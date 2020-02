Jachs, multi-outils, Dyson, barres de son, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Un multi-outil Nite Ize DoohicKey Key Keychain de 4 $, une vente en liquidation Jachs Outerwear et une barre de son Mpow 29 pouces à prix réduit sont quelques-unes des meilleures affaires de vendredi sur Internet.

Ajoutez Kinja Deals à vos favoris et suivez-nous sur Twitter pour ne rien manquer.

LES MEILLEURES OFFRES TECHNIQUES AUJOURD’HUI

Cette barre de son Mpow 29 “conviendrait parfaitement à un home cinéma, mais je pense qu’elle convient mieux comme enceinte de bureau.

Écoutez-moi (lol), il peut se connecter via Bluetooth, un câble HDMI, un câble optique et un câble RCA stéréo à 3,5 mm inclus. Et avec des barres de son moins chères comme celle-ci, le pousser à remplir une pièce de son conduirait inévitablement à un mauvais son. Je dirais donc, utilisez-le pour des pièces plus petites ou pour votre bureau.

Quoi qu’il en soit, utilisez le code promo 89GZYNPE pour faire baisser le prix à un stupide bas 30 $.

30 $

Depuis Amazon Utiliser le code 89GZYNPE

45 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Besoin d’un nouvel étui pour tenir votre bébé numérique? Ne cherchez pas plus loin car Speck organise une jolie petite vente de la Saint-Valentin et tout est à 28% de rabais! Donc, à partir de maintenant jusqu’au 15/02, vous pouvez stocker des tonnes d’étuis iPhone qui ont l’air incroyables et protégeront votre téléphone de la mort subite de l’écran. Assurez-vous d’en attraper quelques-uns avant leur départ!

Cette série TCL 4 est un artiste de milieu de gamme solide et une aubaine de haut niveau. Pour seulement 270 $, vous obtenez un écran 4K de 55 pouces avec prise en charge HDR10, plus l’intelligence Roku intégrée. C’est assez incroyable et correspond au meilleur prix que nous ayons jamais vu.

Cela ne vous impressionnera pas avec les fonctionnalités de coup d’oeil des ensembles OLED, mais pour 270 $, il est difficile de se plaindre.

Si vous aimez acheter des produits d’occasion, cela pourrait être très rentable. Amazon Warehouse marque des milliers d’articles d’occasion à 20% de réduction sur leurs prix déjà bas. Les rabais atteignent une tonne de catégories différentes, des consoles de jeux vidéo, des vêtements, des écouteurs, des moniteurs et plus encore.

Attention à ça.

Il y a de fortes chances que nous puissions tous utiliser quelque chose de cette vente. Juste un avertissement, faites attention aux détails de la condition (restez loin de simplement «bon»), vous devez vous assurer qu’elle est vendue par Amazon Warehouse et la remise sera affichée à la caisse. Mais n’attendez pas trop longtemps, l’offre est limitée, donc si vous voulez quelque chose, pensez à Ariana Grande (“Je le vois, je l’aime, je le veux, je l’ai, etc.”)

En voici quelques-unes que j’ai trouvées intéressantes (vous devrez peut-être cliquer sur le lien «Disponible auprès de ces vendeurs» pour voir les options utilisées). Soyez averti, les prix différeront entre les différents produits de qualité, de sorte que les prix ci-dessous peuvent ne pas être exacts pour votre sélection.

110 $

D’Amazon

2096 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

32 $

D’Amazon

302 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

50 $

D’Amazon

757 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

130 $

D’Amazon

181 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

La Logitech MX Master 3 est la meilleure souris de travail au monde. Période. Et heureusement, pour les nerds obsédés par l’efficacité comme moi, Staples l’a pour 76 $ aussi longtemps que vous ajoutez un article de remplissage bon marché et utilisez le code promo 12018 à la caisse.

Toutes les fonctionnalités qui ont rendu le MX Master légendaire restent; excellente qualité de construction (pas de cliquetis du tout), design confortable, (une amélioration) molette de défilement de momentum et la molette de défilement du pouce, et le bouton du pouce super personnalisable. Mais maintenant, les boutons latéraux sont plus gros et il se charge via USB-C.

