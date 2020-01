Jachs Henleys, Philips Norelco, magazines les plus vendus, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Un accord sur les henley et les cols ras du cou de Jachs, un coupe-cheveux pour nez Philips Norelco à 7 $ et une boîte d’or du magazine Best-Sellers mènent les meilleures offres de samedi sur le Web.

Vous vous demandez s’il faut ou non prendre un Pixel 3a ou un Pixel 3a XL? Amazon facilite le choix en ajoutant une carte-cadeau de 100 $. Gizmodo dit qu’avec le Pixel 3a, “Google a fait le téléphone le plus économique du marché”.

Il s’agit d’un vol de bonne foi, étant donné qu’ils sont tous les deux de très bons téléphones et qu’une carte-cadeau Amazon est apparemment en espèces.

Les deux ont toutes les fonctionnalités intelligentes de Google que vous attendez d’un téléphone Android haut de gamme, d’un excellent appareil photo et d’une très longue durée de vie de la batterie. Si vous êtes même le plus jeune à vouloir acheter un nouveau téléphone, c’est une excellente affaire.

429 $

Avec 40 zones de gradation locales, la prise en charge Dolby Vision HDR (c’est la bonne) et le Chromecast intégré, le téléviseur intelligent 4K de classe M de 5 pouces à 650 $ de Vizio est une bonne affaire. Nous voyons ce téléviseur rétro-éclairé à gamme complète pour 200 $ de plus ailleurs De plus, il fonctionne avec AirPlay, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre produit Apple pour diffuser des films, des émissions, de la musique et des photos depuis iTunes, Apple TV et des applications.

Si vous prenez au sérieux la couverture Wi-Fi de votre domicile, les routeurs maillés eero sont parmi les meilleurs que vous puissiez acheter, et Amazon propose une offre exceptionnelle sur un pack de trois.

Ce favori des lecteurs se vend maintenant à seulement 174 $. La station de base principale se branche sur votre modem et les satellites créent automatiquement un réseau maillé qui peut remplir plus de 5 000 pieds carrés d’espace avec une connexion Wi-Fi douce et douce.

Ceux-ci se vendent généralement entre 250 $ et 200 $, c’est donc un moment formidable pour acheter.

Il est de retour! Si votre routeur n’inclut pas suffisamment de ports Ethernet à votre convenance, ce commutateur gigabit à 8 ports de NETGEAR est un moyen simple et économique de résoudre ce problème, et 20 $ (après avoir coupé le coupon sur la page) est le meilleur prix que nous ayons déjà vu.

Vous voulez une latence plus faible pour Overwatch? Streaming Netflix plus fiable? Un serveur Plex plus performant? Ethernet est la seule voie à suivre.

Contrairement à la plupart des offres de commutateurs que nous avons publiées ici, cette unité particulière propose un logiciel de gestion pour vous donner quelques commandes pour «configurer, sécuriser et surveiller votre réseau».

Si vos gros pulls volumineux occupent toute la place dans votre commode, où avez-vous mis vos vêtements d’été et de printemps? Rangez tout ce qui est beau et soigné sous votre lit ou sur une étagère supérieure dans votre placard lorsque vous obtenez des sacs de rangement. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un sac de rangement en toile Lifewit pour 10 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo FXW362DL.

Dormez-vous actuellement sur un vieil oreiller bosselé? Rendez-vous service à votre cou et jetez-le à la poubelle. Ou brûlez-le. Quoi qu’il en soit, il est temps d’obtenir un nouvel oreiller. Vous pouvez économiser jusqu’à 22% sur de nouveaux oreillers lors de la Snuggle-Pedic Gold Box d’aujourd’hui sur Amazon.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une vente Gold Box, ce qui signifie que les prix sont pour aujourd’hui uniquement et jusqu’à épuisement des stocks.

Le temps froid peut vraiment assécher vos sinus et tout se sentir coincé. Évitez de vous sentir encore plus comme de la merde par mauvais temps en vous procurant un humidificateur. Vous pouvez obtenir l’humidificateur à vapeur chaude et froide TaoTronics pour seulement 70 $ sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 10 $ et utilisez le code promo KINJA277.

L’humidificateur a une fonction de brume chaude, qui a trois niveaux de température pour une utilisation en hiver. Vous pouvez régler la sortie du brouillard, la température du brouillard et l’humidité. Selon le moment où vous souhaitez l’utiliser, vous pouvez définir une minuterie et activer le mode veille. L’humidificateur peut fonctionner jusqu’à 46 heures avec un seul remplissage.

