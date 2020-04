Iron Man VR a été indéfiniment retardé

Par Rodolfo León

04/2/2020 12:15 pm

Comme prévu, l’ère des retards dans les jeux vidéo a déjà commencé et cette fois, Iron Man VR de Marvel. À travers un tweet, Play Station a confirmé que ce titre à venir a été indéfiniment retardé.

Mise à jour: SIE a pris la décision difficile de retarder le lancement de The Last of Us Part II et de Marvel Iron Man VR jusqu’à nouvel ordre. Sur le plan logistique, la crise mondiale nous empêche de fournir l’expérience de lancement que nos joueurs méritent.

«Sony Interactive Entertainment a pris la décision difficile de retarder la publication de The Last of Us Part II et de Marvel Iron Man VR jusqu’à nouvel ordre. Logistiquement, la crise mondiale nous empêche de leur offrir la meilleure expérience de lancement que nos joueurs méritent. »

Comme vous pouvez le voir dans le tweet, Le dernier d’entre nous, partie II Il a également été retardé et vous pouvez en savoir plus sur ce titre ici.