Pour être honnête, ce nouveau design n’est pas aussi accrocheur que les modèles précédents. Le MX Master 3 échange la conception plus élégante de la génération précédente contre quelque chose d’un peu plus utilitaire. Mais cela a été fait au nom de l’ergonomie et du confort, il est donc difficile de dire que c’est négatif.

C’est 5 $ de réduction sur le prix le plus bas que nous ayons jamais vu. Alors, investissez-en un aujourd’hui.

Pourquoi dépenser plus d’un grandiose sur un téléviseur de 100 pouces alors que vous pouvez avoir une salle de cinéma live pour 430 $? Vendue n’importe quel autre jour pour un prix encore raisonnable de 580 $, la capsule Anker Nebula Capsule rayonne jusqu’à 100 pouces de contenu pur et non distillé sur votre mur.

Bien que sa résolution de 720p et sa luminosité de 200 lumens ANSI laissent à désirer, il est assez petit pour emporter – à 5,9 x 3,1 pouces et 1,6 livres – que vous campiez à l’extérieur ou que vous vous prélassiez au bord de la piscine. La fonctionnalité Android TV intégrée signifie que vous pouvez regarder des films et la télévision via vos services de streaming préférés, y compris YouTube et Hulu.

Malheureusement, si vous souhaitez regarder du contenu Netflix et Prime Video, vous devez le caster depuis votre téléphone à l’aide de l’application Nebula Connect. Quoi qu’il en soit, l’audio émis par le haut-parleur de 8 watts sur cette chose semble «excellent», selon des critiques vérifiés, et il peut apparemment être monté sur un trépied d’appareil photo normal. De plus, une batterie de 9 700 mAh la garde sans enchevêtrement pendant des heures.

430 $

D’Amazon

88 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Tout joueur compétitif digne de ce nom considère trois choses principales lors de l’achat d’un moniteur: le taux de rafraîchissement, le temps de réponse et le prix. Ce moniteur de jeu Dell QHD G-Sync de 24 pouces à 250 $ offre trois.

Ce moniteur G-Sync offre une résolution de 2560 x 1440 avec un rapport d’aspect de 16: 9, un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. De plus, il offre des cadres très minces et des entrées HDMI et DisplayPort.

293 $

D’Amazon

41 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

LES MEILLEURES OFFRES MAISON AUJOURD’HUI

Il y a certaines choses dont vous n’aviez jamais pensé avoir besoin avant de les avoir utilisées, et ce rouleau d’expédition Scotch Flex and Seal en fait partie. Il est très facile d’expédier des articles sans avoir à manipuler des boîtes ni à les bourrer de matériel d’emballage. Pensez-y d’une autre manière, car ce pack est si léger et si petit qu’il vous fera certainement économiser de l’argent en termes de frais de port. Pour 7 $, ça vaut le coup d’essayer, non?

Écoutez, ce ne sera pas la chose la plus amusante que vous achetez aujourd’hui, mais c’est certainement celle dans laquelle vous seriez heureux d’avoir investi. Et pour ce que ça vaut, c’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur ce produit particulier .

6 $

D’Amazon

36 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Voici votre achat impeccable et impulsif du jour: un multi-outil Nite Ize DoohicKey Key Keychain ne vous coûtera que 4 $. C’est quelques centimes de moins que le prix le plus bas que nous ayons jamais vu. Ce multi-outil offre la commodité d’un ouvre-bouteille, d’un coupe-boîte, de 3 tailles de clé, d’une petite règle et d’un tournevis à tête plate dans un tout petit paquet.

4 $

D’Amazon

140 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Il est facile d’aimer la lampe lorsqu’elle est jolie et bon marché. À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer cette lampe de bureau CO-Z Gold pour seulement 47 $, tant que vous utilisez le code promo LJQ39C7A. Cette lampe moderne élégante et réglable est compatible avec toutes les ampoules à douille E26 et peut être réglable, tant que vous fournissez l’ampoule appropriée.

Il a une base en marbre fantaisie et une finition en laiton qui aurait fière allure à côté de tous vos accessoires dorés.

47 $ US

Depuis amazon Utilisez le code LJQ39C7A

3 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

À présent, vous devez connaître l’exercice. Nos lecteurs adorent les aspirateurs Dyson, mais ils sont chers. Mais heureusement, ils sont en vente assez régulièrement et c’est à ce moment-là que vous devriez les acheter. Aujourd’hui, c’est un de ces jours. Procurez-vous un aspirateur sans fil Dyson V6 Motorhead remis à neuf pour seulement 130 $ chez Woot.

