Iran, guerre et apocalypses des jeux vidéo

Capture d’écran: Fallout 4 (Bethesda)

Dans les jeux vidéo, j’ai vu le monde se terminer d’innombrables fois. J’ai aussi vu ce qui vient après.

En ce moment, j’ai l’impression que je vais mourir tout le temps. Ce n’est pas seulement la dépression: quand je regarde les nouvelles, j’ai aussi l’impression que la mort est imminente. Cette semaine, les États-Unis ont assassiné le général de division iranien Qassam Suleimani dans un geste qui, selon de nombreuses personnes, pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ce n’était pas le cas, bien que l’Iran ait lancé des missiles sur une base où des Américains étaient stationnés en Irak. En ce moment, nous sommes assis sur le tranchant d’un couteau, attendant de voir si le pays va basculer dans une autre guerre sans fin.

Même si la tourmente politique ne mène pas à la guerre, je ne peux pas m’empêcher d’avoir des flashbacks sur 2001 et les guerres en Irak et en Afghanistan, qui sont des conflits auxquels nous ne sommes techniquement plus engagés, même si nous avons toujours des troupes dans les deux. de ces pays. Depuis que j’ai onze ans, lorsque les tours jumelles sont tombées dans une attaque terroriste le 11 septembre 2001, je suis profondément consciente de trois choses: que beaucoup d’autres pays détestent beaucoup les États-Unis, que pour la plupart nous le méritent, et que tout ce qui empêche le monde entier de sombrer dans un conflit armé international, c’est de savoir que si nous tirons tous nos armes nucléaires en même temps, ce serait fondamentalement la fin du monde.

Capture d’écran: Dr. Strangelove

Ce n’est pas comme si c’était une nouvelle peur. Ma mère est assez âgée pour avoir parcouru des bobines de film «Duck and Cover» à l’école, où les enfants ont appris à se cacher sous leur bureau en cas d’attaque nucléaire, afin qu’ils puissent au moins mourir de façon calme et ordonnée. C’est non seulement un traumatisme intergénérationnel que nous continuons de transmettre, mais aussi une crainte que les plus grandes puissances du monde encouragent et perpétuent. Et pourquoi pas? Les économies de guerre font beaucoup d’argent, et la peur est un excellent moyen de pacifier une main-d’œuvre et d’engager une base électorale.

La peur d’une apocalypse nucléaire se reflète dans les médias populaires depuis des décennies, des films de l’époque des années 80 aux thèmes de la guerre froide (Red Dawn, War Games, Rocky IV), jusqu’aux médias d’aujourd’hui, y compris les jeux vidéo modernes. J’ai joué à plusieurs jeux contemporains qui traitent de ce qui se passe après la fin de la civilisation. Death Stranding de Hideo Kojima, sorti en 2019, dépeint une Amérique sur ses dernières jambes éphémères, vous plaçant dans la peau du livreur post-apocalyptique Sam Porter Bridges qui se lance dans un dernier effort pour sauver le pays. Dans Frostpunk en 2018, vous êtes chargé de créer une ville durable dans un environnement glacial après que le changement climatique a rendu la plupart de la planète invivable. Même le premier jeu Fallout datant de 2007 a utilisé une guerre nucléaire de fin mondiale comme toile de fond.

L’apocalypse du jeu vidéo sur laquelle je reviens toujours est celle d’Horizon Zero Dawn. C’est celui qui me tient éveillé la nuit. Je suis sur le point de révéler la torsion de ce jeu, donc si vous préférez y jouer sans rien savoir de son histoire – et ça vaut le coup de jouer – alors arrêtez de lire ici.

Capture d’écran: Horizone Zero Dawn (Guerilla Games)

Dans l’apocalypse décrite dans Horizon Zero Dawn, il y a une personne singulière à blâmer: Ted Faro. C’est un brillant programmeur, et l’attrait d’utiliser ses compétences pour fabriquer des robots pilotés par l’IA pour l’armée pour un énorme profit était si grand qu’il ne pouvait pas résister. Il a créé des robots inébranlables qui pouvaient transformer la biomasse en carburant et se reproduire, et il l’a également fait pour qu’ils n’obéissent qu’aux commandes d’un utilisateur maître. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Eh bien, une chose extrêmement importante: une souche de ces robots a cessé de prendre les commandes de ses maîtres. Cet essaim de robots a tout mangé sur la planète jusqu’à ce qu’il devienne une roche toxique.

