Isao Moro, ancien codirecteur d’Animal Crossing, enseigne maintenant aux enfants comment programmer

Pour beaucoup de personnes, être employé par Nintendo et aider à créer une série comme Traversée d’animaux serait probablement un travail de rêve qu’ils voudraient continuer à faire aussi longtemps que possible. Cependant, tout le monde dans l’entreprise ne voit pas nécessairement le reste de ses années de travail.

Isao Moro fait partie de ces personnes qui ont décidé de quitter Nintendo pour poursuivre autre chose. En 2018, il a quitté le géant du jeu vidéo pour des raisons inconnues, cependant, il a maintenant été découvert qu’il a déménagé sur l’île d’Okinawa au Japon pour enseigner la programmation aux enfants.

Lors d’un entretien avec 4Gamer récemment, il a expliqué comment le déménagement avait été motivé par son enfant, qui allait bientôt entrer à l’école primaire. La programmation est également devenue obligatoire dans les écoles japonaises à partir de cette année, et Moro a décidé d’aider en créant son propre cours de programmation où il enseigne les langages de codage aux enfants âgés de 8 à 9 ans avec l’aide de robots construits à partir de Lego.

Isao Moro était auparavant sous-directeur Animal Crossing: City Folk, co-directeur de Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer, et il a également obtenu une mention spéciale dans les crédits de Splatoon 2. Malgré le départ de Moro, la série est entre de bonnes mains avec l’actuelle réalisatrice Aya Kyogoku, qui a codirigé New Leaf aux côtés de Moro. Elle est également la première femme à jouer au Nintendo EAD.

.