Le V6 a suffisamment de puissance et d’autonomie pour nettoyer un appartement de taille décente et peut être utilisé pour nettoyer les sols, épousseter les meubles, passer l’aspirateur sur votre voiture et à peu près tout ce qui nécessite une aspiration. N’oubliez pas que ce prix n’est disponible qu’aujourd’hui et qu’il se vendra probablement avant la fin de la journée.

Bonjour, lecteurs. Je ne pense pas que vous devriez acheter cela. Mais Corey, notre recherchiste, m’a dit que je devais poster ceci. Je ne voulais pas poster ceci, mais j’aime trop Corey pour lui refuser ce post. Voici le post:

Rehaussez la date de votre Saint-Valentin avec cette sauce au cheddar prête à servir d’une canette. C’est comme de la fondue, sauf que c’est dans une boîte. C’est 6 $ pour une boîte géante. Vous pouvez tremper les légumes, le pain, vos pommes de terre, tout ce que vous voulez.

Vous obtiendrez un énorme 48 portions de sauce au fromage contre la diarrhée. La préparation s’annonce également facile. Les instructions indiquent «simplement chauffer et servir». Si vous ne vous en souvenez pas, il y a des instructions sur la boîte. Mieux encore, vous pouvez l’arroser pour augmenter votre rendement (c’est une vraie suggestion de l’entreprise.)

Si vous choisissez d’acheter ceci … Godspeed, vous animal.

6 $

D’Amazon

81 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

LES MEILLEURES OFFRES DU MODE DE VIE

20% de réduction sur la vente | Dr. Scholls | Code promotionnel DRSPDAYGraphic: Ignacia Fulcher

Si vous cherchez une paire de chaussures qui peut vous tenir debout pendant une journée entière sur vos pieds, vous devriez essayer Dr. Scholl’s! À partir de maintenant jusqu’au 17/02, vous pouvez obtenir 20% de réduction et la livraison gratuite sur certains styles avec le code DRSPDAY! Assurez-vous d’en attraper une paire avant leur départ!

Pour tous les amateurs de soins de la peau, pour aujourd’hui seulement et jusqu’à épuisement des stocks, vous pouvez économiser jusqu’à 25% sur les produits Neogen! Pour tous ceux qui ne sont pas familiers, Neogen est une marque de soins de la peau super populaire, connue pour ses biopeels, qui aident aux taches brunes et à la décoloration. Mais ce n’est pas tout ce qui est inclus dans la boîte en or d’aujourd’hui! Vous pouvez choisir entre des masques pour le visage, un nettoyant pour le visage, un toner pour le visage et différents sérums pour les peaux sèches, normales, sensibles et grasses. Faites juste pour saisir cette offre aujourd’hui avant qu’elle ne disparaisse!

19 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

$ 25

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

38 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

27 $

D’Amazon

73 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Besoin d’un nouveau manteau avant que le froid s’installe? Rendez-vous service et achetez la liquidation de vêtements d’extérieur de Jachs. Vous pouvez obtenir une doudoune (ou un gilet) à partir de seulement 32 $ avec le code promo WNTOUT à la caisse. Jachs a un tas de couleurs de veste neutres, comme la marine et l’olive, et quelques nuances plus aventureuses, comme le jaune néon et le rouge.

Vous ne pensez peut-être pas que c’est la saison pour porter des chaussures bateau, mais Sperry a des chaussures pour chaque saison, chaussures bateau incluses. Pour le moment, vous pouvez économiser 30% supplémentaires sur les styles de vente lors de la vente du jour du président de Sperry. Ce dégagement comprend des chaussures bateau, des baskets en laine, des bottes de pluie et plus encore.

Pour ceux qui sont à la recherche d’une nouvelle garde-robe, Huckberry a lancé son événement annuel de dédouanement hivernal, qui voit une large gamme de produits à gros billets en vente jusqu’à 50% de réduction sur le tarif en vigueur. Certains points forts incluent des serviettes turques à partir de 22 $, des pantalons Proof Nomad à 25% de réduction et des bottes désertiques Dylan Chukka pour 30% de moins que le prix total.

