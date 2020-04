J.J. Le nouveau jeu d’Abrams Spyjinx obtient plus de détails

Le créateur de Fortnite Epic Games et J.J. Les Bad Robot Games d’Abrams se sont associés pour sortir un jeu mobile pour iOS et Android appelé Spyjinx, un jeu en préparation.

En 2015, J.J. Abrams et Epic Games ont annoncé que Spyjinx était en développement et qu’une bêta fermée serait disponible en 2016. Évidemment, cela ne s’est pas produit et maintenant, quatre ans plus tard, l’équipe de développement a publié plus de détails et s’approche enfin du jeu pour le lancer. .

D’après les informations limitées actuellement disponibles, Spyjinx semble concerner les agents secrets et les plans d’espionnage. Les objectifs du jeu tels que la création et la protection de votre propre cachette et l’infiltration des cachettes des autres joueurs ressemblent à une composante majeure du gameplay. Spyjinx est un mélange de “gameplay de stratégie d’action, de développement de personnages RPG et de multijoueur en tête-à-tête”, selon la description d’Epic.

La page FAQ propose quelques pépites supplémentaires (mais pas beaucoup) de ce à quoi s’attendre. La vitesse est considérée comme importante, donc les missions chronométrées sont probables. Les joueurs seront également limités dans les missions par un “compteur d’énergie” qui diminuera à mesure que les joueurs entreprennent certaines actions.

L’équipe de développement a lancé le test bêta de Spyjinx pour iOS en Malaisie le 1er avril et prévoit d’étendre le test bêta à l’Australie sous peu. Actuellement, il n’y a pas encore de date fixe pour une sortie mondiale. Bien qu’il soit susceptible d’être gratuit, la version complète sera gratuite ou non est actuellement inconnue.

Bad Robot Games a travaillé avec Valve sur un mode Team Fortress 2 en 2015 et Bad Robot dans son ensemble, a signé un accord fin 2019 avec Warner Bros.pour produire des films, des émissions de télévision et des jeux vidéo.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Epic Games Store aura plus de jeux gratuits jusqu’en 2020 – GS News Update