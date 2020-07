Iron man le prochain niveau de jeu VR!

Iron Man VR pousse le PSVR à la limite.

J’ai donc finalement obtenu ma copie d’Iron Man VR hier après-midi. Et après plusieurs heures à faire les cent pas dans la maison, j’avais hâte de monter dans le costume. J’avais lu quelques critiques et j’ai essayé d’ignorer quelles étaient les plaintes. Cependant, une fois que j’ai enfilé le casque et pris le contrôle des contrôleurs de mouvement, tout était oublié. Dès que j’ai tiré sur les gâchettes et que j’ai incliné mes mains vers le sol pour le décollage, j’étais dans mon élément. Ça allait être épique.

Il y a eu des critiques assez dures sur Internet et je les ai principalement survolées et je me disais que tout irait bien. Et honnêtement, pour moi, c’était mieux que bien. Et dès que j’ai commencé et appuyé sur les gâches des contrôleurs pour me diriger vers le ciel, j’étais dans mon élément. La façon dont Camoflaj a utilisé le système de contrôle de mouvement est étonnante. Vous tenez vos mains derrière vous et appuyez sur les gâchettes pour activer la poussée. Vous utilisez également votre tête pour regarder dans la direction où vous voulez aller et inclinez vos poignets en conséquence. Si vous tenez votre bras à 90 degrés, vous pouvez mitrailler à gauche ou à droite. Et n’oublions pas que le tout a une vue à 360 degrés bien sûr.

Au début, je craignais que j’allais m’enrouler dans le câble, car souvent vous devez vous tourner et regarder derrière vous. Mais une fois dans mon flux, je pouvais facilement enjamber le câble sans vraiment y penser, et le H.U.D. fait un très bon travail pour vous orienter vers la direction dans laquelle vous devez faire face.

Je n’ai pas encore rencontré de problème de trébucher sur mes propres pieds (bien qu’il soit encore temps)! Je ne suis qu’à quelques niveaux, mais j’ai déjà débloqué des missiles supplémentaires à mes poignets et une option de coup de poing au sol. Pour utiliser les missiles, poussez vos paumes vers le bas et utilisez le système de suivi automatique pour verrouiller sur quelques cibles à la fois, puis appuyez sur le bouton du contrôleur de déplacement central et c’est parti.

Tout cela en planant et en mitraillant simultanément. Cela m’a donné un nouveau respect quant à la difficulté réelle du travail de Tony Stark. Pour utiliser l’option livre au sol, vous devez la charger pendant quelques secondes à l’aide du bouton X, puis viser l’endroit où vous voulez «battre». Le résultat est un écrasement bouleversant qui détruit tout à proximité.

Pour tous ceux qui sont fans de Marvel, il y a aussi beaucoup de moments amusants, alors que vous vous promenez dans la maison de Tony à Malibu. Vous pouvez aller dans son garage et voir son costume, également l’endroit où vous ferez des améliorations amusantes. Il y a la salle de gym et ici vous pouvez tirer des paniers à billes (avec vos mains, pas avec vos lasers).

Il y a un sac de boxe pour certaines pratiques de boxe ou vous pouvez utiliser la barre de traction pour certains tractions. Toutes ces choses sont racontées par la voix excentrique de Tony Voice (le gars est amusant, mais j’aurais aimé que ce soit Downey Jr). L’histoire elle-même (même si je viens juste de commencer) s’annonce amusante avec quelques personnages avec lesquels interagir. Je pense que je vais jouer beaucoup ce week-end.

Il y a des critiques qui se plaignent des temps de chargement. Oui, il y en a, généralement environ 30 secondes, peut-être plus, mais pour être honnête, je ne vois pas vraiment les problèmes avec cela. Un jeu VR avec autant de complexité doit avoir au moins un moyen de préparer les niveaux. De plus, cela vous donne le temps de reprendre votre souffle prêt pour le prochain combat.

De plus, je ne comprends pas toutes les plaintes disant que vous ne pouvez pas jouer à cela assis sur votre canapé !! Son VR, il est conçu pour être un jeu actif et vous faire bouger. L’écran de chargement du jeu lui-même dit que vous pouvez jouer assis, mais personnellement, je pense que cela tuera totalement l’expérience.

Dans l’ensemble, c’est un jeu qui pousse le PSVR à ses limites. C’est un jeu amusant qui vous donnera envie de franchir les défis. Oui, le jeu est difficile à contrôler (au début), mais je pense qu’il serait difficile d’utiliser le costume Iron Man pour de vrai aussi. Et oui, les temps de défi fixés par Camoflaj sont difficiles, mais cela me donne juste envie de les écraser davantage.

Et vraiment maîtriser mon costume. Si vous recherchez une expérience VR immersive et stimulante, vous devez ajouter ce jeu à votre liste. Il provoque également de façon surprenante (moi du moins) aucun mal des transports. Mais si vous êtes le type de joueur que vous préférez les jeux depuis votre canapé, vous devriez probablement l’éviter car vous devrez être actif si vous voulez survivre.