Bien sûr, en tant que sneakerhead certifiée (je ne le suis pas), le plus excitant pour moi est la vaste sélection de chaussures de papa qui imprègnent la boutique. Vous pouvez porter une paire d’AG Asics Gel-DS Trainer pour un retour au milieu des années 90 ou monter dans une paire de chaussures d’entraînement militaires françaises pour un avant-goût de la révolution. Quels que soient vos goûts et votre style, cet événement de liquidation teinté de grain de bois est suffisant pour aiguiser nos appétits.

Maintenant, qui veut m’acheter une nouvelle flanelle?

Clair. Le. GRILLE! C’est ça, c’est le post.

D’accord, non, sérieusement, Clear The Rack est de retour au Nordstrom Rack. Vous pouvez économiser 25% supplémentaires sur les articles en liquidation à prix rouge en ligne. Obtenez de 50 à 90% de rabais sur des marques comme Urban Decay, Nike, Slate & Stone, Calvin Klein, Herschel Supply Co., et bien plus encore.

Cette Saint-Valentin est le moment idéal pour améliorer sérieusement votre relation amoureuse. Pour un temps limité, nos lecteurs peuvent économiser gros sur tout le site de Bellesa Boutique de jouets sexuels, lubrifiants et produits de bien-être.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Bellesa Boutique est une entreprise féministe de jouets sexuels dirigée par des femmes. Et ils offrent une tonne de choses, donc quels que soient votre envie ou votre curiosité, ils auront probablement quelque chose pour vous.

Mieux encore, la remise s’améliore à mesure que vous achetez. Vous bénéficierez d’une remise de 20% sur toutes les commandes. Mais si vous dépensez 79 $ ou plus, votre remise passe à 25% et 30% sur les commandes de 149 $ ou plus.

La dernière fois que nous avons présenté cette promotion, nos lecteurs étaient attirés par trois produits par-dessus tout: le Halo, le Dea et l’Aurora. Le Halo est un cockring de 55 $ qui est super utile pour jouer en couple, à la fois allonger la durée de vie de l’homme et lui apporter un peu de stimulation. Cependant, le Dea à 90 $ et l’Aurora à 74 $ peuvent être utilisés en solo et en couple. L’Aurora est un peu plus de forme traditionnelle, tandis que le Dea regarde hors de ce monde.

N’oubliez pas, vous devrez ajouter vos jouets au panier pour voir la remise. Commandez rapidement pour vous assurer que vous recevrez votre colis à temps pour la Saint-Valentin.

LES MEILLEURES OFFRES MEDIA AUJOURD’HUI

Si vous êtes comme moi, Parasite a été l’une des rares choses qui vous a apporté de la joie l’année dernière. Au milieu de la recrudescence mondiale de l’inégalité des richesses, sans parler de la destruction progressive de la planète, le film a réussi à critiquer la racine systémique de ces problèmes tout en s’abstenant d’évangéliser trop fort.

Son message est universel et de plus en plus pertinent, Parasite a depuis remporté quatre Oscars – dont celui du meilleur film – pour 2020. Pour ceux qui en veulent plus après avoir regardé Parasite, Vudu vend une collection numérique de 15 $ de Bong Joon-Ho en pack de 3 comprenant Mère, L’hôte et les chiens qui aboient ne mordent jamais.

Bien que je n’ai moi-même vu aucun de ces films, mon partenaire m’a expliqué que The Host parle d’une créature mutante géante qui émerge après que l’armée américaine ait déversé un tas de déchets toxiques dans la rivière Han à Séoul. Cette deuxième partie s’est également produite dans la vraie vie.

En d’autres termes, c’est exactement ma merde.

LES MEILLEURES OFFRES DE JEU AUJOURD’HUI

Si votre jeu a besoin d’un peu de fantaisie caricaturale et d’une horreur sanglante plus gratuite, j’ai un accord pour vous. GameStop réduit le prix du Mortal Kombat 11 à seulement 20 $ pour Switch, PS4 et Xbox One.

De tout ce que nous avons vu, cette dernière entrée dans la franchise Mortal Kombat est celle que les fans purs et durs réclament. Pour ce que ça vaut, cela se vend actuellement 35 $ sur Amazon. Et c’est une affaire d’une journée, alors agissez rapidement avant qu’il ne disparaisse, comme Chameleon.

Si vous ne possédez pas encore Overwatch, l’édition légendaire est de retour à un niveau record de 15 $ sur Xbox et PS4. Et heureusement pour vous, le jeu a fait des améliorations MASSIVES au cours des derniers mois.