C’est une telle fin créée par l’homme, une chose que je peux voir se produire trop clairement. Les choses que je considère comme certains des plus grands défauts de l’homme moderne – l’idée d’impartialité de la technologie, la fétichisation de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle, le complexe militaro-industriel et le capitalisme – sont ce que le jeu propose mènera à la fin du monde. Ces deux derniers, le complexe militaro-industriel et le capitalisme, semblent être les moteurs de tant de conflits armés aux États-Unis.

C’est difficile pour moi de jouer à Horizon Zero Dawn parce que je vois tellement de ce qui ne va pas dans notre monde qui me revient. Et dans l’histoire de ce jeu, ces défauts nous détruisent complètement, et les gens qui savaient qu’il s’agissait de problèmes n’ont été écoutés que trop tard. Dans le monde d’Horizon Zero Dawn, l’armée a mené un dernier effort pour ralentir, pas arrêter, l’abattage. Toute personne capable de tenir une arme à feu a été envoyée combattre les machines. Ils sont tous morts.

Capture d’écran: Horizone Zero Dawn (Guerilla Games)

Le lendemain de l’assassinat de Soleimani, j’ai parcouru l’application populaire parmi les adolescents TikTok, où tous les adolescents susmentionnés faisaient des blagues sur le fait d’être enrôlés dans la Troisième Guerre mondiale. Nous n’avons pas besoin de regarder des guerres imaginaires pour savoir que les conflits alimentés par les pouvoirs politiques auront besoin d’un flux constant de corps pour être décrétés. Bien que les États-Unis n’aient pas eu de projet depuis la guerre du Vietnam, une guerre de vingt ans avec un total estimé de victimes entre un et quatre millions, l’armée américaine cible les pauvres pour le recrutement avec la promesse d’un revenu stable ou la possibilité d’aller au collège. Ce n’est même pas comme s’ils étaient subtils à ce sujet. Pendant la soi-disant guerre contre le terrorisme, nous avions tous les jours un recruteur militaire dans ma cafétéria du lycée.

Je parlais de tout cela avec mon collègue, Joshua Rivera, dans notre bureau l’autre jour. Je lui ai demandé s’il y avait un contre-argument à tout mon pessimisme. Il m’a regardé et m’a dit: «Eh bien, Rome est tombée.» J’ai ri. Il avait raison – Rome est tombée, mais ce n’était pas la fin de toute civilisation humaine. Beaucoup, beaucoup de vies ont été perdues, ainsi que des objets d’art et des objets historiques, mais des êtres humains et de nombreuses autres civilisations ailleurs ont continué d’exister.

Contrairement au factionalisme présenté dans des jeux comme Fallout et Horizon Zero Dawn, les périodes de stress important et de bouleversements n’ont pas toujours conduit les gens dans le monde réel sur le même chemin. Une étude de 2008 analysant les mythes liés aux catastrophes liés à la décimation de la Nouvelle-Orléans par l’ouragan Katrina a révélé que, bien qu’il y ait eu des cas de pillage et de violence, il y avait beaucoup plus d’exemples de personnes travaillant ensemble.

Capture d’écran: War Games

“Bien qu’il y ait eu des cas bien connus de détournements brutaux, d’émeutes et de pillages à la Nouvelle-Orléans après les inondations profondes causées par l’ouragan, il y a eu beaucoup plus de rapports d’altruisme, de coopération et de camaraderie parmi la population affectée”, les auteurs de la étude a écrit. “La réponse globale coopérative, prosociale et altruiste des individus et des communautés à la suite de l’ouragan Katrina a été observée de la même manière après le tsunami asiatique de décembre 2004 et les attentats terroristes du 7 juillet 2005 à Londres, et peut avoir été reflétée dans les transitoires de 40% à Baisse de 60% du taux d’homicides à New York après le 11 septembre 2001. »

La réponse que j’avais besoin d’entendre, celle qui m’a le plus calmée, est également venue des jeux vidéo à la fin. Tous les jeux auxquels j’ai joué et qui m’ont montré la fin du monde m’ont aussi montré que la vie se poursuivait après. Sam Porter Bridges connecte l’Amérique, les citoyens de votre ville de Frostpunk peuvent survivre, et bien que les États-Unis de Fallout soient irradiés, ils sont toujours peuplés et surtout fonctionnels. Même dans Horizon Zero Dawn, le seul jeu de tous ceux qui me fait ressentir de la peur, l’histoire décrit ce qui est finalement une tentative réussie de sauver la société humaine et l’histoire. Tout finira. Les fins sont inévitables. Mais cela ne signifie pas la fin de tout.

