J Allen Brack On Warcraft III Reforged: “Nous sommes derrière nos jeux”

Blizzard se tient derrière ces jeux, selon J Allen Brack On Warcraft III Reforged.

Le président de Blizzard, J Allen Brack reste fidèle au remake de Warcraft III Reforged, malgré un lancement difficile. Lors de l’appel des résultats du quatrième trimestre, Brack a déclaré: «Concernant Warcraft 3 Reforged, honnêtement, la semaine a été un peu difficile,»

Il décrit les normes élevées que la communauté Warcraft attend de l’entreprise et comment Blizzard n’a pas atteint ces normes. Il a déclaré: “Mais nous soutenons nos jeux et avons toujours montré que non seulement nous les soutenons, mais nous continuons à nous appuyer sur eux même après leur lancement”.

Plus tôt dans la semaine, Blizzard a présenté des excuses publiques. Ils ont identifié des problèmes clés depuis le lancement de Warcraft III.

Depuis son lancement, Warcraft III Reforged a subi un contrecoup critique. Des problèmes de performances et des cinématiques visiblement modifiées, la situation n’est pas terrible. D’autres problèmes avec le remake du titre 2002 incluent des changements aux éléments populaires du jeu original, ainsi qu’un changement de contrat d’utilisateur final.

Pourtant, cela empire, car Metacritic a bombardé le jeu, donnant à Reforged un score d’utilisateur de 0,5 sur 100.

Pendant ce temps, Blizzard a commencé à offrir des remboursements entièrement automatiques aux joueurs via son réseau de support client.

Cependant, Warcraft III Reforged a été initialement retardé en janvier 2020. En réponse, Blizzard a déclaré: «Bien que nous ayons travaillé dur pour obtenir Reforged entre vos mains avant la fin de l’année, alors que nous approchions de la ligne d’arrivée, nous avons estimé que nous aurais besoin d’un peu de temps de développement supplémentaire pour la touche finale. »

Warcraft III: Reforged est sorti le 28 janvier.

