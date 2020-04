J’adore les éco-terroristes dorky de Final Fantasy 7 Remake

Capture d’écran: Journal de jeu Square EnixKotaku Journal de jeu Square Kotaku Réflexions quotidiennes d’un membre du personnel de Kotaku sur un jeu auquel nous jouons.

Final Fantasy 7 Remake est ma première fois à jouer au jeu qui a fait de Final Fantasy un nom familier. En grandissant, ma maison était une maison Nintendo. J’ai coupé mes dents sur Super Mario Bros.3 et j’ai joué avec Kirby Super Star plus de fois que je me souvienne. Mon seul souvenir de Final Fantasy 7 est de trouver une copie utilisée dans une musique Wherehouse. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il fallait trois disques, et j’ai supplié mon cousin de l’acheter pour pouvoir le regarder jouer sur sa PlayStation d’origine. Il ne l’a pas fait.

Depuis lors, j’ai compris le pouvoir de Final Fantasy 7. Les fans de mon âge en parlent comme d’une expérience formatrice de leur adolescence. Son importance dans le zeitgeist du jeu signifiait que je m’étais fait une opinion complète à ce sujet sans jamais prendre de DualShock. Je n’aimais pas la couvaison de Cloud sans même voir une seconde de cinématique. Je savais la mort d’un personnage principal avant même de savoir à quoi elle ressemblait. Final Fantasy 7 était le premier jeu qui pouvait être pleinement expérimenté par le bouche à oreille, une grosse affaire avant que l’Internet ne fasse de nous tous des experts en tout.

La réponse à l’annonce de Final Fantasy 7 Remake – célébrations Twitter et vidéos YouTube de fans de longue date aux larmes aux nouvelles – était dans ma tête après avoir sauté du train dans la cinématique d’ouverture. J’ai fait mes premiers pas avec respect, en m’assurant de m’imprégner de tout ce qui m’entourait. Je n’allais pas traiter cette opportunité avec désinvolture.

G / O Media peut recevoir une commission

Tout comme l’original, Final Fantasy 7 Remake suit Cloud, un mec énervé avec une épée géante. Lorsque nous rencontrons Cloud pour la première fois, il s’est joint à une petite cellule d’éco-terroristes connue sous le nom d’Avalanche pour détruire une centrale électrique siphonnant l’énergie de leur planète. Ce n’est pas un combat idéologique pour Cloud. Beaucoup de ses premières lignes tournent autour d’être là juste pour l’argent. Cloud est ennuyeux dans la façon dont de nombreux protagonistes de l’époque étaient: efficaces, sans émotion et nourrissant manifestement un passé moins que rose destiné à justifier son attitude de merde.

Capture d’écran: Square Enix

De même, le chef d’équipe des avalanches, Barrett, n’a pas réussi à me faire une grande impression. Il est fort pour être fort, un autre trope qui révèle l’âge du récit de Final Fantasy 7. Il prend la virilité de Cloud et la rend dix fois supérieure. Les allers-retours tirant sur les deux parts pendant les batailles sont si grinçants que j’ai presque envisagé de désactiver complètement le dialogue. Ce n’est que quelques heures plus tard, quand j’ai vu Cloud interagir avec l’ami d’enfance Tifa et Barrett réunis avec sa fille Marlene, que j’ai finalement commencé à m’échauffer avec eux.

Le vrai moment fort de mes premières heures avec Final Fantasy 7 Remake a été le reste de l’équipe Avalanche. Le Biggs fringant semble être une autre situation Cloud, jusqu’à ce qu’il se révèle être un tacticien réfléchi. Wedge, bien que malheureusement relégué au soulagement comique à cause de son poids, est totalement adorable grâce au travail vocal de Matt Jones, le même acteur qui a joué Badger dans Breaking Bad. Ensuite, il y a Jessie, qui établit immédiatement une relation ludique et séduisante avec Cloud. Au milieu de la dispute persistante entre Tifa et Aerith, je suis fermement du côté de l’équipe Jessie. J’ai même commandé son art après avoir terminé la démo il y a quelques semaines. (Je dois sortir de la maison.)

Final Fantasy 7 Remake utilise Jessie, qui prend particulièrement au sérieux les retombées de la mission d’Avalanche, comme personnification des conflits qui existent au sein de la milice elle-même. Ce sont essentiellement des éco-terroristes, mais sans eux, le mal megacorp Shinra aurait le règne libre pour détruire la planète. Il y a un certain risque dans toute action révolutionnaire, dans laquelle les mesures prises pour remporter la victoire contre un puissant oppresseur pourraient repousser des innocents. C’est une grande partie de la façon dont ces oppresseurs maintiennent le pouvoir, à la fois dans le monde réel et dans le monde de Final Fantasy 7. La société malveillante s’est tellement attachée à l’infrastructure de la ville que tout coup porté par Avalanche se répercute sur la population civile. Cela ajoute une couche de réflexion bien nécessaire qui aide à pousser l’histoire de Final Fantasy 7 au-delà de la dichotomie habituelle «bien contre mal».

Au cours de mes premières heures avec Final Fantasy 7 Remake, j’ai appris à apprécier le respect que cela suscite du reste du monde du jeu. Cloud, Barrett et même Tifa n’ont peut-être pas fait impression sur moi jusqu’à présent, mais le récit général est suffisamment nuancé pour que je sois sûr que ces personnages verront un développement plus important au fil de l’histoire. Et même si je veux qu’il y ait un jeu entièrement consacré aux adorables doofus Avalanche comme Biggs, Wedge et Jessie, j’ai hâte de voir où le voyage de Cloud le mènera ensuite.

.