Iron Danger est un jeu de rôle fantastique avec une dilatation du temps de style Superhot

Capture d’écran: Daedalic Entertainment

Dans Iron Danger, vous pouvez rembobiner le temps quand vous en avez besoin pour vous sauver la vie et porter le coup fatal. C’est une idée sympa et fonctionne assez bien dans la pratique, mais cette prémisse amusante n’empêche pas le reste de Iron Danger d’être une expérience de jeu de rôle isométrique plutôt médiocre.

Sur Steam plus tôt cette semaine, Iron Danger est présenté comme un jeu de rôle tactique, mais il ressemble plus à un jeu d’action au tour par tour simple. Vous avez un groupe de personnages qui doivent se battre à travers les villes, les forêts, les donjons et autres, et ils obtiennent des améliorations de capacité au cours du voyage, mais ils ne progressent pas au sens traditionnel ou n’ont pas d’équipement qui peut être personnalisé .

De même, les batailles ressemblent un peu plus à un hack’n slash qu’à un XCOM. Vous dirigez votre groupe en cliquant sur la carte, puis en sélectionnant les attaques et en ciblant les ennemis lorsqu’ils apparaissent. Le temps est gelé pendant cette période de prise de décision, mais une fois terminé, les choses se déroulent comme elles le feraient dans Diablo ou dans un autre robot de donjon en temps réel. En fait, une grande partie du combat a plus à voir avec le fait de fixer le moment des attaques ennemies que de tracer le positionnement le plus stratégique et de coordonner la bonne séquence d’actions du parti.

Vous pourriez être à portée d’une attaque ennemie et avoir juste assez de temps pour bloquer. Après cela, vous pouvez répondre par une attaque de votre part. Peut-être que vous enchaînez avec une deuxième attaque qui les étourdit ou les repousse, vous donnant encore plus de temps pour poursuivre l’offensive. Découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas est principalement une question d’essais et d’erreurs, et c’est là que le mécanisme de dilatation du temps du jeu entre en jeu. Si vous confondez quelque chose et finissez empalé sur la fin de l’épée d’un ennemi, vous pouvez rembobiner le temps et essayez autre chose.

C’est ce qui fait qu’Iron Danger ressemble beaucoup à Superhot, le jeu de tir à la première personne où le temps n’avance que lorsque votre personnage bouge. L’idée n’est pas de se battre d’avant en arrière et d’espérer que vous sortiez légèrement en avance à la fin, mais plutôt de vous lancer dans un tas de directions différentes, bricoler avec différentes combinaisons de capacités de différents personnages de votre groupe jusqu’à ce que vous plus ou moins résoudre la rencontre. La manipulation du temps dans ces périodes d’improvisation est amusante à gérer et permet une approche intéressante et nouvelle du traditionnel click, click, click d’un Diablo.

En même temps, peu de choses au cours de mes trois heures avec Iron Danger m’ont donné envie de revenir. Les niveaux et la progression des personnages ne laissent pas autant de place à la créativité que le combat instantané, et le mélange de steampunk et de fantaisie médiévale était difficile à analyser. L’histoire, qui suit une armée d’envahisseurs en marche qui ne peut être arrêtée que par une fille imprégnée de pouvoirs magiques par une force mystérieuse, ne m’a pas suffisamment attrapé pour m’empêcher de sauter une grande partie du dialogue.

Pourtant, je souhaite que plus de jeux soient dérangés par la mécanique du voyage dans le temps, et au moins dans ce domaine, Iron Danger offre une touche amusante au tarif de combat RPG standard.

