne pouvez pas garder les légendes vers le bas. Sara Lance (Caity Lotz) et le reste de l’équipage du Waverider poursuivent leurs mésaventures à travers le temps. La dernière fois que nous nous sommes arrêtés, plusieurs des pires personnages historiques avaient été libérés de l’enfer et cette saison va faire d’eux des ravages encore plus au fil du temps. Mais d’abord, les légendes clôtureront le croisement de Crisis on Infinite Earths avec le quatrième et dernier épisode de la saga.

Kipo et l’âge des merveilles: 14 janvier, Netflix

Dreamworks est de retour avec plus d’animation sur Netflix avec Kipo et The Age of Wonderbeasts, qui est une rotation intelligente de l’histoire post-apocalyptique. Au lieu d’être sur les zombies ou l’hiver nucléaire, cette apocalypse nous donne des animaux géants qui parlent. Une jeune femme nommée Kipo, qui a grandi sous terre, s’est retrouvée coincée à la surface et fait équipe avec de nouveaux amis pour survivre à l’adorable terre en friche.

Nancy Drew (Kennedy McMann) est toujours sur l’affaire.Photo: Bettina Strauss (The CW) Nancy Drew (seconde moitié de la première saison): revient le 15 janvier, la CW

Séances, rituels démoniaques et un esprit mauvais qui provoque des pertes de mémoire. Juste un autre cas pour Nancy Drew! La série revient avec la deuxième moitié de sa première saison, après s’être terminée sur un cliffhanger avec le père de Nancy arrêté pour meurtre. Mais l’a-t-il vraiment fait? Ce sera à Nancy et à son équipe de super détectives, qui se réunissent enfin et résolvent les cas. Le mal a beaucoup à affronter.

The Magicians (saison cinq): retourne le 15 janvier, Syfy

Les magiciens sont dans des eaux inexplorées. La saison dernière s’est terminée avec la mort de Quentin Coldwater, l’un des personnages principaux de la série et le protagoniste de la série de livres. Comment évolue une série sans son noyau? C’est vraiment ce que The Magicians examine dans la saison cinq, alors que tout le monde se réconcilie avec ce qui s’est passé et essaie de trouver une voie à suivre sans Quentin. Dans le même temps, nous avons des problèmes majeurs à Fillory car 300 ans se sont écoulés et un roi maléfique a pris le relais de Margo et Eliot.

Supernatural (deuxième moitié de saison 15): revient le 16 janvier, la CW

C’est finalement la fin. Allez être libre.

C’est une période difficile pour être une sorcière.Photo: Colin Bentley (The CW) Charmed (deuxième moitié de la saison deux): revient le 17 janvier, la CW

Après un changement de showrunner et de direction créative, la deuxième saison de Charmed a apporté de grandes modifications à son statu quo, y compris l’envoi des sœurs à Seattle et l’ajout d’un nouveau personnage de sorcier-démon sous la forme d’Abigael. Maintenant, elle est devenue la nouvelle Demon Overlord et prévoit d’apporter des changements, alors que les sœurs en apprennent plus sur leurs nouveaux pouvoirs tout en traitant de nouvelles relations et de nouveaux sentiments.

Batwoman (deuxième moitié de saison 1): revient le 19 janvier, la CW

La crise sur les Terres Infinies a peut-être présenté un problème de proportions infinies, mais à Gotham, Kate Kane (Ruby Rose) a beaucoup à gérer seule. La première saison a été consacrée à Batwoman face à Alice et à son gang des merveilles. À la fin de la première moitié de la saison, la confiance de Kate en Alice s’était retournée contre elle et maintenant elle croit fermement qu’Alice est une force dangereuse qui doit être arrêtée. Bonus: la première mi-saison s’appelle “How Queer Everything Is Today!”, Qui pourrait être le meilleur titre de l’épisode de tous les temps.

Supergirl (deuxième moitié de la saison cinq): revient le 19 janvier, la CW

Supergirl a été fortement impactée par les événements de Crisis on Infinite Earths. Nous avons regardé sa planète entière se détruire! Nous supposons que tout reviendra à un semblant de normal au moment où Supergirl reviendra avec sa première mi-saison. La dernière fois que nous nous sommes arrêtés, Lena Luthor avait essayé de contrôler le monde (tout en affirmant qu’elle n’était pas une méchante!) Mais Kara croyait toujours qu’elle pouvait être sauvée. Compte tenu de la façon dont Lena a aidé à sauver des milliers de vies pendant la crise, cela semble possible.

Le capitaine est à l’intérieur.Photo: HBOAvenue 5: 19 janvier, HBO

Le dernier projet du créateur de Veep et The Thick of It, Armando Iannucci, est cette comédie de science-fiction se déroulant à bord d’un navire de croisière de luxe dans l’espace, avec un casting qui comprend Hugh Laurie en tant que capitaine et Josh Gad en tant que propriétaire milliardaire du navire.

