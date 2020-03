Isabelle Crossing d’Animal Crossing donne des coups de pied démoniaques dans ce mod Doom 2

Par Emily Gera,

Dimanche 22 mars 2020 16:31 GMT

Ladydog, la fille saine d’Animal Crossing, a fait le saut logique de la simulation Nintendo vers le monde infesté de démons de Doom 2.

Développé par le modder It’s Me Veronica pour fonctionner avec GZDoom – un port qui exécute des titres Doom old school sur du matériel plus récent – ce nouveau mod transforme Isabelle en un sprite compagnon 2D impossible à tuer dans Doom 2.

Elle se décline en trois saveurs. Le premier est un mode passif qui permet à Isabelle de simplement vous suivre autour du niveau qui lui fait ignorer tous les ennemis. Vous pouvez également lui dire de ne pas bouger. Mais en mode suivi, si un ennemi se rapproche trop, Isabelle aidera à l’attaquer avec un coup ou avec une attaque AOE basée sur des confettis.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Isabelle vous lancera également périodiquement des pots de santé dans le style d’Elizabeth de BioShock Infinite.

Vous pouvez télécharger ce mod sur ModDB – mais d’abord, bien sûr, vous devrez configurer GZdoom.

Découvrez notre examen du nouveau Animal Crossing: New Horizons, qui a reçu un score parfait. “Animal Crossing New Horizons est un autre triomphe de Switch qui rejoint les entrées de Mario et Zelda de la console en tant que série incontestable”, écrit notre Alex, “et il le fait avec des ajustements et des mises à niveau trompeusement simples.”

