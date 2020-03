Isabelle d’Animal Crossing anéantit les démons dans DOOM II grâce à ce mod

DOOM Eternal fera ses débuts en novembre de l’année dernière, mais a malheureusement été retardé. Cependant, grâce à cela, leur sortie a coïncidé avec celle d’Animal Crossing: New Horizons, qui a fait que les fans des deux franchises font d’Isabelle et de DOOM Slayer des amis inséparables et ont partagé beaucoup d’art qui leur a montré passer du temps ensemble. Certains sont allés plus loin et ont même travaillé sur des mods, comme celui de DOOM II qui permet à Isabelle d’accompagner le DOOM Slayer dans son voyage à travers l’enfer.

Ce mod a pris vie grâce à l’utilisateur It’s Me Veronica et est compatible avec GZDoom, une adaptation qui vous permet d’exécuter des titres de franchise classiques sur des équipements modernes, selon les informations de PCGamesN. Ce qui est frappant avec ce mod, c’est qu’il inclut Isabelle comme personnage compagnon qui peut même attaquer des démons.

Au cas où vous l’auriez manqué: Les fans ont également célébré les débuts de ces 2 jeux avec un grand concert Metal.

Isabelle peut aider DOOM Slayer à vaincre les démons

Isabelle a 3 modes. Le plus intéressant est le mode actif, grâce auquel le villageois Animal Crossing peut être une partie active de l’aventure DOOM Slayer, car elle peut attaquer tous les démons qui agacent son amie avec des confettis, des vases ou même avec un fusil de chasse. De plus, Isabelle pourra soigner DOOM Slayer avec des trousses de premiers soins. Si vous voulez seulement qu’Isabelle vous suive, c’est possible, il vous suffit de la mettre en mode passif ou vous pouvez même la faire rester immobile pendant les combats.

Ce qui est intéressant, c’est qu’Isabelle a sa voix adorable et a même des animations spéciales alors qu’il n’y a pas d’action à l’écran, vous pouvez donc la voir flotter grâce à ses ballons ou essuyer le sol au milieu du désastre causé sur le champ de bataille. Il y a même une animation pour quand le DOOM Slayer est vaincu, faisant référence à une autre vidéo de la communauté. Si le mod vous intéresse, nous vous disons qu’il est disponible via ModDB.

Nous vous laissons une vidéo qui montre les caractéristiques du mod.

Que pensez-vous de cette union d’Isabelle et de DOOM Slayer? Vous attendiez-vous à ce que cela se produise un jour? Dites-le nous dans les commentaires.

Après que les fans ont découvert la sortie simultanée d’Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal, il y avait beaucoup de matériel autour de ces 2 franchises unies. L’un des croisements qui a attiré le plus l’attention était une vidéo qui montre comment l’union de ces 2 mondes très différents serait.

Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal ont fait leurs débuts le 20 mars (DOOM Eternal sur Nintendo Switch arrivera un peu plus tard). Vous pouvez en savoir plus à leur sujet en cliquant sur leur nom respectif. Nous vous invitons à consulter notre critique écrite de DOOM Eternal sur cette page.

