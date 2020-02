Iron Man VR de Marvel a été classé par l’ESRB

Bien que Iron Man VR de Marvel ait subi un petit retard pour garantir la qualité du produit final, le jeu semble enfin prêt à atteindre le marché et à l’approche de la nouvelle date de sortie, de plus en plus d’informations arrivent lumière Dans ce cas, Enfin, le classement accordé par l’ESRB à ce titre de réalité virtuelle a été dévoilé.

L’ESRB a classé Iron Man VR de Marvel comme «T pour adolescent», c’est-à-dire pour les adolescents. Selon le rapport, nous pouvons nous attendre à un «langage modéré» et à une «violence». Cependant, le résumé le plus descriptif que l’ESRB a publié pour la qualification va dans un peu plus de détails et peut même ruiner potentiellement certaines scènes fondamentales.

«Il s’agit d’un jeu d’action et d’aventure en réalité virtuelle dans lequel les joueurs jouent le rôle de Tony Stark / Iron Man tout en combattant un méchant dans le but de détruire sa société. Du point de vue de la première personne, les joueurs interagissent avec différents personnages et participent au combat avec la combinaison Iron Man. Les joueurs utilisent des lasers, des missiles et des rayons répulsifs pour détruire des vagues de drones et de chars ennemis. Les combats sont accompagnés de grandes explosions et d’effets de tir réalistes. Dans une séquence, des civils peuvent être entendus crier à l’intérieur des ascenseurs, tandis que les joueurs tentent de les aider à échapper aux détonations. Les scènes coupées représentent des actes de violence supplémentaires: un personnage pointant une arme à feu vers l’écran; Un Tony attaché sortit son réacteur à arc de sa poitrine. Le mot «a * s» est entendu dans le jeu. »

Iron Man VR de Marvel arrivera sur PlayStation VR le 15 mai. Sur des sujets connexes, vous pouvez consulter les éditions de la collection pour Marvel’s Avengers ici. De même, la liste des réalisations de ce jeu a été filtrée.

Via: ESRB