Black Lightning (deuxième moitié de la saison trois): revient le 20 janvier, la CW

En parlant de Crisis on Infinite Earths, je suppose que la famille de Jefferson est de retour! Black Lightning revient après sa finale de mi-saison cliffhanger, qui a montré à Jennifer deux réalités possibles si A.S.A., l’agence gouvernementale qui a occupé la communauté de Freeland, a trop ou trop peu de contrôle sur les métahumains. Il y a aussi la menace croissante de Markovia, un pays qui possède sa propre armée de métahumains et considère Freeland comme une menace. Compte tenu de la façon dont le prochain chapitre de la saga s’appelle «Le livre de Markovia», il semble que ce petit pays va devenir un problème plus important.

Project Blue Book (saison deux): retourne le 21 janvier, History Channel

La deuxième saison de ce drame historique sur le complot sur le thème des OVNI avec Aiden Gillen (Game of Thrones) démarre avec un épisode en deux parties intitulé “The Roswell Incident”, qui semble en effet très sur-brand.

Riverdale (deuxième moitié de la saison quatre): retourne le 22 janvier, la CW

Riverdale va Riverdale. Que pouvons-nous dire d’autre?

Star Trek: Picard: 23 janvier, CBS All Access

Le jeu de poker n’est pas encore terminé. Sir Patrick Stewart est de retour dans le fauteuil du capitaine dans Star Trek: Picard. Deux décennies après les événements de Star Trek: Nemesis, nous constatons que Jean-Luc Picard a quitté Starfleet et s’occupe maintenant de son vignoble de manière isolée (à l’exception de son fidèle chien, Number One). Pourtant, il ne peut pas échapper à sa douleur suite à la perte de données, ainsi qu’aux personnes tuées sur Romulus lors des événements du film Star Trek de 2009. L’arrivée d’une mystérieuse jeune femme ayant besoin d’aide ramène Picard du bord du gouffre, le réunissant avec plusieurs de ses vieux amis et lui promettant une aventure passionnante mais risquée.

Comme nous l’avons dit, il est difficile d’être une sorcière.Image: NetflixChilling Adventures of Sabrina (première moitié de la deuxième saison): retourne le 24 janvier, Netflix

Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) a peut-être empêché son mariage avec son père Lucifer (une phrase que je n’aurais jamais cru devoir écrire), mais cela a coûté très cher. Son petit ami Nicolas Scratch a été emmené en enfer dans le corps de Lucifer, et maintenant elle veut le ramener à la maison. Alors que Sabrina et ses amis se dirigent vers les enfers pour récupérer le petit ami de Sabrina, elle est confrontée à la conscience qu’elle est destinée à devenir la nouvelle reine de l’enfer, sauf qu’une autre veut prendre sa place.

Miracle Workers: Dark Ages (saison deux): de retour le 28 janvier, SCT

La première saison de cette comédie Daniel Radcliffe-Steve Buscemi était sur un groupe d’anges essayant d’empêcher un Dieu sur-il de détruire la Terre; Maintenant, il revient pour débuter un nouveau chapitre de son anthologie, alors que la même distribution prend de nouveaux personnages et s’installe dans ce qui ressemble à une satire très ironique de la vie à l’époque médiévale.

BoJack Horseman (deuxième moitié de la saison six): retourne le 31 janvier, Netflix

La seconde moitié de la dernière saison de BoJack verra la fin du mélange acclamé de comédie et de tragédie. La grande question qui reste? Que BoJack, troublé mais éprouvant, trouve enfin la rédemption (et gagne le pardon) qu’il cherchait désespérément.

Grant Gustin joue dans The Flash.Image: Katie Yu / The CWThe Flash (deuxième moitié de la saison six): revient le 4 février, la CW

Les aventures de Flash après la crise verront le retour de Keiynan Lonsdale sous le nom de Wally West, également connu sous le nom de Kid Flash. Mais est-ce que quelque chose dans la seconde moitié de la saison six sera en mesure de surpasser cet incroyable moment de la première de la saison six? Douteux!

Katy Keene: 6 février, la CW

Riverdale passe à la Big Apple avec cette série dérivée. Katy Keene interprète Lucy Hale comme une ingénieuse élégante (et l’ancienne meilleure amie de Veronica) qui aspire à se faire un nom en tant que créatrice de mode. Elle accueille l’ancienne résidente de Riverdale Josie McCoy (Ashleigh Murray) dans sa famille de type Friends, qui comprend une mondaine bien connectée et une drag queen rêvant de devenir une sensation à Broadway. Lorsque vous êtes dans la grande ville, vous devez avoir de grands rêves. Sinon, à quoi ça sert?

Locke & Key: 7 février, Netflix

L’adaptation très attendue de la bande dessinée fantasmagorique de Joe Hill et Gabriel Rodríguez – sur une famille qui emménage dans leur maison ancestrale après le meurtre de leur patriarche, un endroit rempli de portes, de démons et de nombreux secrets – fait enfin ses débuts, avec un casting qui comprend Darby Stanchfield, Jackson Robert Scott (Georgie from It), Connor Jessup, Emilia Jones et Laysla De Oliveira.