Il est temps de ranger vos couvertures légères et de retirer la couette robuste. Si votre couette a connu des jours meilleurs, vous pouvez tout de suite acheter une couette Buffy. Obtenez un Cloud Comforter ou Breeze Comforter pour 20 $ de réduction lorsque vous utilisez le code promo CLOUD20 à la caisse. Le Cloud est la couette préférée de Buffy avec plus de 14 000 avis. La Breeze est une couette plus légère qui vous permet de rester au frais toute la nuit.

Sachez que Buffy propose un essai de 7 jours «Essayez avant d’acheter». Vous serez facturé après le procès et vous verrez alors votre remise de 20 $. Cette promotion est valable jusqu’au 28 janvier.

À l’heure actuelle, Huckberry réduit une tonne de produits Yamazaki à hauteur de 15%. Si vous n’êtes pas familier, Yamazaki fabrique de belles pièces modernes pour pas beaucoup d’argent. Que vous cherchiez à mettre à niveau les bols de nourriture de votre animal de compagnie, votre porte-papier hygiénique, vos tables d’appoint, votre chariot de rangement ou que vous souhaitiez simplement un moyen plus intelligent de ranger vos clés, cette vente a quelque chose pour tout le monde.

Shep, notre transfuge préféré et l’entraîneur Pokémon le moins talentueux du marché, était super nerveux pour ces produits Yamazaki. Vous savez donc qu’ils sont bons.

Les prix commencent à seulement 17 $. Assurez-vous donc de vous procurer quelques pièces avant qu’elles ne soient en rupture de stock.

Mise à jour: Il est de retour!

Pourquoi manger quelque chose de nature alors que vous pouvez l’arroser de miel chaud? Procurez-vous une bouteille de miel chaud de Mike pour 7 $ sur Amazon. Chaque 12 oz. la bouteille est infusée de piments pour lui donner ce coup de pied qui pimentera n’importe quel repas (pizza, fromage, ailes, même choux de Bruxelles).

Si nous commençons à acheter des vêtements pour l’hiver, peut-être que le temps commencera à avoir constamment l’impression que la neige approche. En ce moment, vous pouvez vous préparer pour le temps froid en réapprovisionnant votre placard avec des vêtements Jachs. Vous pouvez mélanger et assortir des pulls ras du cou en molleton et des henley à capuche pour en obtenir deux pour 38 $ chez Jachs. Utilisez simplement le code promo 2FLC à la caisse.

Ne laissez pas les poils du nez gâcher votre beau visage. Si vous êtes du côté le plus poilu, vous pouvez nettoyer votre nez, vos oreilles et vos sourcils avec facilité maintenant. Le coupe-cheveux pour nez Philips Norelco est à seulement 7 $ sur Amazon. Il est alimenté par des piles au lithium AA pour une résistance maximale et est fabriqué avec des lames en acier inoxydable. Vous pouvez choisir parmi deux éléments de coupe interchangeables dédiés à la précision du nez et de la peau.

Si vous êtes intéressé à essayer des peptides de collagène ou si vous les avez déjà utilisés avidement, c’est le jour pour faire le plein. Vous pouvez économiser jusqu’à 25% sur le collagène de la recherche sportive et l’huile MCT lors de la vente Gold Box d’aujourd’hui. Cette vente comprend le pouvoir aromatisé, le pouvoir non aromatisé, l’huile et les pilules.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une vente Gold Box, ce qui signifie que les prix sont pour aujourd’hui uniquement et jusqu’à épuisement des stocks. Certains articles de cette Gold Box ont un coupon supplémentaire si vous choisissez l’option S’abonner et enregistrer.

Si vous portez des lunettes, cela ne fait jamais de mal d’avoir une paire supplémentaire. Que vous aimiez vos montures actuelles ou que vous les détestiez, vous allez vouloir découvrir cette vente de 30% de réduction sur les verres et de 20% sur EyeBuyDirect. Entrez simplement le code promo SPECSALE à la caisse pour enregistrer. Cela ne devrait pas vous coûter un bras et une jambe juste pour pouvoir voir.

