Iron Man VR de Marvel

Le PSVR a eu une vie qui, bien qu’elle ne puisse être considérée comme un succès retentissant, ni comme un échec majeur. Pour clôturer son cycle de vie avec la Playstation 4, Sony Interactive Enterteinment de Camouflaj propose Iron Man VR. Un jeu qui nous met dans l’armure du célèbre super-héros et nous permet de vivre ce que ce serait de sauver le monde du point de vue de son casque. Cette idée a un potentiel énorme et grâce à la renommée que ce personnage a atteint en tant que personnage le plus important de la dernière saga du film Marvel, l’intérêt pour un jeu avec ce profil ne pouvait pas être plus élevé. Mais comment atteint-il ses objectifs et comment se sent-il de le jouer sur ce matériel? Fonce.

Une menace mystérieuse

Iron Man VR a lieu juste après que Tony Stark décide que Stark Industries a cessé de créer des armes. Mais les fantômes de son passé vont le hanter et essayer de l’achever, je veux dire que littéralement puisque le méchant principal de ce jeu s’appelle Ghost. Ce qui veut lui faire payer tous les dégâts que les armes que sa compagnie a créés dans le passé ont causés dans le monde. Ironiquement, il veut facturer Tony Stark à l’aide de drones et de machines conçus par la même société qui porte son nom. Ghost est un hacker qui, en plus de voler ses créations, essaie de tirer le meilleur parti du passé de Stark à la fois technologique et public pour le discréditer et le plier.

En tant que super-héros, la réaction est de la poursuivre après avoir presque tué Pepper Potts, désormais PDG de Stark Industries. Cela nous amène à une poursuite dans différentes parties du monde où ce mystérieux méchant se cache, mais grâce à Artificial Intelligence Friday et Gunsmith, qui est une image holographique de Tony Stark, nous avons réussi à la localiser et cela déclenche des batailles pour arrêter ses plans. En cours de route, d’autres personnages entreront dans l’équation, en plus du fait que nous devrons faire face à la relation conflictuelle générée par les différentes personnalités de nos assistants, qui deviendront bientôt une partie importante de cette aventure.

L’histoire est relativement simple. Mais malgré sa simplicité, ce qui l’arrête le plus ou le fait se sentir lourd, c’est la présentation et les écrans de chargement constants, qui finissent par faire des sections où ils vous disent ce qui se passe quelque chose de lourd et qui rompent l’immersion dont un Le jeu général dépend, mais en VR, il se sent beaucoup plus lorsqu’il souffre de longs temps de chargement (jusqu’à un peu plus d’une minute), et donc constant. Ces sections donnent trop peu d’informations et prennent trop de temps à livrer. Certainement le point le plus bas et que malgré sa lecture sur une Playstation 4 Pro, sa présence n’était pas constante.

Entre drones et obstacles

Jouer en tant qu’Iron Man est l’une des choses les plus convaincantes que j’ai jamais entendues pour un titre de réalité virtuelle. Ce titre ne peut pas être joué avec contrôle, vous devez utiliser le mouvement playstation pour en faire l’expérience. Puisqu’ils fonctionnent comme les bras de notre personnage, ils servent à vous propulser et à orienter votre vol. Attaquez vos ennemis avec des armes primaires et secondaires et interagissez avec l’environnement. Iron Man VR prend du temps pour comprendre votre système de vol, qui est l’élément principal de tout le jeu, il vous met au défi de perfectionner l’attaque, d’affiner votre objectif et votre vol afin que vous puissiez vous déplacer dans les scénarios qui vous présentera. Dans cet aspect, le jeu évolue très bien, car les premières batailles peuvent essentiellement vous permettre d’être au même endroit et de tuer des drones avec un mouvement minimal, mais à la fin, vous devez voyager à travers des zones ouvertes ou passer entre divers obstacles tout en esquiver les projectiles et abattre les ennemis, en utilisant tout ce qu’il a à offrir et en exploitant tout ce que vous avez appris. Ces missions vont de la fin des vagues d’ennemis, de la désactivation des explosifs pour empêcher la destruction des structures, de la destruction d’énormes sphères qui absorbent l’énergie autour de vous, entre autres, pendant que vous êtes constamment attaqué. Le jeu vous oblige donc à bouger, et c’est littéral. Vous pouvez jouer assis et utiliser les boutons pour faire pivoter la caméra à 45 ° vers la gauche ou la droite. Ou vous pouvez vous lever et tordre votre corps, en évitant bien sûr de trébucher sur le câble. Ce dernier est la façon dont je vous propose de le jouer car l’immersion au combat augmente considérablement et le rend beaucoup plus amusant.

Dans ces combats, vous utiliserez l’arsenal de Tony Stark pour son armure. Le jeu vous récompense avec des points à la fin de chaque mission, ces points peuvent être utilisés pour acheter de nouvelles armes ou améliorer les capacités de vol de votre combinaison métallique. Cela vous donnera la force d’attaque pour détruire les centaines de drones auxquels vous devrez faire face. Si des centaines, bien que la variété d’entre eux soit peu. et bientôt vous en avez assez ou commencez à les finir comme des mouches, l’effort devient moindre et c’est là que vous voulez que le jeu ait plus de types d’ennemis puisque ceux que vous voyez dans les 3 premières heures sont ceux que vous verrez partout la durée de la partie, qui se termine entre 10 ou 11 heures. En plus de changer votre armement, vous pouvez également débloquer différents skins pour votre armure, ceux-ci sont obtenus en complétant des défis tels que la destruction d’un certain nombre d’ennemis avec une seule attaque, ou avec un type d’arme. Vous pouvez enregistrer 2 ensembles et les utiliser selon la mission.