Mythic Quest: Raven’s Banquet: 7 février, Apple TV +

Cet aperçu des coulisses d’une société de jeux (fictive) travaillant sur le MMO le plus populaire au monde semble être dans la même veine que la Silicon Valley, sauf avec la marque d’humour spécifique que ses créateurs adjacents It’s Always Sunny in Philadelphia et fonte peut fournir.

Utopia Falls: 14 février, Hulu

Ce drame de science-fiction pour adolescents met l’accent sur la musique, ce qui est logique car il s’agit d’un groupe diversifié d’enfants choisis pour se pavaner dans un concours de talents – bien qu’au milieu de leurs performances, ils découvrent des vérités inconfortables sur l’histoire cachée de leur colonie prétendument utopique. Au milieu d’un casting de jeunes talents, Snoop Dogg fournit la voix des archives secrètes de la colonie.

Outlander (saison cinq): retourne le 16 février, Starz

Le Droughtlander est terminé! Excellente nouvelle pour les fans, mais la vie est difficile dans l’ère pré-révolutionnaire du Nouveau Monde pour Claire, Jamie et leur famille (et leurs ennemis, parce que vous savez qu’ils les ont). Les Frasers voyageront-ils encore dans le temps ou resteront-ils?

Guerre des mondes: 16 février, Epix

Le classique de H.G. Wells obtient une mise à jour moderne dans cette mini-série de huit épisodes mettant en vedette Gabriel Byrne et Elizabeth McGovern.

Vous nous avez manqué.Image: LucasfilmStar Wars: The Clone Wars (saison sept): retourne le 17 février, Disney +

Nos gorges étaient encore douloureuses à cause des cris que nous avions faits en 2018 au San Diego Comic-Con lorsque la nouvelle a annoncé que Dave Filoni et l’équipage Clone Wars reviendraient pour une dernière histoire de 12 épisodes. Recherchez le siège de Mandalore comme un élément majeur et le voyage d’Ahsoka Tano après son départ de l’Ordre Jedi pour fournir beaucoup de poids émotionnel.

Chasseurs: 21 février, Amazon Prime

Jordan Peele et ses Monkeypaw Productions sont derrière ce nouveau thriller sur les chasseurs nazis traquant une nouvelle vague de fascistes qui se cachent dans la ville de New York des années 1970. Le chasseur principal est joué par Al Pacino, donc entre le talent et cette prémisse, franchement, nous sommes déjà vendus.

The Walking Dead (deuxième moitié de la saison 10): 23 février, AMC

Nous saluons le retour! Vous êtes juste à temps pour que The Walking Dead redevienne des conneries. Carol et les autres survivants ont eu les mains pleines pour combattre Alpha et son armée de Whisperers, mais cela va prendre plus que de mauvais plans et tomber dans des pièges évidents pour sécuriser à nouveau Alexandrie. Cette saison verra la sortie de Michonne (Danai Gurira), qui fait partie de la série depuis la saison trois, mais Maggie (Lauren Cohan), la favorite des fans, reviendra.

Dépêches d’ailleurs: 1 mars, AMC

Jason Segal a créé et joue dans cette série d’anthologies de Twilight Zone, qui selon AMC suivra «un groupe de gens ordinaires qui tomberont sur un puzzle se cachant juste derrière le voile de la vie quotidienne. Ils découvriront que le mystère est bien plus profond qu’ils ne l’avaient imaginé. »Le casting comprend également Sally Field, Andre Benjamin et Richard E. Grant.

Devs: 6 mars, FX sur Hulu

L’ancien directeur de Machina et Annihilation, Alex Garland, apporte à la télévision sa marque de science-fiction stimulante avec cette série de huit épisodes sur une mystérieuse société de technologie de type Google développant un projet top secret. Le casting comprend Nick Offerman (Parcs et loisirs) et la star d’Ex Machina Sonoya Mizuno.

Westworld: The New World (saison trois): retourne le 15 mars, HBO

C’est un tout nouveau monde pour les hôtes. Après que Dolores (Evan Rachel Wood) et plusieurs autres robots se soient échappés de Westworld à la fin de la saison deux, ils sont maintenant en fuite dans le monde réel. Alors qu’une société de données appelée Incite, Inc. continue d’étendre sa portée, Dolores découvre un allié possible sous la forme d’un nouveau personnage, joué par Aaron Paul, et Maeve (Thandie Newton) se retrouve dans un nouveau terrain de jeu robotique recréant la Seconde Guerre mondiale . Bien sûr, il est possible que rien de tout cela ne soit vrai parce que rien n’est comme il semble dans Westworld.

Roswell, Nouveau-Mexique (saison deux): retourne le 16 mars, la CW

Ce redémarrage plus orienté vers les adultes du drame des années 1990 sur des extraterrestres étrangement beaux se cachant au Nouveau-Mexique (où vivent également de nombreux humains étrangement beaux, tout à fait commodément) a déjà une troisième saison en cours.

