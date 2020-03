Jack Black, Friends Stars, Ben Stiller et Adam Scott joueront une pièce d’évasion à la télévision

Dans le cadre d’une campagne de charité, une série de grandes célébrités – dont Jack Black, Ben Stiller, Lisa Kudrow, Courteney Cox et Adam Scott – joueront une salle d’évasion télévisée.

Le Celebrity Escape Room, comme on l’appelle, sera diffusé sur NBC le 21 mai dans le cadre de la campagne annuelle de Red Nose Day de l’organisme de bienfaisance Comic Relief. Maintenant dans sa sixième année, la campagne Red Nose Day est un organisme de bienfaisance américain qui recueille des fonds et sensibilise les enfants vivant dans la pauvreté.

Le Celebrity Escape Room présentera Black comme le maître du jeu, alors qu’il met au défi Stiller, Kudrow, Cox et Scott de travailler ensemble pour résoudre des énigmes et, espérons-le, échapper aux différentes salles. Chaque pièce traversée par les célébrités gagnera de l’argent pour l’organisme de bienfaisance.

Après l’Escape Room, l’événement Red Nose Day se poursuivra avec une “vitrine de divertissement” mettant en vedette des courts métrages qui montrent comment la pauvreté a affecté les jeunes.

Pour plus d’informations sur la campagne de la Journée du nez rouge de cette année, consultez le communiqué de presse complet.

Kudrow et Cox reviendront également à la télévision plus tard cette année dans le cadre de la réunion spéciale des amis, aux côtés de David Schwimmer, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston et Matthew Perry. Ils sont chacun payés jusqu’à 3 millions de dollars chacun pour apparaître dans l’émission spéciale d’une heure, qui sera diffusée en mai sur le nouveau service de diffusion en continu de HBO, HBO Max.