Ce jeu brille lorsque les batailles sont dans des zones ouvertes, où vous pouvez vous déplacer librement pour échapper aux attaques ou aller directement à vos ennemis, les terminer sans les arrêter ou les frapper pour les envoyer voler ou frapper d’autres drones, tout cela est très amusant car il y a marge d’erreur et bien que vous exécutiez une trajectoire n’est pas celle que vous aviez en tête, il est facile de corriger et de continuer avec le plaisir. Mais lorsque vous vous trouvez dans une situation avec des courbes serrées, dans des couloirs ou de petites ouvertures, c’est là que commencent à se poser certains problèmes, rien qui n’est pas perfectionné avec la pratique, car c’est à cela que servent les défis du jeu, afin que vous puissiez améliorer votre vol, mais lorsqu’il est lancé sans tenir compte de cette maîtrise du vol et sans être organiquement amélioré, certaines erreurs de conception peuvent être notées dans le titre.

L’une des bonnes choses à propos du jeu et dans laquelle vous vous retrouverez sûrement à investir plus de temps que vous ne le pensez, c’est lorsque vous êtes dans votre garage, où vous pourrez profiter de quelques mini-jeux. Ce qui me fait penser que l’inclusion de quelques singles sur les écrans de chargement aurait été une excellente idée. Voir l’armure de près dans cet espace est génial, l’interaction avec les objets autour de vous est également l’une des parties les plus amusantes de la réalité virtuelle et dans les sections ce jeu la rend très divertissante.

Les combats de boss sont divertissants, et à la fin, vous vous retrouvez à les poursuivre à une vitesse telle que le démarrage du jeu semble impossible, c’est-à-dire que vous traversez des obstacles et des endroits fermés comme si vous faisiez cela pendant des jours et non pas pendant 8 heures. Bien qu’il doive également voir que pour le moment, en plus de votre domaine, le jeu vous apporte une aide que je pense personnellement supérieure à ce qu’elle devrait, quelle que soit la difficulté dans laquelle vous jouez. Voler à grande vitesse, contrôler la trajectoire avec vos bras et avec l’aide de votre tête est amusant. L’arsenal disponible peut être adapté à différents types de joueurs, que vous souhaitiez attaquer à distance ou que vous souhaitiez un contact physique avec eux, le jeu vous offre les deux options. Les zones ouvertes sont beaucoup mieux appréciées que les zones fermées et heureusement, il n’y a pas de problèmes de performances dans ces sections du jeu, du moins je ne les éprouve pas sur PS4Pro.

Sonoraly, le travail de Camouflaj est un excellent moyen de se situer sur scène et de savoir d’où viennent les voix et les attaques, une chose essentielle quand on vole à grande vitesse et que la musique n’est ni excellente ni exceptionnelle, mais elle sert à remplir cet espace vidé avec des thèmes qui visent à donner un cadre héroïque.

Finale PSVR sur PS4

Ne vous attendez pas graphiquement à un chef-d’œuvre, le matériel lui-même ne nous permet pas d’avoir des mondes super détaillés avec des actifs de haute qualité. Cela ne signifie pas qu’il a l’air terrible, il est au-dessus du niveau de ce que nous avons vu pour cet appareil, mais il devrait toujours chercher un équilibre entre le graphique et maintenir un nombre stable d’images par seconde, car un échec dans ce le dernier peut détruire l’expérience. Certains scénarios sont très simples dans leur présentation, tandis que d’autres utilisent une palette de couleurs plus attrayante à l’œil, des distances de dessin plus définies et un meilleur éclairage, ce qui me fait me demander pourquoi le matériel ne serait pas utilisé à cette capacité tout au long du jeu. .

Cela me fait penser à quel point le matériel est limité à cet égard, mais aussi à me passionner pour ce que cette partie de Playstation a à offrir dans la prochaine génération. Où nous pouvons probablement avoir des expériences qui ressemblent beaucoup mieux, comme Half Life Alyx, mais sur Playstation 5, on peut rêver, non?. Comme je l’ai mentionné il y a un instant, l’un des points les plus bas de ce jeu est les écrans de chargement ainsi que certains problèmes de performances dans les parties où l’histoire se déroule. Leur dire au revoir aurait certainement rendu ce jeu plus agréable.

Iron Man VR n’est peut-être pas la meilleure fermeture pour ce matériel sur la PS4. Mais c’est un jeu où voler et attaquer est amusant. Il est affecté par une série de missions répétitives avec les mêmes ennemis tout au long de sa durée. Une histoire douce, mais pas terrible. Les écrans de chargement sont un frein à ce jeu, je pense honnêtement qu’il aurait pu être mieux structuré pour ne pas interrompre autant et casser une plongée qui en VR doit être bien entretenue. Le système de mise à niveau est une bonne option bien que le jeu ne fasse pas de différence si vous apportez un ou plusieurs armes, ils répondent tous à l’objectif, donc vous ne pouvez rien déverrouiller et cela ne ferait pas une grande différence. Un excellent ajout est d’avoir à utiliser les commandes de déplacement pour y jouer car le plaisir de voler en profite beaucoup, mais si vous ne les aviez pas ou si vous n’êtes pas prêt à acheter le bundle avec eux, il n’y a aucun moyen de les jouer.

Sans aucun doute, bien que n’étant pas une merveille technique, cela m’a aidé à rafraîchir mon goût pour la VR et à attendre ce que la nouvelle génération nous apportera.