Lancement de Peacock aux États-Unis: avril

À noter en particulier pour les lecteurs d’io9: le service de streaming de NBCUniversal inclura éventuellement le spectacle Battlestar Galactica du créateur de M. Robot, Sam Esmail, qu’il a expliqué en septembre ne serait ni une suite ni un redémarrage, mais plutôt «une nouvelle histoire dans la mythologie tout en restant fidèle à l’esprit de Battlestar. “

Quibi lance aux États-Unis: le 6 avril

Quibi – le nom vient de «Quick Bites», car il se spécialisera dans la programmation qui arrive en morceaux de 10 minutes – a déjà des tonnes de délices de genre alignés, avec de grands noms comme Steven Spielberg, Sam Raimi, Guillermo del Toro, Ridley Scott et les frères Russo se sont inscrits en tant que créateurs de contenu.

Pas de photo: GREGOR! Image: Russ Martin (FX) Ce que nous faisons dans l’ombre (saison deux): 15 avril, FX

L’adaptation en série du faux documentaire de vampire de Jemaine Clement et Taika Waititi a dépassé nos attentes à tous points de vue, donc nous attendions avec impatience nos retrouvailles avec les bourreaux de sang de Staten Island. La première saison s’est terminée avec l’apprentissage «familier» humain fatigué de la série, il est descendu d’un certain Van Helsing, ce qui devrait créer une tension hilarante dans la deuxième saison. De plus, nous venons de découvrir que nul autre que Mark Hamill sera en vedette!

HBO Max lance aux États-Unis: mai

Le service de streaming de WarnerMedia contiendra une bibliothèque de films (y compris des titres Studio Ghibli) et des séries déjà diffusées (Doctor Who, Rick et Morty, South Park) ainsi qu’une liste de ses propres projets. La série dérivée Dune: The Sisterhood, un prequel animé de Gremlins, un nouveau spectacle Green Lantern, une adaptation de Station Eleven, une mini-série Adventure Time, de nombreuses émissions liées à Sesame Street et le retour très attendu sont actuellement à différents stades de développement. des Boondocks, pour n’en nommer que quelques-uns.

Archer (saison 11): 6 mai, FXX

Sterling Archer s’est enfin réveillé de son coma à la fin de la saison 10, alors cherchez la saison 11 pour signaler un retour au «monde réel» pour la comédie animée. Que cela signifie ou non qu’Archer prendra la forme d’une émission d’espionnage, d’une émission de détective, ou de tout autre chose, tout le monde peut le deviner, tout comme l’éternelle question de cette émission: faisons-nous toujours PHRASING?

À venir également en 2020 … nous ne savons tout simplement pas quand:

A Discovery of Witches (saison deux): AMC

La deuxième saison de A Discovery of Witches est basée sur le deuxième livre de la série, Shadow of Night, qui voit Diana Bishop (Teresa Palmer) et Matthew Clairmont (Matthew Goode) voyager dans le temps à l’époque élisabéthaine pour trouver une sorcière pour enseigner à Diana et résoudre le mystère du manuscrit enchanté.

La façon dont ils étaient.Image: ABCAgents de S.H.I.E.L.D (saison sept): été, ABC

ABC essaie apparemment d’ajouter une nouvelle série Marvel à son portefeuille (malgré la présence imminente de Disney +), mais jusqu’à ce que cela se produise, il reste en quelque sorte encore une saison d’agents de S.H.I.E.L.D à diffuser. Les premières taquineries de la saison sept ont suggéré que nous aurions des flash-backs dans les années 1930, ainsi que le retour d’un vieil ennemi familier.

The Boondocks: automne, HBO Max

Comme indiqué ci-dessus, la série bien-aimée d’Aaron McGruder reviendra via HBO Max, offrant 24 nouveaux épisodes répartis sur deux saisons qui «revisiteront le monde de The Boondocks et recommenceront pour aujourd’hui», alors que Papy, Huey et Riley déménagent pour une banlieue du Maryland pas très accueillante, selon un communiqué de McGruder en septembre. HBO Max accueillera également les 55 épisodes originaux de la série.

The Boys (saison deux): Amazon Prime

Si la bande-annonce de la deuxième saison de la deuxième saison de la série super-héros vs anti-super-héros d’Amazon se passe, attendez-vous à plus de gore, plus de goo et un monde encore plus foutu que nous ne l’avons laissé lorsque le spectacle revient.

Castlevania (saison trois): Netflix

Déjà l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo de tous les temps, Castlevania reviendra nous éblouir avec 10 autres épisodes explorant les séquelles d’Alucard tuant son père, Dracula – et sans aucun doute beaucoup d’intrigues fraîches (et de larmes sanglantes!) À venir.

Épées croisées: Hulu

Dans cette comédie animée pour adultes, Nicholas Hoult (Dark Phoenix) incarne Patrick, un paysan qui décroche un emploi de rêve en tant qu’écuyer au château. Malheureusement, Patrick découvre bientôt que la cour royale est pleine de scélérats et d’escrocs, transformant son rêve en cauchemar. De plus, son chemin héroïque l’a isolé de sa famille criminelle, qui décide de se venger de son changement de carrière.