Ce package légendaire comprend 10 skins supplémentaires pour le jeu, ainsi que du contenu sur le thème d’Overwatch bonus pour les autres jeux de Blizzard et une petite figurine Genji aussi. Mais ne vous inquiétez pas de tout cela; le jeu sous-jacent est un incontournable même sans extras.

Technologie

Espace de rangementWD – Disque dur externe USB 3.0 Easystore 10 To | 170 $ | Meilleur achatPuissancel’audioCinéma maisonOrdinateurs et accessoiresPièces PCAppareils mobilesLa photographie

ACCUEIL

Articles pour la maisonMaison intelligenteCuisineOutils & AutoVoyage

MODE DE VIE

VêtementsBeauté & ToilettageCamping et plein airAptitude

MÉDIAS

Films & TVLivres et bandes dessinéesCartes cadeaux

JEU

PériphériquesPCPlaystation 4Xbox OneNintendoJouets et jeux de société

OFFRES QUE VOUS AVEZ MANQUÉ

Vente de lunettes | EyeBuyDirect | Code promotionnel SPECSALEGraphic: Ignacia Fulcher

Besoin d’une nouvelle paire de lunettes de lecture ou de longue distance? Eh bien, vous avez de la chance car EyeBuyDirect propose une vente, 20% de réduction sur les montures et 30% de réduction sur les verres avec le code SPECSALE. Le site Web propose une gamme de montures et de verres différents, il y en a pour les particuliers les plus exigeants. La vente se déroule désormais jusqu’au 2/16, alors assurez-vous d’en attraper une paire avant leur départ!

La console Xbox One S Digital Edition est tombée à 140 $ sur eBay. C’est une offre incroyable sur cette console particulière, étant donné qu’elle se vend généralement 20 $ de plus. Malheureusement, je ne pense pas que vient un mois de Xbox Live Gold et télécharge des codes pour Minecraft, Sea of ​​Thieves et Fortnite Battle Royale comme les autres consoles One S. Donc, cela ferait une excellente Xbox secondaire pour votre maison, ou si vous êtes d’accord avec un nouveau départ.

Une personne de circonstance a absolument besoin d’un sac. Et cette personne de circonstance, c’est vous! Vera Bradly a une vente et tout est à 25%! Oui, à partir de maintenant jusqu’au 2/19, vous pouvez obtenir une très bonne réduction sur tout ce qui vous convient dans les sacs à dos, les fourre-tout et même un sac à bandoulière fiable! Assurez-vous d’en attraper un avant qu’ils ne soient tous partis. Et prenez-en un pour moi aussi.

À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer une copie de The Outer Worlds pour un faible 27 $ si vous coupez le coupon sur la page. Eric Ravenscraft l’a décrit comme «un mélange de survie aux frontières de style Fallout et de satire d’entreprise crée un monde riche qui, même s’il semble un peu petit, constitue toujours un moyen satisfaisant de passer quelques dizaines d’heures».

Assurez-vous simplement de couper le coupon sur la page pour obtenir le meilleur prix. Agissez rapidement, car on ne sait pas quand ce coupon dépassera sa limite de remboursement.

27 $

D’Amazon

461 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Regardez, je comprends. Peut-être que vous ne voulez pas dépenser 40 $ pour un toiletteur de bonne foi, mais vous voulez également plus de flexibilité que votre rasoir standard. Voici une alternative possible pour vous: le rasoir électrique Schick Hydro 5 et le rasoir à 5 lames.

Pour 8 $, vous obtiendrez cet appareil Frankenstein qui promet de vous aider à vous raser, à tailler et à tailler votre barbe ainsi que … d’autres endroits. (Je fais référence à l’aine, aux parties génitales et au trou du cul, évidemment.) Ce rasoir particulier a une tondeuse de l’autre côté de la poignée, ce qui ajoute un peu plus de polyvalence.

C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur le rasoir électrique Schick Hydro 5. Agissez donc rapidement avant que tout ne se vende.

8 $

D’Amazon

230 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Besoin d’un endroit pour stocker tous vos mystères de meurtre et romans d’amour ringards? Ne cherchez pas plus loin que la bibliothèque Furinno à cinq niveaux! C’est seulement 30 $, ce qui est sacrément bas prix. L’étagère est super facile à assembler et est disponible dans des tonnes de couleurs différentes pour correspondre aux vibrations de votre maison ou de votre bureau. Assurez-vous de saisir cette offre avant qu’elle ne disparaisse dans la nuit!

