Iron Harvest pratique – un RTS lourd en méca pourrait combler cette lacune de Company of Heroes dans votre vie

Au milieu de tous les titres de bataille royale apparemment sans fin et des tireurs de loot coopératifs, il y a un grand gros trou de stratégie en temps réel qui attend d’être comblé. Heureusement pour vous, vous n’aurez pas longtemps à attendre la sortie d’Iron Harvest sur PC, PS4 et Xbox One plus tard cette année.

Alors que King Art Games a développé plusieurs aventures pointer-cliquer et quelques titres au tour par tour, créer un vrai titre RTS a toujours été un objectif. Tirant le meilleur parti des leçons apprises au cours des dernières années, l’équipe a travaillé sans relâche pour produire une histoire RTS entièrement exprimée qui a des vibrations fortes de Company of Heroes.

Avant de commencer votre aventure, vous devez décider quelle faction vous allez représenter dans la Grande Guerre. Vous avez trois choix; Polania, Empire de Saxe ou Rusviet, tous basés sur la Pologne, l’Allemagne et la Russie respectivement. Chaque faction a un héros jouable – et un compagnon animal unique – avec ses histoires et ses rôles à jouer dans la guerre, bien que leurs histoires finissent par s’entrelacer dans la phase finale.

Dans Iron Harvest, Tesla a fait quelques progrès techniques supplémentaires et les mechs sont vraiment une chose dans cette version alternative située dans l’univers 1920+ créé par Jakub Różalski, qui a également créé l’art pour le jeu de plateau Scythe. Il existe différentes versions de ces mechs à construire à mesure que vous progressez dans l’histoire et le multijoueur, chacun avec des capacités et des inconvénients uniques. Bien qu’il y ait quelques mechs plus petits et plus agiles à choisir, la plupart sont assez grands et ambles, bien qu’ils aient une puissance de feu sérieuse.

Pour cet aperçu, j’ai joué le rôle d’Anna Kos de la faction Polania. Les Rusviets ont envahi la Polanie à la recherche d’une technologie rare, à savoir un bras mécanique électrifié manié par le père d’Anna, Piotr Kos. Ayant précédemment aidé Tesla dans un laboratoire, Kos est très recherchée et c’est à Anna de sauver son père et de rassembler des ressources pour la résistance polanienne alors qu’ils luttent pour contenir la menace Rusviet.

Le compagnon animal d’Anna est un ours amical appelé Wojtek, que vous pouvez invoquer à tout moment et qui vous aidera au combat. Le compagnon Rusviet est un tigre de Sibérie tout aussi impressionnant, et l’empire de Saxe est accompagné de deux loups, qui vous fourniront également une assistance au combat.

Comme il s’agit d’un RTS, il y a beaucoup d’actions de pointer-cliquer où vous devez toujours penser à cinq pas en avant. Vous pouvez contrôler votre personnage principal ainsi que toutes les escouades de votre groupe, et vous devez rester constamment à la recherche de ressources, d’ennemis et d’une couverture appropriée. Bien qu’il existe un système d’avertissement adéquat lorsque les ennemis sont à proximité, vous pouvez vous laisser submerger par les ennemis assez facilement si vous n’instruisez pas votre groupe de se déplacer pour couvrir ou négliger de diversifier les types de votre équipe.

Au fil de l’histoire, vous découvrirez de nouveaux types de soldats et de nouveaux ingénieurs qui peuvent faire toute la différence dans un combat. Aux côtés des grenadiers, des tirailleurs et de l’artillerie lourde habituels, les ingénieurs peuvent construire des mines, des défenses et réparer tous les mechs que vous trouverez en cours de route. Finalement, vous pourrez construire une base pour votre équipage hétéroclite et recruter de nouveaux soldats pour votre cause, au lieu d’attendre une cinématique et d’espérer qu’un nouveau groupe finira par renforcer vos efforts. Le mouvement et le combat est un matériau RTS classique. C’est intuitif, propre et engageant, et le didacticiel d’ouverture vous prépare à ce qui va bien se passer. C’est une chose contre laquelle se battre et l’IA, et c’est dans les modes multijoueurs qu’Iron Harvest brille vraiment.

Iron Harvest propose une multitude d’options multijoueurs, notamment en coopération, hors ligne contre des matchs, des matchs en ligne et des escarmouches. Lors de l’événement de prévisualisation, nous avons joué un point de victoire à quatre pour capturer le jeu des drapeaux alors que les joueurs créaient une base d’opérations, tentaient de contourner ou de détruire les ressources ennemies tout en essayant de capturer les drapeaux ennemis. Certains des mechs que vous pouvez déployer à la fin du jeu sont incroyablement puissants et peuvent effacer vos unités ou vos précieuses ressources en quelques secondes et c’est une expérience assez impitoyable.

Vous pouvez également participer à des matchs 1v1, 2v2 et 3v3, soit avec des amis ou contre l’IA et participer à divers défis pour affiner vos compétences. Des mises à jour régulières, des DLC gratuits et des ligues compétitives suivront le lancement d’Iron Harvest en septembre, bien qu’il ne soit pas encore clair quels nouveaux ajouts arrivent pour le moment.

Comme il s’agissait d’un projet Kickstarter, King Art Games a maintenu un dialogue continu avec les sponsors et les fans via Discord, Reddit et autres. Les commentaires obtenus des sponsors et des joueurs ont été déterminants pour la conception d’Iron Harvest, les tactiques intelligentes sur le système de combat et la liberté de style de jeu disponibles pour créer une histoire qui vous convient. Il capture vraiment l’esprit des anciens jeux RTS et il sera intéressant de voir comment le multijoueur complet d’Iron Harvest décollera et comblera cette lacune de Company of Heroes dans votre vie.

Iron Harvest sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 1er septembre 2020. Si vous avez soutenu la campagne Kickstarter, vous pourrez participer à la Backers Beta plus tard ce mois-ci. Vous aurez accès aux cinq premières campagnes polaniennes, ainsi qu’à quelques nouvelles cartes d’escarmouche et multijoueur.