Maudit: Netflix

Maudit – basé sur le livre de Frank Miller et Thomas Wheeler – est une nouvelle du conte classique du roi Arthur. Celui-ci est centré sur Nimue, la jeune femme destinée à devenir la Dame du Lac. C’est décrit comme une histoire de passage à l’âge adulte qui envoie Nimue et Arther dans une quête épique pour trouver Merlin et livrer une épée (vous pouvez probablement deviner laquelle).

Le faucon et le soldat de l’hiver: automne, Disney +

Star Wars n’est pas la seule franchise avec des émissions originales à destination de Disney +. Le Falcon et le soldat d’hiver est la première émission de télévision Marvel sortie sur la plate-forme de streaming, et qui partagera la continuité avec l’univers cinématographique Marvel. Se déroulant après les événements de Avengers: Fin de partie, Le Faucon et le Soldat de l’hiver se concentrera sur les aventures de Bucky Barnes et Sam Wilson, ce dernier ayant été oint le nouveau Captain America à la fin de Fin de partie.

C’est ce qu’on appelle la mode assassin, regardez-le. Image: Amazon PrimeHanna (saison deux): Amazon Prime

Le thriller mettant en vedette Esmé Creed-Miles, Mireille Enos et Joel Kinnaman – basé sur le film de 2011 sur une adolescente élevée pour être un assassin par son père et l’agent de la CIA essayant de les retrouver – revient pour des liens plus importants. .

La hantise de Bly Manor: Netflix

Le riff de Shirley Jackson de Mike Flanagan Haunting of Hill House était l’une de nos séries préférées de 2018, nous sommes donc plus qu’excités de voir ce que le maître d’horreur occupé a préparé pour le deuxième épisode de son anthologie. Nous savons que le Bly Manor inspiré de Henry James met en vedette certains des mêmes acteurs que Hill House, et nous sommes également presque certains que cela va nous faire peur. Je ne peux pas attendre.

Helstrom: Hulu

Helstrom est l’une des rares émissions de Marvel toujours accrochée à une plate-forme non Disney +, bien que nous ne respirions pas doucement jusqu’à ce que nous obtenions une date de sortie confirmée pour cette chose. Le casting est rempli d’inconnues relatives, mais la configuration est intrigante: le fils et la fille de Satan au clair de lune en tant que chasseurs de démons!

Invincible: Amazon Prime

La bande dessinée de Robert Kirkman sur le fils d’un super-héros qui commence à développer ses propres super-pouvoirs (en plein milieu de son adolescence maladroite) obtient sa propre série d’animation pour adultes. De manière appropriée, la distribution vocale est également superpuissante, avec Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Zazie Beetz et Mark Hamill – pour n’en nommer que quelques-uns – prêtent leurs talents.

Pays Lovecraft: HBO

Les Jordan Peele et J.J. La série d’horreur produite par Abrams est en préparation depuis un certain temps, mais elle est entourée de mystère. Basé sur le roman de Matt Ruff, Lovecraft Country raconte l’histoire d’un homme du nom d’Atticus Black qui part en voyage avec son ami et son oncle à la recherche de son père disparu – pour découvrir les horreurs de Jim Crow America et des monstres de style Lovecraftien dans mesure égale.

Lucifer (saison cinq): Netflix

La dernière saison de la série sexy devil (qui a commencé sur Fox, a été annulée après trois saisons, puis ressuscitée par Netflix – en grande partie grâce à sa base de fans très dévouée) arrivera en deux parties, avec Dennis Haysbert à bord pour jouer à Dieu.

The Mandalorian (saison deux): automne, Disney +

Ceci est le chemin. Le Mandalorien reviendra cette année avec une autre saison, qui poursuivra la saga de Din Djarin (Pablo Pascal) et Baby Yoda. La première saison s’est terminée sur un cliffhanger majeur lorsque nous avons découvert que le méchant terrifiant Moff Gideon brandissait le célèbre Darksaber. Moff Gideon semble avoir de grands projets pour Baby Yoda, et il faudra plus que du bouillon d’os pour que Dadalorian le protège.

Monstres au travail: Disney +

Le monde de Monstropolis a changé, ouvrant la voie à de nouveaux monstres pour gravir les échelons de l’entreprise. Monsters at Work, qui a lieu six mois après les événements de Monsters, Inc., raconte l’histoire d’un mécanicien nommé Tylor Tuskmon (Ben Feldman) qui rêve de rejoindre Monsters, Inc. et de faire rire les enfants aux côtés de ses idoles, Sully et Mike. Wazowski.

Patrie: Fort Salem: printemps, forme libre

Chaque année doit avoir un spectacle qui n’a aucun sens. Patrie: Fort Salem, qui ressemble à un étrange mélange entre Vampire Diaries, The Man in the High Castle et Handmaid’s Tale, a lieu 300 ans après que les sorcières ont signé un accord avec le gouvernement américain pour mettre fin à leur persécution (même si, à l’époque , il n’y avait pas de gouvernement américain). En échange, les sorcières sont devenues une force de combat nouvelle et puissante pour les États-Unis. L’émission s’articule autour de trois jeunes femmes qui s’entraînent à la «magie de combat» dans leurs relations avec l’école, l’amour et au moins une utilisatrice de magie meurtrière.