Quiconque est à la recherche d’une nouvelle paire de montures à monture complète peut découvrir les lunettes Yokote Matte Black. Si vous en avez assez des montures noires standard et que vous voulez une touche de couleur, vous adorerez les lunettes Dutchess Matte Pink.

Vous ne pensez peut-être pas que c’est la saison pour porter des chaussures bateau, mais Sperry a des chaussures pour chaque saison, chaussures bateau incluses. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 60% lors de la vente semi-annuelle de Sperry Outlet. Ce dégagement comprend des chaussures bateau, des baskets en laine, des bottes de pluie et plus encore.

Le gant Give’r 4 Season promet de garder vos mains au chaud et au sec, même pendant les tempêtes hivernales les plus rudes, et vous pouvez les obtenir pour 90 $. L’extérieur de ces gants robustes, imperméables et isolés est entièrement en cuir avec une doublure Thinsulate à l’intérieur.

Selon Give’r, ces gants vous garderont en sécurité même si vous attrapez une «bûche brûlante d’un feu» et vous garderont au chaud même si vous pêchez sur la glace à -25 degrés.

Pour beaucoup de gens, 90 $ peuvent sembler beaucoup pour une paire de gants. Mais d’après ce que j’ai vécu avec les produits Give’r, ils valent bien le prix. (Pour info, si vous cherchez une teinte plus foncée pour vos gants, vous pouvez vous procurer le même gant dans un coloris châtaigne exclusif pour 105 $.)

C’est toujours une bonne journée pour obtenir une nouvelle paire de chaussures. Pourquoi payer le plein prix quand vous pouvez obtenir une paire de Converse pour pas cher? En ce moment, vous pouvez obtenir 30% de réduction sur les soldes et les soldes lorsque vous utilisez le code promo HIVER30 à la caisse. Cela inclut les hauts hauts, les bas hauts, les slip-ons et plus encore.

La lecture d’une copie physique d’un magazine n’est pas une chose du passé. Procurez-vous un exemplaire du magazine Food Network, Men’s Health, Good Housekeeping, ou plus, à partir de seulement 2 $. Obtenez un magazine imprimé lors de la Gold Box du magazine Best-Sellers d’aujourd’hui sur Amazon.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une vente Gold Box, ce qui signifie que les prix sont pour aujourd’hui uniquement et jusqu’à épuisement des stocks.

Amazon propose une offre d’achat à trois contre un pour les jeux vidéo, les émissions de télévision, les livres et les films. Voici ce qu’ils disent: “Ajoutez 3 articles de la sélection de cette page à votre panier via le bouton” Ajouter au panier “. Lorsque vous avez terminé vos achats, cliquez sur le bouton “Passer à la caisse”. “

C’est une bonne occasion d’acheter, surtout compte tenu du fait qu’il y a beaucoup de titres récemment sortis ici et que certains sont à prix réduit, y compris DRAGON BALL Z: Kakarot plus quelques titres Miyazaki.

Si vous avez un Nintendo Switch sur le. vacances, vous pouvez maintenant obtenir une bonne affaire sur la collection LEGO Harry Potter. Il est réduit au prix du Black Friday (qui est de 10 $ de réduction sur Amazon). La collection comprend deux jeux sur une cartouche, les années 1-4 et les années 5-7. Bonne chance pour combattre Voldemort!

Logitech fait certaines des meilleures souris de jeu du moment, et vous pouvez dès maintenant acheter le Logitech G903 prêt pour Powerplay pour un faible 60 $. Cette souris sans fil offre des performances sans décalage, des tonnes d’options de personnalisation dans un boîtier ambidextre.

Vendu séparément, le tapis de souris Powerplay à 100 $ permet de charger la souris pendant son fonctionnement sans avoir à le brancher. C’est cool, mais pas absolument nécessaire. Si vous souhaitez des performances de niveau professionnel avec une souris sans fil, ne cherchez pas plus loin. C’est la moitié de son prix régulier, et l’un des meilleurs prix que nous ayons jamais vus.

Si vous cherchez à ajouter à votre collection Harry Potter, vous pouvez le faire pour seulement 10 $. Vous pouvez vous procurer une baguette mystérieuse Harry Potter Noble Collections pour 7 $ de réduction chez Walmart. Chaque baguette est livrée avec une boîte de baguette et un signet 3D correspondant.

