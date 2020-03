Jack Black prouve qu’il pouvait exprimer Red Dead Redemption

Jack Black est l’un des acteurs les plus aimés et après avoir apprécié les miels de succès dans différents films et avec sa carrière musicale particulière avec le groupe légendaire Tenacious D, l’acteur a décidé d’entrer dans un nouveau domaine, celui des streams de jeux. Pour libérer son goût pour les jeux vidéo, Black a créé sa chaîne YouTube et a récemment fait un flux de Red Dead Redemption 2.

Aujourd’hui, la chaîne de jeu de Jack Black, JablinskiGames, a été affublée non seulement de la présence de l’acteur, mais aussi de l’un des meilleurs jeux de Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, qui était le protagoniste du flux. Comme vous le savez, Jack Black n’a pas beaucoup de temps pour passer des heures à nous montrer comment il joue et parle, cependant, il essaie de faire en sorte que la durée, bien que brève, se démarque par son humour et ses événements.

Cette fois, en plus de voyager dans le Far West, Jack Black a rejoint les dialogues des personnages, démontrant qu’il pouvait facilement donner sa voix à l’un d’entre eux, correspondant au ton et aux expressions d’un hors-la-loi de l’époque.

Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Trouvez plus d’informations sur le dernier versement de Rockstar North ainsi que notre revue écrite sur ce lien.