Vic a traversé beaucoup de choses au cours de la première saison.Image: AMCNOS4A2 (deuxième saison): AMC

Ce titre nous fait toujours grincer des dents, mais nous avons vraiment aimé la première saison de cette adaptation de Joe Hill, à propos d’une adolescente rebelle nommée Vic (Ashleigh Cummings) qui se rend compte qu’elle est parfaitement adaptée pour combattre un méchant unique: un vampire obsédé par Noël (Zachary Quinto ) qui roule dans ses Rolls, kidnappant des enfants et vidant leur essence de la vie. Nous pouvons supposer que Vic, qui était enceinte du bébé de son petit ami décédé la dernière fois que nous l’avons vue, renoncera à l’école d’art en faveur de la lutte contre son ennemi mort-vivant dans la saison deux.

The Orville (saison trois): Hulu

Au cours de ses deux premières saisons, nous sommes tombés amoureux de la série de science-fiction de Seth MacFarlane, qui n’est ni la parodie de Star Trek que nous pensions au départ, ni une comédie grossière dans la veine Family Guy. Bien sûr, The Orville a certainement eu sa part de moments de partage, mais il est plus réfléchi et axé sur les personnages (sans parler de l’action!) Que nous ne l’aurions jamais imaginé. Le passage de Fox à Hulu semble être le meilleur scénario pour la série, même si cela signifie que nous attendons plus longtemps de nouveaux épisodes.

Penny Dreadful: City of Angels: Showtime

Quatre ans après la disparition de Penny Dreadful, le créateur John Logan est de retour avec le «successeur spirituel» de l’émission, inspiré par l’élection de Donald Trump. Se déroulant à Los Angeles dans les années 1930, Penny Dreadful: City of Angels examinera le déplacement, la gentrification et la discrimination raciale créés par la construction de l’autoroute Arroyo Seco.

Rick et Morty (deuxième moitié de la saison quatre): Natation adulte

Les passionnés de Rick et Morty sont habitués à attendre de nouveaux épisodes, mais il semblait presque cruel pour Justin Roiland, Dan Harmon et compagnie de laisser tomber seulement cinq épisodes – d’autant plus qu’ils sont devenus de plus en plus drôles au fur et à mesure de leur progression – puis de se calmer jusqu’à ce que le le reste de la saison arrive, à déterminer 2020. Nous serons juste ici pour écouter du “snake jazz” jusqu’à ce que nous ayons des mises à jour.

Snowpiercer: printemps, TNT

C’est le récit post-apocalyptique qui est en préparation depuis si longtemps, il semblait presque aussi maudit que ce film Uncharted. Basé sur le roman graphique de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette (qui a ensuite été transformé en film par Bong Joon-ho), Snowpiercer se déroule après qu’une catastrophe climatique mondiale a créé une nouvelle ère glaciaire. Les derniers habitants de la Terre vivent dans un train de 1 000 voitures qui fait constamment le tour du globe, ce qui a créé un système de castes sévère qui ne peut se terminer que par une révolution.

Écartez-vous, Baby Yoda, voici le Pupa! Image: HuluSolar Opposites: début 2020, Hulu

Oh, attendez, voici un petit quelque chose pour les fans de Rick et Morty à ronger jusqu’à ce que le reste de la saison quatre arrive: la nouvelle série animée de Justin Roiland, non liée mais toujours un peu similaire, sur un groupe d’étrangers forcés d’immigrer sur Terre lorsque leur planète d’origine est détruite. Ils se retrouvent en banlieue, partageant une maison comme une unité familiale de fortune tout en se trompant de façon hilarante sur la culture américaine. Nous avons aperçu un aperçu au San Diego Comic-Con, et nous avons hâte d’en voir plus.

Space Force: Netflix

L’association inévitable avec le plan d’Orange Idiot pour une branche militaire spatiale est regrettable, car cette comédie en milieu de travail (sur les sbires du gouvernement chargés de mettre en place ladite Force spatiale) a un casting de tueur, avec Steve Carell (qui est co-créateur, avec Greg Daniels du Bureau et de Parcs et loisirs), John Malkovich et Ben Schwartz en tête de file.

Star Trek: Discovery (saison trois): CBS All Access

Le battage médiatique actuel de Star Trek est assez concentré sur Picard pour le moment, pour des raisons évidentes, mais peut-être que nous aurons une date de lancement pour la série en constante amélioration qui a certainement explosé à la fin de la saison deux.

