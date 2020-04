It Lurks Below du créateur de Diablo bientôt disponible sur Xbox Game Pass pour PC et Xbox One

Jusqu’à présent, le titre n’était disponible que sur PC.

Comme le développeur l’a confirméCo-fondateur de Blizzard North et père de Diablo, David Brevik, le titre It Lurks Below arrive très bientôt sur Xbox Game Pass. La nouvelle a été communiquéevia les réseaux sociauxce qui a alimenté l’interaction de nombreux joueurs intrigués par le jeu de rôle et le titre de survie.

Selon le développeur, le jeu laisse l’utilisateur à sa chance dans un monde généré aléatoirement commeTerraria ou Minecraftet plein d’action et de dangers. En lui il y a des luttes à traversdonjons souterrains massifsVous pouvez personnaliser des personnages avec des éléments aléatoires et découvrir où se cache le mal dans le cadre d’une histoire fantastique.

Le lancement a eu lieu il y a près d’un an sur Steam où il a progressivement reçuéloge des joueurs. Bien qu’il ne soit pas encore clair quand se rendre au Xbox Game Pass, ce qui est certain, c’est qu’il se cache en dessousêtre sur la console Microsoft très bientôtgrâce à la révélation de Brevik, désormais une composante du studio Graybeard Games.

Il y a quelques mois, It Lurks Below faisait partie de notre découverte hebdomadaire grâce àson pourcentage élevé de notes positiveset la proposition avec des genres tels que le rôle classique avecjusqu’à huit classes de caractères, survie et action. Son style rétro et son gameplay qui semblaitdéplacer l’approche de DiabloDans un environnement de déplacement latéral, ils ont fini par nous conquérir.