Vous ne saurez pas qui est la baguette que vous obtenez car c’est un ~ mystère ~. La série 2 comprend la baguette Elder, donc, vous n’avez besoin de tuer personne pour l’obtenir, il vous suffit de dépenser 7 $. Ou, vous pouvez obtenir la baguette de Sirius Black, ou la baguette de Severus Snape, vous ne le saurez pas avant de l’ouvrir!

Si vous attendiez une réduction sur Nintendo Switch Lite, voici votre chance. À l’heure actuelle, vous pouvez bénéficier de 20 $ de réduction sur la Nintendo Switch Lite sur eBay. C’est l’une des meilleures offres sur le système de base que nous avons vues.

Et si vous avez vécu sous un rocher, la Nintendo Switch Lite diffère du modèle standard de plusieurs manières:

Écran plus petit, portatif seulement, Joy-Con non détachable Coûts de 100 $ de moins

Choisissez parmi le gris, le turquoise et le jaune. Assurez-vous d’agir rapidement, on ne sait pas combien de temps cela reste en stock.

Déchirez ces boîtes Amazon une nouvelle avec ce couteau de poche à prix réduit. Malgré sa construction minuscule, cette lame en acier contient de nombreuses fonctionnalités utiles, notamment un ouvre-bouteille, un trou de longe et un verrou de revêtement. De plus, c’est seulement 8 $.

Écoutez, la seule chose que je veux faire ce week-end est de faire la sieste toute la journée sur le canapé. J’ai l’intention de faire quelques pauses entre les siestes pour manger tout ce que ma sœur prépare pour le dîner. Si vous êtes comme moi, vous savez qu’avoir une bonne couverture est essentiel pour votre Couch Nap. En ce moment, vous pouvez obtenir la couverture de jet de sable, 60 “x 80 pour 12 $ lorsque vous utilisez le code promo KINJAC032.

L’un des meilleurs versements de la série Harry Potter s’est encore amélioré. Parce qu’il est en vente! À l’heure actuelle, vous pouvez attraper une copie de Harry Potter et de la coupe de feu: l’édition illustrée pour 20 $. Vous pouvez l’obtenir à un prix record lorsque vous coupez le coupon de 9,60 $ (cela pourrait automatiquement couper pour vous et montrer vos économies à la caisse).

Profitez des belles illustrations de Jim Kay pendant que Harry, Ron et Hermione explorent le monde du Tournoi des Trois Sorciers. C’est comme une alternative amusante à regarder les films, car vous pouvez voir une nouvelle interprétation de ce conte classique de Harry Potter.

Il fait froid comme l’enfer dehors, mais vous ne pouvez pas laisser cela vous empêcher de vous entraîner. Si vous préférez courir à l’extérieur plutôt que sur un tapis roulant à l’intérieur, vous n’avez pas à geler là-bas. En ce moment, vous pouvez faire le plein de chemises à manches longues, de pantalons isolés et plus encore lors de cette vente de 25% de réduction chez Under Armour Outlet. Entrez simplement le code promo BUTS sur les commandes de 100 $ ou plus à la caisse.

Besoin d’une nouvelle paire de coups de pied? Eh bien, cours, ne marche pas, jusqu’à cette vente Adidas. En ce moment, vous pouvez obtenir une remise de 25% chez Adidas lorsque vous utilisez le code promo JAN25 à la caisse. Il s’agit d’articles en vente (femmes, hommes, enfants), pas d’articles à prix plein. De plus, la livraison est gratuite pour les commandes de 49 $ ou plus, aucun code n’est nécessaire.

Le froid hivernal est enfin là, il est donc temps de faire le plein de vêtements pour rester au chaud. Si vous détestez payer le prix fort pour des vestes et des pantalons de neige, ne le faites pas. Au lieu de cela, achetez les soldes pré-semi-annuels de Backcountry pour obtenir jusqu’à 50% de rabais sur les marques que vous connaissez et aimez déjà. Pendant cette vente, vous pouvez économiser sur la Patagonie, la Marmotte, Sorel, The North Face, Fjallraven, Prana, et bien plus encore. Achetez maintenant jusqu’au 31 janvier.