Stargirl: printemps, l’univers CW / DC

Stargirl est le dernier super-héros à rejoindre les rangs de DC Universe en direct. Dans cette série, Courtney Whitmore (Brec Bassinger) est une élève du secondaire qui a déménagé au Nebraska avec sa mère et son nouveau beau-père (Luke Wilson), qui était autrefois le compagnon de Starman, membre de la Justice Society of America. Courtney trouve son personnel cosmique et l’active, embrassant son destin de Stargirl travaillant à former sa propre JSA. Lorsque Stargirl fera ses débuts ce printemps, les épisodes seront diffusés sur DC Universe et diffusés sur la CW un jour plus tard.

Star Wars: Jedi Temple Challenge: Disney +

Ahmed “Jar Jar Binks” héberge le mieux ce jeu télévisé pour les enfants qui semble être dans la veine de compétitions nostalgiques comme Double Dare et Legends of the Hidden Temple, sauf (évidemment) que c’est sur le thème de Star Wars!

Titans (saison trois): Fall, DC Universe

La saison deux était partout, marquée par une exécution maladroite, des choix étranges et des arcs de personnage incohérents. Cependant, nous avions un amour fou pour Krypto the Super Dog. Avec une garantie de plus de scènes pour le héros héros, nous envisagerons de revenir.

Utopie: Amazon Prime

Utopia (à ne pas confondre avec Utopia Falls) concerne un groupe de jeunes adultes qui se retrouvent en fuite d’une organisation d’État profonde après avoir rencontré un roman graphique qui expose la vérité derrière certaines des plus grandes théories du complot du monde. The series features John Cusack in his first television role.

Leave It to Beaver, but not.Image: Disney+WandaVision: Disney+

Finally, the Scarlet Witch will have a chance to become witchier. Elizabeth Olsen and Paul Bettany are coming to Disney+ with WandaVision, a series that’s largely shrouded in mystery…apart from that amazing 1950s sitcom image Disney teased (clearly inspired by The Vision comics mini-series). So far, all we know is that it’ll dive into how Wanda got the title of Scarlet Witch, and will share connections with Doctor Strange and the Multiverse of Madness. In any case, we’re hoping it’s witchy as hell.

The Watch: BBC America

This lavish-looking adaptation looks like it’ll do the Terry Pratchett source material proud, which is all we ask, other than “When can we watch it?”

Both of y’all could use a bath at this point.Image: NetflixThe Witcher (season two): fall, Netflix

Toss a coin to your witcher! The first season of The Witcher finally brought Geralt (Henry Cavill) and Ciri (Freya Allen) together—in the same time period, luckily. But what happened to Yennefer (Anya Chalotra) during the battle of Sodden Hill? Did she sacrifice herself to cast the spell? Highly doubtful. In any case, the second season will likely dive into Geralt and Ciri’s growing bond as both of them try to unravel the mystery behind Ciri’s strange and terrifying abilities.

Wizards: Tales of Arcadia: Netflix

The third and final series in Guillermo del Toro’s Tales of Arcadia anthology, Wizards: Tales of Arcadia will focus on an apocalyptic battle for the future of Arcadia Oaks, home to strong magic and many supernatural creatures.

Shows we’re hoping to see in 2020, but may be coming later:

Aggretsuko (season three): Netflix

Our much-needed therapy session for modern corporate angst will return in season three of Aggretsuko. Last we left off, Retsuko might have found herself in a happier, healthier place than she’d been in a long time, but she and her friends still have a lot of rage to belt out. Time to warm up that karaoke mic.

American Gods (season three): Starz

It’s another season of change and turmoil for American Gods. This season centers around Shadow and Mr. Wednesday journeying to the mysterious Wisconsin town of Lakeside. They’ll have some new companions along for the ride, like Iwan Rheon’s leprechaun, Doyle, and a Nordic death metal frontman played by Marilyn Manson. But even more of the show’s stars have been let go. Orlando Jones, who played Mr. Nancy, recently announced that he had been fired, and soon after Mousa Kraish, a.k.a. the Jinn, shared that he wouldn’t be a part of season three but hoped there would be room for him in the future.

American Horror Story (season 10): FX

The anthology series just got renewed through season 13, and The Lady Miss Sarah Paulson has confirmed she’ll be returning to the show, so here’s hoping we’ll be getting a new AHS to help us white-knuckle our way through 2020.

Apple TV+ series

The new streaming service went ahead and renewed astronaut drama For All Mankind, Jason Momoa’s See, and M. Night Shyamalan nugget o’ weirdness Servant, and also has an adaptation of Asimov’s Foundation in the works that could appear this year too.

Carnival Row (season two): Amazon Prime

Other than the production design, we weren’t really fans of this heavy-handed, steampunk-y fairy tale allegory starring Orlando Bloom and Cara Delevingne. But the show did win some people over, clearly—which is why it’s getting a second installment, and is also why we’re including it here.

More adventures await Craig and his pals.Image: Cartoon NetworkCraig of the Creek (season three): Cartoon Network

Another one of Cartoon Network’s standout shows, Craig of the Creek is a slice of life show about a boy named Craig Williams and his friends who’ve found a haven in their small town of Herkleston—exploring the many wonders of the Creek and all the different kid groups that have found their place there.

