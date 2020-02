IV Re-Elected date sa sortie sur Nintendo Switch

Il y a quelques semaines, nous vous avions annoncé qu’un magasin de jeux vidéo français Saints Row: IV réélupour Nintendo Switch. Avec d’autres fuites, telles que Metro Redux, qui a confirmé non seulement son arrivée, mais sa date de sortie, et Bioshock The Collection, dont nous ne savons toujours rien, présageait qu’un Nintendo Direct J’étais proche. Au fil des jours, nous avons vu que l’événement Nintendo n’est pas apparu, mais la confirmation de certains jeux par leurs managers.

Argent profond, entreprise qui distribue Saints Row: IV réélu, a confirmé le lancement du titre en Nintendo Switch. De plus, sa date coïncide avec celle de la filtration, le jour 27 mars. Après la première de la saga, avec son troisième opus, il y a un peu moins d’un an, sur la console hybride, ils osent maintenant lancer le prochain chapitre de la série qui est, si possible, plus voyou, fou et surréaliste que son prédécesseur.

A cette occasion, nous jouerons le rôle de président des États-Unis et nous devrons sauver la terre d’une invasion extraterrestre, dirigée par le empereur extraterrestre Zinyak. Partant de cette prémisse, nous pouvons utiliser non seulement un arsenal d’armes étranges et variées, mais nous utiliserons également des super pouvoirs qui nous permettront de nous déplacer plus rapidement dans la ville, que nous pourrons explorer en toute liberté, ainsi que d’éliminer plus facilement. nos ennemis

Voici le cadeau de réserve de Saints Row IV, non disponible dans tous les magasins!

Seul ou en coopérative, nous pouvons affronter les hordes d’étrangers de Zynyak

Saints Row: IV réélu commencé à vendre pour la génération précédente de consoles, en 2013, donc la version de Nintendo Switch Il apportera avec lui tout le contenu disponible. Tel que rapporté par sa propre Argent profond sur leur site Web, ils seront inclus 25 DLC, la grande majorité d’entre eux comprennent simplement des armes ou des éléments esthétiques, mais d’autre part, nous avons les deux grandes extensions de l’histoire: Entrez dans la dominatrice et Comment les saints sauvent Noël. Expansion Sortez de l’enfer il a ensuite été commercialisé comme un jeu indépendant, donc non est inclus dans cette collection et, bien qu’ils ne soient pas confus, ils sont susceptibles de continuer avec cette politique sur Switch et de quitter dans un certain temps sous un autre titre distinct.