Vous l’utilisez tous les jours, mais avez-vous déjà regardé le fond de l’intérieur de votre porte-brosse à dents? C’est dégueulasse. Le dentifrice, la salive et l’eau restants sont un terrain fertile pour certaines choses grossières. Même si vous le nettoyez régulièrement, il est probablement judicieux de remplacer votre porte-brosse à dents aussi souvent que votre brosse à dents. Pourquoi ne pas avoir un plus grand système de rangement pour votre comptoir de salle de bain qui peut contenir plus qu’une brosse à dents? Le panier de rangement pour salle de bain Joseph Joseph EasyStore coûte 12 $ et peut s’adapter à votre brosse à dents, votre brosse à cheveux, un rasoir et plus encore.

Donnez à votre cou un peu de TLC lorsque vous rampez dans votre lit à la fin d’une longue journée de travail. Un nouvel oreiller fera exactement cela. Vous pouvez accrocher un oreiller de mémoire de sable pour 16 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo KINJAU6D. Cet oreiller de sable est rempli de 20% de mousse de plus que les oreillers similaires d’autres marques. Le but derrière le rembourrage en mousse supplémentaire est de vous permettre d’ajuster l’oreiller à la hauteur préférée dont vous avez besoin pour dormir.

Vous connaissez la petite brique de charge fournie avec votre téléphone? Ranger. Au lieu de cela, investissez dans ce fantastique chargeur AUKEY 18W PD avec prise pliable avec USB-C. Ce mauvais garçon peut maximiser votre temps de charge en produisant 18 W (aussi longtemps que vos appareils le prennent en charge). Cela fonctionnera avec les derniers iPhones, pixels, commutateurs Nintendo, etc.

Assurez-vous simplement de couper le coupon sur la page et utilisez le code ZJCHJNUA pour obtenir le meilleur prix.

Voici un rappel: vous avez toujours besoin de nouveaux sous-vêtements. Vous cherchez des sous-vêtements respirants? Obtenez un lot de 4 culottes en micro-maille Fruit of the Loom pour hommes pour seulement 13 $ chez Daily Steals lorsque vous utilisez le code promotionnel KJFOTL. Les culottes viennent dans un pack avec quatre couleurs différentes et sont disponibles en petit à XL.

L’éclairage aérien est laid et horrible, mais trouver le lampadaire adapté à vos besoins peut être délicat et coûteux. Heureusement, il y a une affaire assez solide sur un lampadaire industriel CO-Z. Avec le coupon sur la page et le code 5JW2PYD9, vous pouvez vous procurer cette lampe de style industriel avec une tête réglable pour un bas 60 $.

Il est peu probable que cela fonctionne avec toutes les esthétiques, mais pour ceux qui s’appuient fortement sur un look rustique chic et industriel, cela peut certainement fonctionner.

La plupart des gamelles pour chats sont plutôt laides. Ils sont pleins de dessins de poissons et d’os et se heurtent à la plupart des esthétiques domestiques. Si vous cherchez à donner à votre animal un bon plat, mais que vous n’avez pas un vilain rose dans votre cuisine, ce bol pour chat surélevé avec support est fait pour vous. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir pour 15 $ sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 25% de réduction.

Les gamelles élevées pour chats peuvent aider à réduire la fatigue du cou des animaux de compagnie, c’est donc un excellent choix pour les chats âgés et les petits chiens. Les bols d’alimentation peuvent être détachés pour le nettoyage, tandis que la base a des coussinets en silicone pour éviter de glisser.

Laissons cela de côté – les boîtes pour chats sont dégoûtantes. Je comprends que la vie n’est pas comme rencontrer les parents et je ne peux pas enseigner à mes chats comment utiliser les toilettes. Donc, ils doivent utiliser une boîte dans le coin de ma chambre. Mais l’homme, les bacs à litière ne sont pas jolis à regarder et ils sentent encore pire. S’il y a un moyen de cacher la boîte à chats, tout en m’assurant que mes chats sont à l’aise pour faire # 1 et # 2, alors je le ferai. Il n’est pas facile de trouver un boîtier de boîte à chat joli, car ils ne sont pas vraiment économiques.

Heureusement, ce best-seller d’Amazon est le moins cher qu’il ait jamais été! La version blanche du boîtier de litière pour salle de bain Merry Pet Cat coûte actuellement 125 $. C’est un excellent prix pour un banc à installer dans votre entrée, votre salon ou votre salle à manger. Ajoutez le fait qu’il sert également de boîtier pour une boîte à chat? Un vol absolu! Le banc peut contenir soit deux petits bacs à litière, soit un bac à litière géant. Il a même de la place pour les boîtes automatiques pour chats! Si vous ne mettez qu’un bac à litière à l’intérieur, il y a suffisamment de place pour ranger la litière de rechange et les produits de nettoyage.