Doom Patrol (season two): DC Universe

Ranked as one of our favorite shows of 2019, Doom Patrol wasn’t afraid to embrace its own weird…while still giving us compelling characters and an interesting story. It’s all about a group of unlikely heroes who are ignored by society but still do their best to keep people safe, with each character working to address the tragic origins of their abilities and their spot in the strange world.

Epic: ABC

The creators of Once Upon a Time are back with a series that’s absolutely for sure not Once Upon a Time. This anthology series, which takes place in a Disney-like Enchanted Forest, will center around the romantic lives of different Disney figures, mythological creatures, and original characters created for the show, bringing them together in strange and interesting ways. Totally not Once Upon a Time, folks. Like, for realsies.

The Expanse (season five): Amazon Prime

The move to Amazon looked damn good on this sci-fi fan favorite, bringing us a fourth season filled with exploration, intrigue, dazzling action, and some surprising twists and turns for familiar characters. A cliffhanger ending that left Earth in some mighty dangerous crosshairs makes us even more eager to start binging more adventures with the Rocinante crew and their far-flung associates.

Future Man (season three): Hulu

We enjoyed the first season of Future Man, about a janitor (Josh Hutcherson) whose superior video game skills made him a reluctant recruit in a real-life intergalactic conflict. But, uh, we kind of forgot to watch season two of the goofy series, which counts Seth Rogen among its producers. Good news, though—there’s plenty of time to binge a catch-up before the third and final season arrives, presumably later this year.

Cozy.Image: HBOHis Dark Materials (season two): HBO

Following its mixed debut season, His Dark Materials will continue with its adaptation of the second book in Philip Pullman’s series, The Subtle Knife. Taking place in another world, this season will finally bring Lyra (Dafne Keen) and Will (Amir Wilson) together as Lord Asriel (James McAvoy) escalates his plan to fight the Magisterium and free the people of all worlds.

The 100 (season seven): The CW

It’s been a long and sometimes bumpy ride for the post-apocalyptic drama, but The 100 will get one final season to tie up all its loose ends.

Raising Dion (season two): Netflix

The Michael B. Jordan-produced adaptation of Dennis Liu’s comic—about a single mom who must protect her young son when she realizes he’s got some very unique, and very sought-after-by-bad-people, abilities—returns.

Resident Alien: Syfy

Alan Tudyk stars as an alien trying to blend into small-town Colorado in this dark comedy based on the Dark Horse comic series.

The Stand: CBS All Access

Alexander Skarsgard and Whoopi Goldberg bring their star power to this latest take on Stephen King’s fantasy epic, which will also feature a new ending written by the horror master himself.

Steven Universe Future (season two): Cartoon Network

We can’t believe we’ve come so far. The limited series that explores the aftermath of Steven Universe and Steven Universe: The Movie is set to continue with more episodes, though we don’t know how many or when they will air.

The Twilight Zone (season two): CBS All Access

The busy Jordan Peele’s reworking of the cult sci-fi series didn’t quite grab us in its first few episodes, but the season really started to pick up as it went on, bolstered by the incredible array of actors who signed on to visit unknown dimensions of time and space. Here’s hoping that trend continues in season two.

All families fight, but not all families have superpowers.Image: NetflixThe Umbrella Academy (season two): Netflix

The Dark Horse Comic adaptation about a gaggle of adopted siblings trying to solve their father’s murder while also preventing the apocalypse, will return—with a renewed sense of urgency, because the apocalypse did actually occur in the season finale! The eclectic cast includes Ellen Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, and Mary J. Blige.

Wheel of Time: Amazon Prime

Amazon’s still got that massive Lord of the Rings project in the works, but its other big fantasy epic looks likely to beat that to the airwaves: the long-awaited adaptation of Robert Jordan’s enduringly popular book series, filled with magic and driven by an epic quest (as these things often are). Rosamund Pike heads up the large ensemble cast.

Wynonna Earp (season four): Syfy

After hitting a financial bump in the road, production on the fan-beloved fantasy series about frontier legend Wyatt Earp’s most badass descendent got back on track with the help of a new co-producer, with new episodes expected later this year.

Y: The Last Man: FX

Though we were hoping to see the much-anticipated adaptation of Brian K. Vaughan and Pia Guerra’s beloved post-apocalyptic comic hit screens in 2020, the fact that the series switched showrunners last year (and beefed up its writing team to include, among others, io9 co-founder Charlie Jane Anders!) understandably seems to have shifted its release date a bit. While fingers are still crossed for this year, a recent update from the president of FX explained that “we haven’t scheduled it because it hasn’t gone into production” but that everything is “going well” otherwise. We want the monkey!

Young Justice: (season four): DC Universe

The teen superheroes and their sidekicks will be back for more installments in the cult-favorite series. At the 2019 San Diego Comic-Con, executive producers Greg Weisman and Brandon Vietti said the fourth season will continue the story that began in Young Justice: Outsiders, exploring how “multiple Justice League teams [are] playing a long game to expose the people responsible for trafficking metahumans.”



