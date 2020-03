Isabelle Nendoroid de Good Smile obtient une quatrième manche, les précommandes sont maintenant en ligne

Pour célébrer la sortie de Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch, Good Smile Company a réédité sa Isabelle Nendoroid pour la quatrième fois consécutive. Les précommandes sont maintenant en ligne, donc si vous avez raté des occasions précédentes, nous vous suggérons d’en demander une pour vous-même pendant que vous le pouvez.

Cette jolie Nendoroid sur le thème d’Animal Crossing est au prix de 43,99 $ / 38,90 €, et un maximum de trois sont disponibles par personne. Bien que cette réimpression coïncide avec le lancement de Nouveaux horizons sur le commutateur, comme souligné sur le site Web de la société, le Nendoroid est en fait basé sur le look d’Isabelle dans le titre 3DS, Animal Crossing: New Leaf.

En plus des pièces interchangeables, cette figurine comprend l’accessoire pour cheveux de marque Isabelle (y compris une vraie cloche), un point d’interrogation, quelques notes de musique, plusieurs bases, un presse-papier et un stylo. Les pré-commandes se terminent le 16 avril 2020 à 12h00 JST. Seriez-vous intéressé à posséder cette Isabelle Nendoroid? Faites-nous savoir ci-dessous.

.