Maintenant, comme le savent de nombreux propriétaires de chats, nos amis à fourrure peuvent être extrêmement difficiles. Une fois qu’un chat est habitué à quelque chose, il peut souvent être très contrarié lorsqu’il subit un changement. Cela pourrait être mieux pour ceux qui ont un jeune chat, donc ils ne connaîtront pas la différence. Quoi qu’il en soit, les 1 500 critiques ont donné une moyenne de 4,3 étoiles et beaucoup semblent extrêmement satisfaits. Rappel, le bac à litière où votre chat va tinter n’est pas inclus, mais ceux-ci peuvent également être achetés sur Amazon à un prix avantageux.

Les systèmes de sécurité domestique EufyCam d’Anker ont été un succès auprès de nos lecteurs, et en ce moment, nous avons une offre assez géniale pour vous. Lorsque vous commandez le système eufyCam 2 à 2 caméras pour 350 $, vous pouvez obtenir une caméra supplémentaire gratuite (d’une valeur de 150 $) avec le code de coupon BOGOEC99.

Ajoutez les deux à votre panier (ceci et cela) et vous verrez la remise à la caisse.

Ceux-ci promettent une durée de vie d’une batterie d’une année entière, prennent en charge l’interphone bidirectionnel et peuvent capturer une année d’enregistrements sans frais mensuels. Cette caméra étanche IP67 peut diffuser des images directement sur votre smartphone et peut fonctionner avec Homekit d’Apple, l’Assistant Google et, bien sûr, Alexa.

Cette offre vous offre le hub et trois caméras pour 350 $, soit un forfait d’une valeur de 500 $, soit dit en passant. Alors agissez vite.

À quelle fréquence vous plaignez-vous de vos maux de dos? Arrêtez de vous plaindre et commencez à faire quelque chose à ce sujet. Le stimulateur musculaire double canal AUVON coûte seulement 25 $ lorsque vous utilisez le code promo XGM7H8WL. Il s’agit d’un appareil de massage musculaire électrique qui stimule les nerfs et les muscles sensoriels. En stimulant les nerfs, il peut aider à détendre votre corps et à vous soulager à tout moment.

Le stimulateur musculaire a 20 modes, y compris le martelage, le pétrissage, le shiatsu et plus, pour aider avec les douleurs et les muscles fatigués de l’épaule, du bas du dos ou du genou. Vous pouvez utiliser la machine après une longue journée de travail, une séance d’entraînement difficile ou lorsque vous vous réveillez après avoir mal dormi.

Besoin de commander du matériel d’hiver de dernière minute? Cette vente de REI Outlet a des offres sur des produits que vous connaissez déjà. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 10 $ lorsque vous dépensez 50 $ (remise automatiquement appliquée à la caisse); Vous pouvez offrir à la VSCO Girl (ou Boy) dans votre vie un Hydro Flask. Connaissez-vous un randonneur passionné? Assurez-vous qu’ils ont un nouveau sac à dos pour contenir tous les éléments essentiels et les bottes qui garderont leurs pieds en sécurité sur les sentiers.

Je me sens comme un record battu à ce stade, alors veuillez m’ignorer jusqu’en mars, mais merde, il fait froid dehors. Si vous avez réussi jusqu’à la mi-janvier sans manteau d’hiver, vous êtes assez audacieux. Ne souffrez plus, procurez-vous un nouveau manteau d’hiver. À l’heure actuelle, Jachs a jusqu’à 75% de rabais sur les vêtements d’extérieur. Utilisez simplement le code promo WNTR à la caisse, ce qui fera baisser les prix.

Et comme toujours, Jachs a des retours gratuits sur toutes les commandes!

Si vous cherchez une superbe paire d’écouteurs Bluetooth économiques, les Anker Soundcore Life Q10 ne coûtent que 30 $ en ce moment. Habituellement vendu pour environ 40 $, ce sont les meilleures remises que nous avons vues sur ces boîtes en particulier, il suffit de couper le code promo sur la page et d’utiliser le code promo KINJA3032 lors du paiement.

