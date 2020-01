Isekai Visual Novel Ascendant Hearts se met en marche le 30 janvier 2020

Vous cherchez un amusement visuel plus chaud et plus stupide sur Switch? Eh bien, gardez un œil sur ce prochain titre quand il sortira la semaine prochaine!

Visualnoveler a confirmé que leur aventure isekai Coeurs ascendants sera sur le Switch eShop le 30 janvier 2020, pour 9,99 $ USD. L’histoire suit un jeune homme malheureux qui se retrouve dans un monde fantastique et en compagnie d’un mage nommé Shiori!

Découvrez une nouvelle bande-annonce de Switch ci-dessous, avec plus de détails:

Hayato a vécu une vie ordinaire jusqu’à ce qu’il se réveille un jour avec l’amnésie… et se retrouve dans un monde plus proche des jeux vidéo qu’il joue que du monde dont il se souvient.

Récupérer des quêtes? Points de compétences? Réapparaître après la mort? C’est un peu beaucoup à accepter. Un mage nommé Shiori propose de l’aider à trouver son chemin, et avec son aide, il apprend à combattre des monstres, à effectuer des quêtes de récupération et à placer des objets dans un étrange espace métaphysique appelé «inventaire».

Bientôt, il est prêt à entreprendre des quêtes de PNJ! Mais la ville de Lightshire est en danger à cause de monstres mortels – des monstres qui peuvent vous tuer pour de vrai. D’où viennent-ils? Qu’est-ce qui se cache derrière les attaques? Hayato et Shiori sont déterminés à le découvrir, et peu importe ce qu’ils rencontrent – des cachots de haut niveau aux membres du groupe argumentatif – ils ne s’arrêteront pas jusqu’à ce qu’ils apprennent la vérité.

Parodie des tropes JRPG et MMORPG traditionnels.

Un monde fantastique immersif rempli de monstres et de personnages mémorables.

De nombreux environnements distincts, y compris une bibliothèque hantée, un laboratoire de savants fous et un temple eldritch.

Ambiance légère et humoristique.

Trois itinéraires romantiques possibles.

Trois fins principales basées sur vos choix.

en relation

.