30 $

D’Amazon

20 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si être grossier au sujet du lubrifiant de porte est mauvais, je ne veux pas avoir raison. Gardez votre porte de garage belle et lâche avec un bidon de lubrifiant professionnel pour porte 3-EN-UN. Il ne coûte que 5 $ sur Amazon et est livré avec une paille intelligente qui pulvérise de deux manières, juste pour que votre lubrifiant ne devienne pas trop ~ salissant ~. D’accord, je vais me voir. Au revoir!

6 $

D’Amazon

458 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vos pieds peuvent vous faire mal. Peut-être que vous les supportez toute la journée au travail. Ou vous portez de mauvaises chaussures. Ou vous avez une douleur chronique au pied. Bien que je ne puisse vraiment résoudre aucun de ces problèmes pour vous, je peux vous donner un peu de soulagement des pieds. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un massage des pieds shiatsu à la maison lorsque vous accrochez ce masseur de pieds Naipo à 37 $. Coupez simplement le coupon de 20% sur la page et passez à la caisse.

Le masseur de pieds possède 18 nœuds de pétrissage profond et une fonction de réglage de la chaleur qui réchauffera les orteils froids de l’hiver. Il est conçu avec une grande plate-forme pour accueillir des pieds de toutes tailles.

37 $

D’Amazon

90 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Je suis fermement convaincu que tous mes maux et douleurs peuvent être corrigés par un coussin chauffant. Si vous êtes du même avis, vous allez vouloir ce coussin chauffant XXL Sable. Il ne coûte que 20 $ lorsque vous utilisez le code promo KINJA1999 à la caisse. Il est fabriqué en microfibre, dispose de 10 réglages de chaleur et d’une minuterie que vous pouvez régler entre 10 et 90 minutes.

20 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA1999

756 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Personne n’a jamais dit qu’il était facile de se mettre en forme, mais cela peut être abordable, comme en témoigne cet accord de balance intelligente Eufy C1. Pour 17 $ dès maintenant, en appliquant un coupon de 5 $ et en branchant le code promotionnel whitelove1 à la caisse, vous pouvez commencer à suivre votre poids de manière saine, dans le confort d’un smartphone connecté par Bluetooth.

Une application compagnon sur mesure décompose les mesures granulaires, notamment le poids global, le pourcentage de graisse corporelle, l’IMC, la masse osseuse, la masse musculaire, etc. Bien qu’elle ne soit pas aussi précise que la balance intelligente P1 d’Eufy en raison de ses capteurs moins précis, elle est tout aussi complète dans ses résultats. De plus, un compte prend en charge jusqu’à 16 utilisateurs, de sorte que même les plus grands ménages peuvent garder un œil sur leurs gains de condition physique.

Et si vous êtes déjà investi dans une application de suivi distincte comme Apple Health, Google Fit ou Fitbit, vous serez heureux de savoir que la balance intelligente Eufy C1 est compatible avec les trois.

Laissons cela de côté: la qualité sonore et la suppression du bruit de ces écouteurs Bluetooth Mpow ne correspondent pas à celles de Sony et Bose. Mais si vous ne voulez pas dépenser des centaines de dollars pour une paire, vérifiez-les.

Que vous souhaitiez noyer le bruit ambiant dans un avion ou ignorer vos collègues, ces écouteurs antibruit actifs représentent environ 1 / 10e de ce que vous paieriez pour les plus grandes marques.

30 $

D’Amazon

164 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Faites le plein de quelques pantalons et chemises chez Perry Ellis! Ils ont une vente du jour du président d’ici le 2/18 et tout est à 40%! Donc, si vous avez toujours besoin d’une garde-robe d’hiver et de printemps, le moment est peut-être venu de profiter de cette offre! Pour rappel, Perry Ellis propose une gamme de produits allant des costumes, chaussures, pantalons habillés et accessoires tels que des montres, des ceintures et des portefeuilles, il y a donc un petit quelque chose de tout le monde. Obtenez quelque chose avant qu’il ne soit parti!