Contrairement à la plupart des écouteurs Bluetooth économiques, ces Anker Soundcore Life Q10 ont le sceau d’approbation audio haute résolution, qui selon Anker garantit «une qualité audio exceptionnelle, décernée uniquement aux appareils audio capables de produire la représentation la plus précise de ce que l’artiste voulait.

Si vous utilisez toujours les écouteurs fournis avec votre téléphone, il suffit de dire que ce sera une mise à niveau importante.

Vous pouvez écouter jusqu’à 60 heures de musique avant de devoir recharger ou passer à une connexion filaire. Si vous trouvez un moyen de décharger la batterie, une charge rapide de cinq minutes vous donnera jusqu’à cinq heures d’écoute.

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter le Soundcore Liberty Neo d’Anker pour seulement 30 $, un creux historique. Les écouteurs offrent une expérience vraiment sans fil pour pas cher stupide.

Le Soundcore dispose de 5 heures de lecture sans fil à partir d’une seule charge et de 15 heures supplémentaires à partir de l’étui de chargement. Bien qu’il ne se compare pas à certains des modèles les plus chers d’Anker ou même aux AirPod d’Apple, c’est un moyen parfait de se mouiller les pieds avec la dernière mode des écouteurs.

Backcountry souffle une tonne d’essentiels d’extérieur The North Face. Parcourez pour des offres sur des vestes, des bottes de randonnée, des gants, des chapeaux et bien plus encore, le tout jusqu’à 30% de réduction. Ces remises dureront jusqu’à la fin du mois, mais les meilleures choses pourraient se vendre tôt, alors lève-toi et pars.

Cela devrait être un crime pour tout ordinateur d’être livré avec un disque dur en rotation en 2020. Pourquoi les fabricants continuent de le faire, malgré la baisse des prix des SSD, m’étonne. Mais, bien sûr, vous pouvez corriger cette faute.

Les SSD sont plus fiables et beaucoup, beaucoup plus rapides que les disques durs traditionnels (voir: désuets). Et ce Crucial MX500 2 To est à son prix le plus bas jamais enregistré.

Regardez, c’est un achat d’achat. Mais vous méritez mieux.

Fabriqués en partenariat avec MassDrop, les écouteurs Meze 99 Noir à 160 $ ​​sont la paire d’écouteurs parfaite pour l’audiophile en plein essor.

Avec des basses percutantes et des médiums solides, cette paire de canettes offre une excellente qualité sonore, même pour les auditeurs les plus exigeants.

À 200 $, le Meze 99 Noirs était l’un des écouteurs filaires les plus beaux et les plus sonores de cette gamme de prix.

Mais maintenant qu’ils sont réduits de 40 $, c’est peut-être l’une des meilleures offres de casques jamais.

Profitez de tous les avantages d’un abonnement PlayStation Plus pour une année entière pour un faible 37 $. Si vous possédez une PS4, cet abonnement vous offre quelques jeux «gratuits» à jouer par mois en plus de l’accès en ligne. Pour janvier, vous aurez la chance de jouer à Uncharted: The Nathan Drake Collection et Goat Simulator.

Si vous coupez le coupon sur la page et utilisez le code promo KINJABSR à la caisse, vous pouvez obtenir ce doux chargeur rapide sans fil RAVPower pour seulement 12 $. Il rechargera votre téléphone avec 10 W de jus, ce qui en fait un compagnon de bureau assez formidable. Mieux encore, il est livré avec un adaptateur mural, ce qui est génial.

Les iPhones ne peuvent actuellement charger qu’à 7,5 W, ce qui maximisera votre vitesse de chargement sans fil iOS. Les utilisateurs d’Android pourraient bénéficier d’une puissance supplémentaire, tant que leur téléphone le prend en charge.

Juste à temps pour le grand jeu, un certain nombre de téléviseurs TCL Dolby Vision sont réduits à leurs prix les plus bas.

Pour 255 $, il est difficile de faire mieux que ce téléviseur intelligent Dolby Vision TCL 50 “4K UHD. D’une part, il est énorme. Il peut être une magnifique pièce maîtresse de votre salon. Il a également intégré Roku intelligent et prend en charge la vision Dolby.

Mieux encore, vous avez des options. Il existe un modèle 43 “pour 221 $ et le modèle élévateur 65” pour 451 $. Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, c’est le moment idéal pour acheter. Assurez-vous simplement de couper les codes promo sur la page pour obtenir les meilleures offres.

.