Si vous êtes à la recherche d’une paire de chaussettes à motifs flous, vous devriez consulter cette offre sur Happy Socks! A partir de maintenant jusqu’au 15/02, vous pouvez obtenir jusqu’à 25% de réduction sur les chaussettes et la livraison gratuite sur vos commandes avec le code VALENTINES25. Cela ressemble à un accord que je voudrais obtenir immédiatement. La boutique propose des tonnes de graphismes amusants et les prix commencent à 14 $, alors devenez fou! Et soyons réels – tout le monde a besoin de chaussettes, alors pourquoi pas certains qui peuvent commencer une conversation? Assurez-vous d’en attraper une paire ou deux avant leur départ!

Voici ma position sur les sous-vêtements: les sous-vêtements à prix réduit sont formidables et les sous-vêtements sans marque ostentatoire sont incroyables. Et ces troncs de coton amazoniens sont les deux.

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un pack de 5 malles Fit pour un faible 10 $. (C’est 2 $ par pièce.) Côté style, ceux-ci se situent entre les slips et les boxers. Et bien qu’Amazon ait échoué dans le marketing en appelant ces «slips hipster», ils ont l’air plutôt bien.

Une chose: elles sont répertoriées dans les tailles européennes (donc hip, vous savez?) Mais elles semblent à peu près les mêmes, sauf pour le XL. Quoi qu’il en soit, assurez-vous de vous référer au tableau des tailles d’Amazon pour vous assurer que vous obtenez le bon ajustement.

10 $

D’Amazon

103 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

D’Amazon

78 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Lip Smacker M&M Lip Balm Party Pack | 4 $ | Amazon

* tape micro * Le prix du baume à lèvres est trop élevé. Certes, ce pack de Lip Smacker M&M Lip Balm est bizarre. Mais si vous êtes le type de personne qui veut que vos lèvres aient le goût du chocolat, tout en les hydratant et les adoucissant, c’est l’affaire pour vous.

Et pour pleurer à haute voix, ils coûtent 4 $. C’est ce que je dépense dans une bodega ce week-end pour un baume à lèvres. Ce pack vous en donne 8, donc ils devraient durer tout l’hiver, ou jusqu’à ce que vous les perdiez tous … selon la première éventualité.

Toutes les autres saveurs de baume à lèvres se vendent deux fois plus cher. Alors foncez.

10 $

D’Amazon

135 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Ai-je mentionné qu’il fait froid dehors? Eh bien, ça l’est, donc je ne peux vraiment pas m’excuser si une partie de ce que j’écris semble répétitive. Si vous aimez stocker votre garde-robe avec des vêtements qui vous aideront à lutter contre le froid, j’ai une autre offre Jachs pour vous.

Pour le moment, vous pouvez acheter la vente de soufflage de flanelle d’hiver de Jachs. Vous pouvez choisir n’importe quelle chemise en flanelle JACHSNY premium et l’obtenir pour seulement 29 $ avec le code promo FL29 à la caisse.

Alienware m15 | 1 399 $ | Dell | Code promotionnel AW950OFF Graphique: Gabe Carey

Toujours l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu que vous pouvez obtenir en ce moment, l’Alienware m15 de dernière génération est mince, léger et puissant. Presque tout ce que vous pouvez demander. Si la portabilité et la commodité l’emportent sur les avantages de la construction de votre propre PC, son prix de départ de 1349 $ n’est pas trop minable compte tenu de l’écran et du clavier intégrés.

Cependant, cette balise de 1349 $ vous offre généralement des graphismes Nvidia GeForce GTX 1660 Ti et seulement 512 Go de stockage. Pour 50 $ de plus, vous pouvez – au moins pour un temps limité – marquer un Alienware m15 avec un RTX 2070, un Intel Core i7 de 9e génération, deux bâtons de 8 Go de RAM et 1 To de stockage SSD M.2, ce qui vous fait gagner 950 $ de la normale coût de mise à niveau. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer le code promo AW950OFF à la caisse.

Cette prime, selon le site Web de Dell (via UL), est la différence entre 120 et 150 images par seconde (ips) dans Call of Duty: Modern Warfare. Dans Gears 5, il porte la moyenne de 90 à 110 images par seconde. Étant donné que l’écran de 15,6 pouces présente une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, il peut afficher en mode natif jusqu’à 144 images par seconde. Vous voulez maximiser cela, n’est-ce pas?

.